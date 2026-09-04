Нацгвардійці США повертаються до Молдови для участі у військових навчаннях

З 4 по 19 вересня службовці Національної гвардії американського штату Північна Кароліна візьмуть участь у військових навчаннях Сухопутних сил Молдови.

Навчання "Щит вогню" проводяться щороку з 2015-го, повідомили в Міністерстві оборони Молдови.

В посольстві США в Кишеневі привітали повернення службовців Національної гвардії до навчань у країні, відзначивши "понад десятиріччя довгострокової військової співпраці в дії".

"Сполучені Штати з гордістю беруть участь (у навчаннях), в межах наших ширших зусиль з підтримки нейтралітету та незалежності Республіки Молдова", - йдеться в соцмедійному дописі Посольства США в Молдові.

Раніше в серпні США провели масштабні навчання у північно-східному регіоні НАТО. Навчання військово-повітряних сил країн НАТО відбувались в небі над країнами Балтії та Польщею.

Союзники "постійно відточують свої оборонні спроможності", - заявив полковник Мартін О'Доннел, речник головного Штабу сил союзників у Європі, повідомляє оборонне видання Stars and Stripes.