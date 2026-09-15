Палата представників переходить до фінального голосування за законопроєкт про санкції проти Росії

Палата представників Конгресу США у вівторок ввечері подолала останню процедурну перепону на шляху до схвалення законопроєкту Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії та Ірану. Конгресмени проголосували за внесення законопроєкту до порядку денного. Фінальне голосування заплановане на середу. Сенат схвалив законопроєкт ще у серпні двопартійною більшістю.



У Палаті представників законопроєкт зіштовхнувся з опозицією демократів, які виступають проти поправки, що дає президенту США нові повноваження запроваджувати митні тарифи до 100% проти найбільших покупців російської нафти. Вони кажуть: не хочуть давати президенту Трампу ще більше митних повноважень.

У заяві минулого тижня троє впливових демократів – Ґреґорі Мікс, Річард Ніл і Дон Беєр – пишуть, що “демократи у Палаті представників залізні у своїй підтримці України, але законопроєкт Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії та Ірану зробить більше шкоди, аніж добра”.

Конгресмен Ґреґорі Мікс і його однопартієць Стенлі Гоєр, обидва – послідовні прихильники України – у понеділок запропонували власні поправки до законодавства. Однак комітет з питань регламенту, де головують республіканці, відхилив ці зміни і передав законопроєкт на процедурне голосування до Палати представників.

За інформацією видання Axios, не всі демократи погоджуються з думкою лідерів партії і постали перед складним вибором.



У вівторок колишній голова комітету Палати представників із закордонних справ, конгресмен-республіканець Майкл Макколл закликав демократів подолати партійні розбіжності і проголосувати за законопроєкт, аби допомогти покласти край російській війні проти України.



"Коли ми оглянемося на цей момент, я хочу, аби ми всі могли сказати, що ми зробили все можливе, аби завершити цю війну. Що ми розуміли загрозу. Що ми мали мужність вчинити правильно – підірвати російську воєнну машину й повернути ситуацію в бік миру", – заявив він.

Законопроєкт Ліндсі Ґрема передбачає розширення санкцій проти російських політичних лідерів, державних та фінансових установ, великих банків, державних енергетичних компаній та "тіньового флоту". А також – запровадження додаткових мит на країни, які продовжують купувати російську нафту та природний газ.



Якщо Палата представників не схвалить законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану цього тижня, наступна можливість повернутися до розгляду законопроєкту буде лише після проміжних виборів у листопаді. На початку вересня лідери Республіканської партії, яка головує у Палаті представників, ухвалили рішення скоротити сесію, аби конгресмени могли зосередитися на передвиборчих кампаніях.



У понеділок тридцять американських дипломатів, експертів та колишніх посадовців опублікували відкритий лист на платформі National Interest із закликом до конгресменів схвалити санкційний законопроєкт Ліндсі Ґрема.

Війна в Україні, кажуть вони, увійшла у критично важливу фазу. Українські війська змогли стримати російський наступ на значній частині фронту та посилили здатність завдавати ворогу відчутних втрат на полі бою. Водночас Росія наростила виробництво та використання балістичних ракет і реактивних безпілотників, а також посилила атаки на українські міста. Україна, до того ж, зіштовхнулася з браком перехоплювачів для систем Patriot.

Додатковий тиск на джерела фінансування воєнних зусиль Москви, на думку прихильників законопроєкту, “міг би наблизити момент, коли президент Росії Владімір Путін дійде висновку, що продовжувати війну – дорожче, ніж серйозно взятися за переговори про припинення бойових дій”.

Саме тому підписанти листа, серед яких колишні посли США в Україні Стівен Пайфер, Вільям Тейлор, Джон Гербст, Джеффрі Паєтт та Марі Йованович, закликають Палату представників розглянути законопроєкт без затримок.

Головною перевагою законопроєкту, кажуть американські експерти і дипломати, є те, що він значно розширить економічні інструменти, доступні проти Росії та міжнародних мереж, які підтримують її воєнні зусилля.



“Центральний недолік чинного режиму санкцій, – кажуть підписанти листа, – полягає в здатності Росії заробляти величезні суми на експорті енергоносіїв. Одне лише санкціонування російських банків та компаній не може повністю стримати воєнну економіку Кремля, якщо великі іноземні клієнти продовжуватимуть купувати російську нафту та газ без суттєвих наслідків”.

Законопроєкт Ліндсі Ґрема, стверджують вони, усуває цю слабкість. “Його митні положення нададуть Сполученим Штатам додаткові важелі впливу на основних покупців російських енергопродуктів... зберігаючи повноваження щодо відмови від санкцій, нагляд з боку Конгресу та періодичну переоцінку” – наголошують в листі.

Тривале зволікання зі схваленням законопроєкту, попереджають дипломати та експерти, “знижує ефективність цього законопроєкту як важеля впливу, водночас дає Москві більше часу на пристосування до чинних санкцій, поповнення своїх сил і продовження атак”.

Автори листа також зазначають, що законопроєкт не замінює ефективність дій України на полі бою, сталу військову допомогу чи дипломатію. “Він покликаний посилити всі три складові шляхом нарощування економічного тиску, що підкріплює дипломатичні зусилля”.