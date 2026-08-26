Телескоп Nancy Grace Roman: космос у широкому форматі

Агентство НАСА (NASA) готується до запуску нового космічного телескопа Nancy Grace Roman.

Проєкт вартістю у 4,3 мільярда доларів, на розробку якого пішло півтора десятиліття, повинен стати черговою ланкою в групі космічних обсерваторій, що досліджують всесвіт за межами земної атмосфери.

Фотокамера завбільшки з автобус

Телескоп "Роман" важить близько 8 тонн, а за розмірами його можна порівняти з туристичним автобусом: в розгорнутому стані його довжина становить 12,7 м, а ширина – 4,4 м.

Його детектори складаються з мільйонів фотодіодів на основі телуриду ртуті та кадмію. Ці чутливі елементи, що перетворюють світло на електричний сигнал, дозволяють за один знімок охоплювати величезні ділянки неба і при цьому розрізняти найдрібніші деталі. Завдяки цьому "Роман" зможе картографувати всесвіт з безпрецедентною швидкістю і масштабом.

Запуск космічного телескопа Nancy Grace Roman заплановано на 30 серпня 2026 року о 7:26 ранку за флоридським часом. Телескоп вже заправлено приблизно тонною гідразину - палива, що використовується для управління його орієнтацією на орбіті. Очікується, що до повноцінних наукових спостережень він перейде через кілька місяців після прибуття в точку L2, коли будуть завершені розгортання і налаштування приладів.

Від розвідки до науки

У 2010 році, коли телескоп "Габбл" пожинав плоди 20 років роботи на орбіті, астрономічне співтовариство США запропонувало концепцію нового космічного приладу WFIRST – Wide Field Infrared Survey Telescope (Ширококутний інфрачервоний оглядовий телескоп). Його мета - швидко обстежити величезні ділянки неба в інфрачервоному діапазоні, щоб вивчати темну енергію, структуру всесвіту і екзопланети. Концепція об'єднала наукові завдання трьох попередніх проєктів — JDEM-Omega, Microlensing Planet Finder і Near-Infrared Sky Surveyor.

Через два роки в розпорядженні NASA виявилося вже готове головне дзеркало, спочатку створене для Національного розвідувального управління США. Воно мало діаметр 2,4 метра – такий же, як у "Габбла", – і розроблялося для американської розвідувальної програми. З цього моменту нова наукова місія почала набувати конкретних обрисів.

"Габбл", "Вебб" і "Роман": три погляди на всесвіт

У 2020 році Джим Брайденстайн, в той час – глава НАСА, оголосив про перейменування споруджуваного телескопа на честь доктора Ненсі Грейс Роман (1925-2018), першого головного астронома НАСА і однієї із творців сучасної наукової програми агентства. Роман неофіційно називали матір'ю телескопа "Габбл" за її роль у розробці та створенні цієї орбітальної обсерваторії.





При цьому в НАСА підкреслюють, що телескоп "Роман" не є ще одним "Габблом", призначеним для детального вивчення окремих об'єктів. При однаковому з "Габблом" діаметрі дзеркала "Роман" зможе охоплювати за один знімок в 100 разів більшу площу неба. Умовно кажучи, це перехід від "мікроскопа" до ширококутної "фотокамери", яка при цьому зберігає високу роздільну здатність.

Якщо порівняти "Роман" з іншим космічним телескопом – "Джеймс Вебб", – то вони будуть схожі на фотокамери з ширококутним телеоб'єктивом. Один буде виявляти цікаві об'єкти на величезній площі, після чого другий зможе детально їх вивчати.

Телескоп "Роман" буде працювати в районі другої точки Лагранжа системи Сонце-Земля (L2), на відстані приблизно в 1,5 мільйона кілометрів від Землі, як і "Джеймс Вебб".

Він буде спостерігати за величезними полями зірок і використовувати, зокрема, гравітаційне мікролінзування. Цей метод дозволить знаходити планети, які важко виявити іншими способами, включаючи порівняно невеликі і віддалені світи. Від об'єктів у зовнішній Сонячній системі та вибухаючих зірок до зростаючих чорних дір та мільярдів галактик, мало що вийде за межі можливостей "Романа".

Телескоп передаватиме приблизно 1,4 терабайта даних на добу на наземні станції в штаті Нью-Мексико, Австралії та Японії. Їх розташування в різних частинах світу дозволить підтримувати постійний зв'язок з космічним апаратом. Дані будуть публікуватися відразу після обробки, тому їх зможуть одночасно аналізувати численні наукові групи.

Термін експлуатації "Романа" складе п'ять років, при цьому телескоп розрахований ще на п'ять років розширеної місії. Очікується, що саме запас палива стане фактором, який обмежить термін служби апарату. Хоча НАСА в даний час не має можливості обслуговувати обсерваторії в точці L2, "Роман" спроєктований з можливістю дозаправки.



