Трамп нагородив астронавтів місії "Артеміда", оголосив про створення Космічної академії США

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю вручив Конгресову медаль пошани чотирьом астронавтам місії "Артеміда II", проведеної у квітні.

Під час візиту до Космічного центру імені Ліндона Б. Джонсона в Х'юстоні, штат Техас він також оголосив про створення Космічної академії США.

Ця медаль є найвищою нагородою, яку США можуть вручити астронавту.

"Сьогодні ми з гордістю вручаємо Конгресову медаль пошани видатному екіпажу "Артеміда II", — сказав він, перелічуючи імена чотирьох астронавтів — американців Ріда Вайзмена, Віктора Гловера, Крістіни Кох і канадця Джеремі Гансена.

Трамп відзначив "величезну мужність" чотирьох астронавтів і сказав, що нагороду отримали ті, хто відзначився "винятковою службою країні та всьому людству".

"Лише 30 видатних чоловіків і жінок в історії отримали Конгресову медаль пошани за досягнення в космосі — і сьогодні ми додаємо чотири нові імена до цього елітного списку безстрашних дослідників", — сказав Трамп.

Екіпаж повернувся на Землю 10 квітня після 10-денної подорожі навколо Місяця. Вони також встановили рекорд за найбільшою дальністю польоту, який будь-коли здійснювала людина, подолавши відстань 406 771 кілометр.

Це була перша пілотована подорож навколо Місяця за понад 50 років.

Трамп також оголосив про створення нової спеціальної національної військової академії під назвою "Космічна академія США".

"Очевидно, нам потрібно буде навчати та підготувати ціле покоління кваліфікованих військовослужбовців, інженерів і цивільних операторів", — сказав він про нову академію для космічних сил США.

Трамп заявив, що США перебувають на "порозі пригоди" і наголосив, що американські місії у космосі інтенсифікувались.

"У 2016 році уряд США та приватний сектор разом запустили на орбіту лише 22 ракети. Минулого року ми здійснили майже 200 орбітальних запусків — і ця цифра продовжить зростати експоненційно, — сказав він. — Ми вивели космічну програму Америки з темних віків і перевели у нову золоту епоху — і наша країна ніколи більше не відступить від цього віддаленого кордону, якого ми досягли з американською мужністю, скарбами та кров'ю. Ми дослідимо її, візьмемо і переможемо", — додав він.

Астронавт Вайзман сказав, що команда з гордістю отримала медалі.

"Ми носитимемо ці чотири медалі, і будемо носити їх з гордістю, але, будь ласка, знайте, що це не гордість для нас", — сказав він.

"Це гордість за ту стійкість, яку мали наші родини, коли ми покинули цю планету, це гордість за ту команду — цю команду NASA, яка відправляє нас на цю місію, це гордість за міжнародну спільноту, яка стояла поруч із нами".

Президент Трамп також зателефонував на Міжнародну космічну станцію з Космічного центру Джонсона НАСА в Х'юстоні.

Американське космічне агентство НАСА у червні оголосило про чотирьох астронавтів, які братимуть участь у місії "Артеміда III", що є наступним кроком у планах повернення астронавтів на поверхню Місяця.

НАСА співпрацює з приватними компаніями Blue Origin і SpaceX, кожна з яких будує посадковий апарат, а випробування відбудуться на низькій навколоземній орбіті у 2027 році. Загальна місія триватиме близько двох тижнів.

НАСА розробила програму "Артеміда" для тестування елементів, необхідних для безпечної посадки астронавтів на Місяць, з планом провести це вже у 2028 році.