США завдають нових ударів по Ірану, а президент Трамп закликає режим утриматись від відповіді

У вівторок американські військові заявили, що завдали нових ударів по іранських силах у відповідь на атаки режиму проти американських військовослужбовців і морського судноплавства.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що удари розпочалися о 12:00 за східним часом США (19:30 за тегеранським часом) і були спрямовані проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), який США вважають терористичною організацією.

"Удари стали відповіддю на нещодавні спроби КВІР атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці, а також американських військовослужбовців, дислокованих у регіоні", — повідомив CENTCOM у дописі на X.

Президент США Дональд Трамп у дописі в Truth Social заявив, що американські удари, які він назвав "масштабними та потужними", є відповіддю на спроби іранських сил встановити міни в Ормузькій протоці, а також на запуск ракет по американській військовій базі в Йорданії в неділю.

Трамп попередив Іран, що у разі відповіді на американські удари будуть проведені ще більш масштабні атаки.

"Якщо занепадаючий Іран помститься за цю цілком виправдану атаку, по ньому буде завдано ще одного удару — набагато сильнішого та масштабнішого. Але це не буде найбільшою атакою з усіх: вона вже чекає свого часу, і коли все закінчиться, від Ісламської Республіки Іран залишиться дуже мало!" — заявив він.

Удари відбулися через день після того, як у понеділок в Ормузькій протоці з різницею у кілька хвилин були уражені два нафтові танкери, що перевозили нафту із Саудівської Аравії, повідомили компанії з відстеження судноплавства Marisks і Kpler.

Британська морська організація UKMTO зафіксувала шість атак на нафтові танкери в протоці з 24 серпня.

За словами речника CENTCOM капітана Тіма Гокінса, у неділю американські військові завдали ударів по двох іранських пускових установках на острові Ларак після того, як побачили, що сили КВІР готуються запустити ракети з морськими мінами в напрямку протоки.

Іран відповів на американські удари, запустивши ракети по території Йорданії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Американський посадовець повідомив Голосу Америки, що американські бази не постраждали, а всі ракетні атаки були перехоплені.

Йорданія, Кувейт і ОАЕ — серед країн Близького Сходу, які засудили іранські ракетні та безпілотні атаки.

Іран заявив, що його удари були "оборонними", і пригрозив відповісти на майбутні атаки по своїй території.

8 липня США розпочали серію ударів по Ірану у відповідь на атаки іранських сил проти комерційного судноплавства. Американські удари припинилися 29 липня. Зі свого боку, Іран здійснив серію ракетних і безпілотних атак по кількох країнах, зокрема Кувейту, Бахрейну та Йорданії.