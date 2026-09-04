Сутички в Ємені посилюють загрозу для перевезень в Баб-ель-Манебі

У п’ятницю на південному заході Ємену посилилися бойові дії: урядові війська вступили в бої з хуситами — угрупованням, визнаним Сполученими Штатами терористичним. Хусити, як видається, намагаються встановити контроль над районами вздовж стратегічно важливої протоки Баб-ель-Мандеб.

Протока сполучає Червоне море з Аденською затокою, і протягом багатьох років підтримувані Іраном хусити погрожують комерційному судноплавству, що проходить через цей район.

Посилення контролю хуситів ще більше ускладнить міжнародні морські перевезення, які вже потерпають від перебоїв через іранські атаки на судна в Ормузькій протоці. Сполучені Штати також здійснюють блокаду суден, що прямують до Ірану та виходять із нього.

Міністр інформації Ємену Муаммар аль-Ер'яні у четвер заявив про ескалацію з боку хуситів і "спроби нав’язати нову реальність на місцях".

Це сталося наступного дня після того, як він попередив у соцмережі X про транскордонну співпрацю між терористичними угрупованнями, яка "наражає Баб-ель-Мандебську протоку, торговельні маршрути та глобальні енергетичні ресурси на дедалі складнішу та стійкішу загрозу".

Судноплавство в регіоні потерпає від значних перебоїв після того, як США та Ізраїль наприкінці лютого завдали ударів по Ірану, а Іран у відповідь почав атакувати судна в Ормузькій протоці та інших країнах регіону.

Американська військова операція із супроводу суден через Ормузьку протоку дозволила деяким суднам пройти нею, однак загальний обсяг судноплавства різко скоротився порівняно з періодом до початку війни. До початку конфлікту близько 20% світового експорту нафти проходило через цей стратегічно важливий водний шлях.

У п’ятницю ціни на дизельне пальне у США досягли рекордного рівня, тоді як ціни на нафту залишалися приблизно на 30% вищими за довоєнний рівень.

Тим часом ізраїльські військові заявили, що взяли під контроль стратегічно важливий район хребта Алі-Тахер на півдні Лівану, вибивши звідти Хезболлу — ще одне підтримуване Іраном угруповання, яке Сполучені Штати визнали терористичною організацією.

Ізраїльські військові заявили, що завершили зачистку підземної інфраструктури Хезболли, яка використовувалася для здійснення атак проти Ізраїлю. За даними військових, серед виявлених об’єктів були командні центри, житлові приміщення та склади зброї.

Цим подіям передували кілька тижнів спорадичних зіткнень у цьому районі.