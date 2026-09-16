Візи, допінг, пропаганда - що може завадити росіянам взяти участь в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі

Україна продовжує зусилля, спрямовані на недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань, і зокрема Олімпіади у Лос-Анджелесі, - попри рішення МОК "тимчасово" скасувати дискваліфікацію Росії на Олімпіаді.

Про це в інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки розповів скелетоніст Владислав Гераскевич. Цими днями український олімпієць перебуває у Вашингтоні, де бере участь у заходах з просування інтересів України у Конгресі - Ukraine Action Summit.

Гераскевич сказав, що зокрема адвокатує проти нормалізації повернення атлетів з РФ до міжнародних змагань, передусім, Олімпіади: "Це величезний медійний майданчик, який Росія обов'язково використає у своїй пропаганді, якщо вони будуть допущені зі своїми прапорами та своїм гімном".

Раніше міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Україна не планує бойкотувати Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, щоб не "залишити цю арену для росіян". Натомість українці "мають піднімати наш прапор і на його тлі розповідати світу і далі про злочини росіян і українську боротьбу", сказав Бідний.

Рух до відновлення участі російських спортсменів

Липневе рішення фактично скасовує десятирічну заборону МОК на участь російських спортсменів у міжнародному спорті – після допінгового скандалу з часів Олімпійських ігор у Сочі 2014 року, а також після повномасштабного вторгнення в Україну 2022.

МОК стверджує, що Росія вирішила ключове правове питання, що призвело до заборони: Олімпійський комітет Росії дистанціювався від афілійованих спортивних організацій з окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

При цьому президентка МОК Крісті Ковентрі сказала, що цим рішенням організація хотіла "забезпечити всім спортсменам можливість змагатися на Олімпійських іграх і не нести відповідальності за дії своїх урядів".

Рішення РФ виключити так звані "спортивні ради" на чотирьох окупованих українських областях зі складу російського Олімпійського комітету було простою формальністю, адже "основний факт вторгнення залишається", сказала Елізабет Кеннеді Трюдо, експертка Інституту Джорджа Буша-Молодшого, в коментарі Голосу Америки.

На її думку, російські спортсмени, які справді відповідають формальним правилам "нейтральності", мають бути справедливо оцінені для участі в індивідуальних дисциплінах і в нейтральному статусі. "Однак нейтралітет – це не амнезія. Росія порушила суверенітет України, міжнародне право та Олімпійське перемир'я. Якщо міжнародний спорт вирішить повністю відновити Росію, він повинен мати змогу пояснити, що змінилося, бо без цієї ясності Олімпіада втрачає саме те, чим вона була задумана", - додала експертка.

Спортсмени з РФ почали повертатись до міжнародних змагань іще раніше: у 2026 російських та білоруських спортсменів допустили до Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 року. Також представникам РФ дозволяють повертатись до змагань окремі міжнародні спортивні федерації.

Через те, що федерації значною мірою орієнтуються на МОК, відтепер таких рішень буде лише більше, адже саме МОК фактично "встановлює норму", сказав в інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки Александер Кулі, професор Коледжу Барнард, афілійованого з Колумбійським університетом.

"Міністерство спорту Росії і олімпійські представники наполегливо лобіювали це, - сказав Кулі в інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки. - Я думаю, що ці різні міжнародні федерації є відображенням світової політики та глобального управління. Вплив у них трохи залежить від того, де вони розташовані, від впливових націй у цьому виді спорту, а також від деяких осіб, які фінансують та підтримують цей вид спорту".

Кулі додає, що дії МОК свідчать про рух до повноцінної участі російських атлетів на Олімпіаді-2028: "Я вважаю, що Ковентрі опублікував заяву зараз, бо у них є приблизно два роки, щоб працювати над певним рішенням, яке дозволить ширшу участь російських спортсменів в Іграх у Лос-Анджелесі".

Зусилля представників України

Для українських атлетів бачити повернення росіян до повноцінної участі у міжнародному спорті особливо важко, адже Росія активно використовує своїх спортсменів у пропаганді війни, каже Гераскевич.

Участь зірки американського хокею Олександра Овєчкіна в агітації "Единой России" - лише останній найяскравіший приклад, каже скелетоніст: "Ця пропаганда вбиває нас, українців, вона збільшує масштаб війни, і ми буквально кожен день платимо життями за те, що ця пропаганда поширюється".

Гераскевич розповів, що досі намагається через суд оскаржити свою дискваліфікацію із Зимової Олімпіади 2026 за шолом, присвячений пам'яті загиблих внаслідок російської війни українських спортсменів.

Нова стратегія української сторони, каже Гераскевич, це робота над візовими заборонами для росіян. Як успішний приклад він наводить Кубок світу із санного спорту у Латвії, куди російські спортсмени не змогли отримати візи.

"Якщо спортсмени не можуть туди доїхати, вони не можуть брати участь в цих змаганнях. Саме це і є ціллю для нас на Олімпійських іграх 2028 року, щоб російські спортсмени, які підтримують війну, не могли просто в'їхати на територію Америки і взяти участь в Олімпійських іграх", - розповів український олімпієць.

Тим часом організатори ігор у Лос-Анджелесі кажуть, що готуються прийняти "кожну країну на Землі" і тісно співпрацюють із Держдепом у питанні віз "для всіх когорт" усіх країн світу, "не лише для спортсменів, але й для посадовців, уболівальників, преси, знаєте, політичних діячів тощо".

"Іран завжди хотів брати участь в Олімпіаді. Північна Корея бере участь в Олімпіаді. Знаєте, можливо, Росія та Білорусь повернуться на Олімпіаду", - заявив президент організаційного комітету Олімпіади-2028 Кейсі Вассерман.

Питання допінгу

Окремим питанням повернення росіян до міжнародних змагань є історія державної програми вживання спортсменами допінгу і приховування позитивних тестів в Росії. Її існування принаймні у 2011-2014 роках в РФ було підтверджено незалежним розслідуванням на замовлення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Наприкінці серпня генеральний директор WADA Олів'є Нігглі пообіцяв, що до Олімпіади-2028 російських спортсменів посилено перевірятимуть. Нігглі наголосив, що в Росії досі немає акредитованої лабораторії для тестування на допінг, а це означає, що всі зразки будь-якого олімпійського претендента будуть проаналізовані за кордоном.

"Ми хочемо запровадити суворіші правила, суворіші незалежні правила, згідно з якими лише незалежні органи тестування можуть тестувати спортсменів, без участі національного антидопінгового агентства конкретної країни", – сказав Нігглі.

Президент WADA Вітольд Банка також запевнив: "Немає жодної загрози для Олімпійських ігор, що ця ситуація вплине на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі з точки зору боротьби з допінгом. У нас дуже добрі стосунки з оргкомітетом Лос-Анджелеса 2028".

Однак Тревіс Тайгарт, керівник неурядової організації Антидопінгова Агенція США (United States Anti-Doping Agency - USADA), сумнівається у справедливості рішення МОК.

В інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки він зазначив, що якщо лабораторій для аналізу крові й сечі спортсменів у Росії немає, а пересилання зразків за кордон ускладнене в умовах війни, тестування на допінг - під великим питанням. "І я бачив, що WADA заявила, що не може втрутитися. Тож як ми реалістично очікуємо, що зразки будуть отримані?"

Тайгарт пояснює, що процес має бути спільною відповідальністю із національними антидопінговими агенціями, як це відбувається у США, й почати необхідно принаймні за рік до початку змагань.

"Можна приймати препарати, що покращують результати, перед змаганнями, як-то ЕПО (еритропоетин - гормон, який використовується в спортивному допінзі для підвищення витривалості - ред.), гормон росту людини, стероїди. Вони вийдуть з вашого організму, і ваш тест буде негативним. Але переваги цих препаратів все одно залишаться. І тому у вас буде конкурентна перевага на самих іграх", - каже Тайгарт.

Тайгарт додає: "На кону багато чого, але зрештою, потрібно керуватися принципами, а не політикою, і дивитися на докази того, чи змінилася їхня система (в РФ)".

Політика у спорті

Поєднання спорту та політики, зокрема на Олімпійських іграх чи на Чемпіонатах світу з футболу, існувало завжди, кажуть оглядачі. Зокрема, вони згадують бойкот США та інших країни Олімпіади 1980 року у Москві, після того бойкот Олімпіади 1984 року у Лос-Анджелесі країнами радянського блоку, заборону для Південно-Африканської Республіки брати участь в Олімпіаді протягом 28 років через апартеїд, звинувачення у відбілюванні репутації завдяки спорту (sportswashing) на Чемпіонатах світу з футболу в Аргентині 1978 року, в Росії 2018 і у Катарі 2022.

Однак при цьому експерти фіксують зараз фундаментальні зміни у спийнятті ідеї "спорту поза політикою".

"Ми перейшли від акценту на індивідуальних ліберальних правах, свободі слова для спортсменів, - до більшої підтримки норм, цінностей та законів країн-господарів, навіть якщо вони є неліберальними чи авторитарними. Я думаю, що те, що ми бачимо, це ширший зсув, ніж нам здається", - каже Кулі.

Трюдо також додає: "Спорт – це неймовірно потужний інструмент для націй, а такі події, як Олімпіада, встановлюють глобальні стандарти. Порушення Олімпійського перемир'я має мати наслідки, інакше ці заяви є лише окозамилюванням".

"Саме люди з авторитарних режимів і саме ті люди, які були на стороні авторитарного режиму, вони більше всього розказують про нейтральність спорту, про те, що спорт поза політикою, - каже Гераскевич. - Це говорять російські спортсмени, які підтримують вбивства українців. Це розказують спортсмени, які залучені в такі ініціативи, як "Юнармія", які працюють з українськими дітьми".

Скелетоніст обіцяє продовжувати використовувати міжнародну увагу, яку він отримав після дискваліфікації з Олімпіади, щоб нагадувати світу про ціну російської війни, яку щодня платить український спорт та все українське суспільство.