Президент Трамп пояснив, чого перейменував озеро

Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ, яким перейменовує озеро Онтаріо на озеро Америка для використання на федеральному рівні.

Указ доручає Міністерству внутрішніх справ та Раді США з географічних назв протягом 30 днів оновити Інформаційну систему географічних назв (GNIS) і прибрати федеральні згадки про озеро Онтаріо. У ремарках в Овальному кабінеті Трамп заявив, що зміна набуває чинності "негайно".

За інформацією Білого дому, директор Геологічної служби США (USGS) пізніше того ж четверга повідомив, що відомство вже застосувало нову назву у своїх офіційних електронних документах, а друковані матеріали будуть оновлені найближчими днями.

Президент Трамп підписав цей указ на тлі загострення торговельних суперечок між США та Канадою.

У своїй промові Трамп заявив, що Канада "довгий час обманювала нас у торгівлі" і що "ми захищаємо Канаду задарма".

"У середньому за минулі 15 років ми втрачаємо понад 60 мільярдів доларів на рік, утримуючи Канаду. Ми просто більше не можемо так продовжувати. Ми любимо канадський народ. Не думаю, що їхні представники виконують свою роботу належним чином", — додав він.

Трамп також сказав, що вже давно думав про зміну назви озера. "Як ви знаєте, ми взяли те, що називалося Мексиканською затокою, змінили назву, і тепер її вже цілком звично називають Американською затокою".

Майже 52% поверхні озера розташовано в Канаді, решта — у штаті Нью-Йорк. Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул, демократка, написала, що її штат не використовуватиме нову назву.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що назва озера існувала ще до утворення обох країн.

"Цій назві понад 400 років, вона з'явилася ще до Конфедерації Канади та Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки, — сказав Карні у своїй заяві. — Ми знаємо, що Америка змінюється. Змінюються їхні торговельні відносини, зовнішня політика, національні пам'ятки, гідроніми".

Він додав, що канадці як називали це озеро Онтаріо раніше, так називатимуть нині, і в майбутньому.



Указ Трампа з'явився після зриву торговельних переговорів між США та Канадою у п'ятницю, 21 серпня. Вже в суботу Сполучені Штати запровадили 50-відсоткові мита на канадські товари на суму 20 мільярдів доларів, включно з вином, цементом, молочною продукцією, меблями, спортивним інвентарем та одягом.

Міністерство фінансів Канади у вівторок повідомило, що її зустрічні мита у розмірі 15%, 25% або 50% на американські товари на суму 27,6 мільярда доларів набудуть чинності 8 вересня і охоплюватимуть сталь, молочну продукцію, побутову техніку, сільськогосподарське обладнання, папір та електроніку. Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань заявив, що Оттава реагує "пропорційним, цілеспрямованим і стратегічним чином".

У понеділок Трамп написав у Truth Social, що з 1 січня 2027 року мита на канадські автомобілі, автозапчастини та сталь зростуть до 50%.