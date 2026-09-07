Ліван заявляє про щонайменше 11 загиблих від ударів Ізраїлю

Міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що внаслідок двох ізраїльських ударів у понеділок на півдні Лівану загинули щонайменше 11 людей.

За даними міністерства, один із ударів влучив у будинок у місті Кфар-Румман. Серед загиблих — двоє дітей і чотири жінки.

Другий удар, за словами міністерства, влучив у автомобіль у тому ж селі, внаслідок чого загинув щонайменше один парамедик.

Ізраїльські військові заявили, що в понеділок завдали ударів по Кфар-Румману, вразивши "терористів, яких було виявлено під час транспортування зброї".

Армія оборони Ізраїлю також заявила, що удари були завдані у відповідь на запуск "Хезболлою", організацією, яку США внесли до списку терористичних, ударних безпілотників із вибухівкою в напрямку військовослужбовців ЦАХАЛу.

Перемир’я між Ізраїлем і "Хезболлою", укладене в червні, не поклало край бойовим діям між двома сторонами.

"Хезболла" не є стороною угоди між Ізраїлем і Ліваном, укладеної за посередництва США. Ця угода передбачає роззброєння угруповання та виведення ізраїльських військ із південного Лівану.

Теперішня ескалація розпочалася 2 березня, коли підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" запустило ракети та безпілотники по Ізраїлю після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що спричинило початок ізраїльських військових операцій у Лівані.

Відтоді внаслідок ізраїльських ударів у Лівані загинули щонайменше 4 300 людей, а понад мільйон людей були змушені залишити свої домівки, повідомляють ліванські органи влади.