Перевезення Ормузькою протокою скоротились вдвічі після ударів по танкерах

За даними компаній з відстеження судноплавства Marisks та Kpler, у понеділок два нафтові танкери, що перевозили нафту із Саудівської Аравії, зазнали пошкоджень через удари в Ормузькій протоці.

Британська морська організація UKMTO повідомила, що один з інцидентів стався за 17 морських миль на схід від Хасаба (Оман), де снаряди влучили в танкер, який завершував проходження протокою. Про жертв чи вплив на навколишнє середовище не повідомляється, йдеться у повідомленні UKMTO на X.

За даними UKMTO, це вже шостий танкер, атакований у протоці з 24 серпня, включаючи один, який був вражений у суботу приблизно за 12 морських миль на північ від Хасаба, Оман, під час проходження протоки.

Центральне командування США (CENTCOM) відмовилося коментувати удари по танкерах у протоці в понеділок.

Напади сталися після того, як морська торгова компанія Kpler у вівторок повідомила, що кількість суден, що проходять Ормузькою протокою, скоротилася вдвічі до п'яти з 10 у неділю. Чотири судна увійшли до Близькосхідної затоки, а одне вийшло, використовуючи поєднання іранських, оманських та договірних маршрутів, два перетини здійснили тіньові судна, а один – судно, на яке поширюються санкції, повідомив Kpler у своєму дописі на X.

Ціни на нафту зросли у вівторок. Ціна нафти марки Brent перевищила 90 доларів, а нафта марки West Texas Intermediate коливалася близько 86 доларів.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що багато суден проходять через протоку за допомогою ВМС США, додавши, що американські війська "тримають Ормузьку протоку в надзвичайно гарній формі".

"Багато, багато кораблів пройшли минулої ночі, як ви знаєте, за допомогою військово-морського флоту, в середньому - по 30 кораблів за ніч. Це багато, і виходить багато нафти. Ось чому ви не бачили, щоб ціна на нафту росла так, як вони думали", — сказав він журналістам у Білому домі.

Президент також у понеділок повторив свою заяву від 23 квітня, коли виключив, що США застосують ядерну зброю у конфлікті з Іраном.

"Для цього немає причин. Яке дурне питання, - сказав він у відповідь на запитання журналіста. - Їх повністю переможено військовим чином. Отже, тепер я їх перемагаю, а тепер маю застосувати ядерну зброю понад це?"

Катар, одна з двох країн, які у вівторок виступали посередниками між США та Іраном, попередив, що продовження закриття протоки загрожує подальшою ескалацією в регіоні.

Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджеда Аль-Ансарі повідомив журналістам, що його країна продовжує зусилля та контакти щодо деескалації, і закликав сторони повернутися до переговорів.

Президент Ірану Масуд Пезешкян у вівторок заявив, що його країна діятиме відповідно, якщо США повернуться до своїх зобов'язань за тимчасовою угодою, підписаною в червні.

Він зробив ці заяви на саміті Шанхайської організації співробітництва в Бішкеку, Киргизстан.

США та Іран звинувачують одне одного у порушенні угоди.

Президент Трамп нещодавно заявив, що переговорів з Іраном не ведеться, і назвав керівництво країни "неймовірно дволиким" за публічне заперечення переговорів зі США, водночас приватно шукаючи зустрічі через дипломатичні канали.