У Непалі після руйнівних повеней розшукують 55 українців. США виділяють пів мільйона доларів допомоги

Сполучені Штати заявляють, що виділять Непалу допомогу в розмірі 500 000 доларів після руйнівних повеней, в результаті яких в Непалі і Тибеті загинуло щонайменше 361 людина і більше 1400 пропали безвісти. Очікується, що кількість загиблих буде зростати.

Серед тих, хто досі вважається зниклими безвісти 55 громадян України, повідомляє МЗС. На місці працює почесний консул України в Непалі. Посольства України в Індії та КНР перебувають на зв'язку із місцевими органами щодо пошукових операцій, які можуть виявити місце перебування українських громадян.

Серед тих, хто досі вважається зниклим безвісти, також 65 громадян США, повідомила Рада з туризму Непалу, додавши, що також зниклими безвісти вважаються 127 місцевих туристів. Багато зі зниклих безвісти, можливо, здійснювали паломництво на гору Кайлас у Тибеті.

"Ми висловлюємо нашу солідарність і об'єднуємося в молитві за непальський народ у зв'язку з руйнівними повенями", - заявив держсекретар США Марко Рубіо в своєму пості в соціальній мережі X. "Державний департамент готовий підтримати уряд Непалу необхідною гуманітарною допомогою."

Масові повені, які, як вважають, були викликані сходом льодовика, в середу прорвали річку Бхоте-Коші в районі Расува в Непалі і в деяких районах Тибету, знищивши будинки, дороги, мости і гідроенергетичну інфраструктуру. Кількість загиблих в Непалі становить 359, тоді як китайські державні ЗМІ повідомляють про щонайменше три смерті в окрузі Гіронг у Тибеті. Чиновники кажуть, що очікують збільшення цих цифр.

"Посольство США в Катманду тісно співпрацює з місцевою владою, щоб знайти громадян США в постраждалих районах і надати їм допомогу", - заявили в середу в Держдепартаменті.

"Сьогодні вранці я розмовляла з Державним департаментом, і вони врятували декілька американців, і ми продовжимо це робити", - заявила речниця Білого дому Керолін Левітт в ефірі телеканалу Fox News в четвер вранці.

"Ми запропонували свою допомогу, але, звичайно, головним пріоритетом для цього президента і держсекретаря Рубіо завжди будуть американці, і тому ми зосереджені на порятунку кожного американця, наскільки це можливо", - сказала Левітт.

Очікується, що допомога США постраждалим від повені у розмірі мільйона доларів включатиме "надання тимчасового житла, предметів першої необхідності, а також допомогу у забезпеченні водою, та засобами санітарії і гігієни".

Посольство США в Непалі висловило співчуття всім постраждалим і заявило, що знаходиться в тісному контакті з непальською владою. "Ми глибоко засмучені трагічною загибеллю людей і руйнуваннями, викликаними повінню в Бхоте-Коші, яка обрушилася на район Расува і населені пункти нижче за течією", - йдеться в заяві посольства.

За даними Організації Об'єднаних Націй, близько 10 000 сімей в Непалі потребують "негайної допомоги".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна солідарна з Непалом і "готова надати всю можливу гуманітарну допомогу".