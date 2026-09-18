ЄС не визнає голосування на окупованих територіях України під час "парламентських виборів" в РФ

ЄС не визнає проведення Росією і результатів так званих виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України та їхніх результатів.

"Ми однозначно засуджуємо незаконну організацію Російською Федерацією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Ці так звані вибори є ще одним грубим порушенням міжнародного права", – сказав речник Європейської комісії Крістіан Віганд на брифінгу в Брюсселі.

Спостерігачам від громадянського суспільства та Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) вкотре не дозволили спостерігати за виборами.

В ОБСЄ це назвали "серйозним порушенням її міжнародних зобов’язань" і свідченням "тривожного нехтування демократичними стандартами". "Спостереження за виборами не є справою власного вибору - це зобов’язання, яке взяли на себе всі держави-учасниці ОБСЄ, і воно є наріжним каменем прозорості та підзвітності", - заявив Fox News президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Жоан Понс.

Україна не визнає ані факт проведення цих незаконних "виборів" на окупованих територіях, ані їхніх результатів. "Жодне "голосування", організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав, - йдеться в заяві МЗС України. - Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є невід'ємною частиною України".

У відомстві додали, що введення до складу російського парламенту представників, обраних на незаконних виборах на тимчасово окупованих територіях України та інших держав, додатково позбавляє легітимності весь склад Державної Думи РФ.

Група парламентарів та активістів Ради Європи засудила парламентські вибори в Росії як "фіктивні вибори", які призведуть до "фіктивного парламенту". "Нова Державна Дума не повинна бути визнана ні як демократично обрана, ні як законний представник російського народу", – заявила Платформа діалогу з демократичними силами Росії Парламентської асамблеї Ради Європи, до якої входять російські активісти й опозиціонери у вигнанні.

Проведення голосування на окупованих українських областях - це "відверте порушення територіального суверенітету та цілісності України, а також міжнародного права, – йдеться далі в заяві платформи. - Росія перетворилася з авторитарного гноблення на державу, де тоталітарний контроль укорінився".

Європейська платформа за демократичні вибори (European Platform for Democratic Elections - EPDE) також засудила проведення голосування на окупованих українських територіях і закликала міжнародні інституції та медіа не описувати, не висвітлювати й не сприймати цей захід як справжній виборчий процес.

"Це інструмент окупації та пропаганди, а також складова частина війни Росії проти України", - йдеться у заяві організації.

"Цього вересня на окупованих територіях України жодних виборів не відбувається. Це агресивна демонстрація владою вистави для її власного пропагандистського апарату, із використанням населення окупованих територій як масовки. Ми закликаємо наших колег із преси та міжнародних інституцій називати речі своїми іменами: це не виборчий процес, і жодна авторитетна інституція не повинна використовувати щодо цього явища демократичну термінологію", - сказала Стефані Шиффер, голова правління EPDE.

Основне голосування на виборах до Держдуми Росії відбувається 18-20 вересня. Це перші парламентські вибори в РФ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість антивоєнних кандидатів до участі у виборах не допустили, зокрема, значну частину кандидатів від "Яблока".