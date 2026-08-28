Понад 1 500 зникли безвісти після повеней у Непалі та Тибеті

Кількість загиблих внаслідок раптових повеней на кордоні Непалу та Тибету зросла до понад 500, а щонайменше 1 500 зникли безвісти, посадовці країни повідомили у п'ятницю. Рятувальники продовжують витягати вцілілих з-під уламків.

Національне управління зі зменшення ризику стихійних лих та управління Непалу повідомило, що було врятовано понад 3 700 людей, зокрема 3 253 доставлено гелікоптерами. Китайські державні ЗМІ повідомили, що п'ятеро людей загинули на тибетському боці кордону.

Влада Непалу повідомила, що 977 осіб залишаються зниклими безвісти, тоді як китайські державні ЗМІ повідомили про 558 зниклих безвісти в Тибеті. Туристична рада Непалу повідомила, що понад 500 зниклих — іноземці, серед них 178 індійців, 65 американців і 33 британці.

Рятувальники непальської армії намагаються вивільнити людей, які опинилися в тунелі на гідроелектростанції Верхній Трішулі-1 у районі Расува. Речник армії бригадний генерал Раджа Рам Баснет заявив під час пресбрифінгу у п'ятницю, що знайти вхід та вихід було складно, оскільки "все вкрито брудом".

Непальська поліція видала нове попередження у п'ятницю після того, як їй повідомили, що дамба на тибетському боці прорвалася. Влада раніше попереджала про подальші повені з бар'єрного озера, утвореного катастрофою. Рятувальні роботи на китайському боці були тимчасово припинені рано вранці п'ятниці.

Геологічна служба США повідомила, що катастрофа, яка почалася в середу, була спричинена льодовиковим обвалом, а не землетрусом, як повідомлялося раніше. Удар зареєстрованою магнітудою 5,2 бала відкинув воду, каміння та лід приблизно на 100 кілометрів вниз за течією, зруйнувавши прикордонний контрольно-пропускний пункт Расувагадхі.

Державний департамент повідомив американським ЗМІ у четвер, що він відстежує близько 90 американців, які могли постраждати, трьох було врятовано.

Президент США Дональд Трамп у четвер повідомив журналістам у Білому домі, що Вашингтон зателефонував до Непалу і запропонував будь-яку необхідну допомогу. Він сказав, що міцні споруди зруйнувались "як зубочистки".

"Це жахливо. - сказав Трамп. - Ми зателефонували до Непалу і запропонували будь-яку допомогу, яка їм потрібна. Знаєте, у нас дуже хороші стосунки з Непалом, і це було жорстоко".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив на X, що Сполучені Штати готові підтримати уряд Непалу гуманітарною допомогою.

Посольство США в Катманду повідомило раніше цього тижня у заяві, що направляє радника з реагування на стихійні лиха та надає $500,000 через організацію Catholic Relief Services на допомогу з наданням притулку, гуманітарних матеріалів, воду і санітарію.

Заступниця держсекретаря США Еллісон Гукер пізніше заявила на X, що обговорила пошуково-рятувальні операції та пошук зниклих американців із міністром закордонних справ Непалу.