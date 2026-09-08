Десятки людей поранено, пошкоджено нафтові об'єкти в Саудівській Аравії в результаті масштабної атаки хуситів

Посадовці Саудівської Аравії заявили, що щонайменше 73 людини було поранено, об’єкти економічної інфраструктури зазнали пошкоджень у вівторок унаслідок масштабної атаки хуситів із застосуванням ракет і безпілотників, яку Ер-Ріяд називає терористичною.

Представники влади засудили удари та заявили, що серед жертв атаки хуситів є цивільні, зокрема жінки й діти. За їхніми словами, атака була спрямована проти цивільного населення та важливих економічних об’єктів в Абхі, Хаміс-Мушайті, Джазані та Наджрані.

Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок заявив, що Сполучені Штати вважають хуситів агентами і ставлениками Ірану та підтвердили оборонне партнерство Вашингтона із Саудівською Аравією.

Єменське угруповання хуситів, яке підтримує Іран, заявило, що атака була відповіддю на авіаудари Саудівської Аравії по кількох єменських провінціях, зокрема на удар, який, за твердженнями хуситів, у понеділок убив кількох ув’язнених у північному місті Аль-Хазм у провінції Аль-Джауф.

Остання атака хуситів відбулася на тлі загострення бойових дій між підтримуваним Саудівською Аравією урядом Ємену та хуситами в північних, центральних і південно-західних провінціях країни.

У понеділок єменські урядові сили повідомили про успіхи в боротьбі з хуситами в центральних і північних провінціях країни. У вівторок уряд також заявив про захоплення району Аль-Ятма в провінції Аль-Джауф, а також про взяття під контроль кількох позицій у районі Аль-Захір провінції Аль-Байда напередодні.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило, що атаки хуситів становлять загрозу безпеці та стабільності Ємену й регіону, і звинуватило угруповання у відмові від мирних зусиль.

"Королівство підтверджує своє законне право вживати всіх необхідних заходів для захисту суверенітету, збереження національного потенціалу та забезпечення безпеки й захисту своїх громадян і населення", — заявило міністерство.

Міністерство зазначило, що останні атаки відбуваються на тлі триваючих нападів хуситів на торгові судна в Червоному морі та погроз свободі судноплавства. Ер-Ріяд застеріг хуситів від продовження атак і закликав угруповання припинити "всі форми військової ескалації".

Хусити, яких США визнали терористичною організацією, звинуватили Саудівську Аравію у завданні 121 авіаудару за останні три дні по п’яти провінціях Ємену. Серед них, за твердженнями угруповання, був удар по центральній в’язниці в Аль-Хазмі, унаслідок якого загинула "велика кількість ув’язнених", зокрема жінок і дітей.

У своїй заяві бригадний генерал Яхья Сарі, представник сил хуситів, повідомив, що у відповідь на саудівські авіаудари угруповання запустило десятки балістичних ракет і безпілотників по нафтових об’єктах компанії Aramco в Абсі, Наджрані та Джазані, а також по авіабазі Хаміс-Мушайт.

"Удари були точними й прямими та завдали цим об’єктам значної шкоди, хвала Аллаху", — заявив Сарі.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії підтвердило, що кілька об’єктів та установок енергетичного сектору на півдні країни зазнали ударів. Це спричинило пожежі та призвело до "тимчасового припинення деяких операцій".

У міністерстві повідомили, що спеціалізовані польові групи розпочали локалізацію пожеж, забезпечення безпеки об’єктів та оцінку завданих збитків.

Спілкуючись із журналістами перед від’їздом до Колумбії, Еквадору та Перу, Рубіо заявив, що США уважно стежать за атаками хуситів на Саудівську Аравію, а також за останніми подіями на лінії фронту в Ємені.

"Хусити багато в чому є агентами та ставлениками іранців. За частиною цих подій явно стоїть Іран", — сказав він.

"Я думаю, що також відбуваються наземні операції, під час яких єменські сили протистоять хуситам і відбивають частину їхніх наземних наступальних дій. Ми стежимо за цією ситуацією".

Серед регіональних країн, які засудили атаку хуситів, — міжнародно визнаний уряд Ємену, Катар, Кувейт, Бахрейн, Об’єднані Арабські Емірати та Судан.

Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що атаки хуситів на цивільне населення, економічні об’єкти та судна в Червоному морі є "кричущим порушенням" суверенітету Саудівської Аравії та загрозою її безпеці.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, чия країна минулого місяця підписала із Саудівською Аравією та Туреччиною спільну оборонну угоду, також засудив атаку.

"Такі підлі атаки загрожують життю невинних людей, а також миру й безпеці в регіоні, — написав Шаріф у дописі в X. — Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету, безпеки та територіальної цілісності Королівства й молимося за якнайшвидше одужання всіх поранених".

Хусити взяли під контроль столицю країни Сану у 2014 році, змусивши уряд Ємену переміститися на південь і здійснювати управління з портового міста Аден.

Саудівська Аравія очолює регіональні зусилля з підтримки уряду Ємену.