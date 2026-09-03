США рекомендують американцям не їхати до Умані на Рош га-Шана

Державний департамент США рекомендує громадянам країни утриматись від щорічного паломництва до могили раббі Нахмана в Умані під час святкування Рош га-Шана.

Цього року Рош га-Шана відзначають 11-13 вересня.

В посольстві США в Україні пояснили, що рекомендація відповідає найвищому рівню безпеки для України - утриматись від поїздок.

У відомстві нагадали, що Росія здійснювала авіаудари по цивільних будівлях та інфраструктурі , оселях та місцях молитви в Україні, включаючи Умань

Умань не має достатніх сховищ для всієї очікуваної кількості паломників, повідомило посольство з посиланням на місцеву владу. До того ж діють обмеження на пересування, комендантська година та обмеження на виїзд для чоловіків 23-60 років.

Кількість прочан в Умані цього року може скласти 40 тисяч, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані Об'єднаної єврейської общини в Україні.

28 серпня Держдеп підтвердив найвищий, четвертий, рівень ризику для подорожей в Україну.

"Не подорожуйте до України з будь-яких причин через Російсько-Українську війну", - йдеться у повідомленні.

Посольство вказує, що безпекова ситуація "може швидко змінитись" і попереджає про загрози повітряних атак, тощо.



Низка європейських країн, включаючи Італію, Німеччину, Нідерланди, зберігають найвищий рівень небезпеки щодо подорожей до України. Велика Британія визначила різні рівні небезпеки для різних регіонів України залежно від близькості до бойових дій.