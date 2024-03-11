Костін: Росія має фінансувати виплати Міжнародного компенсаційного механізму, куди українці зможуть звертатись вже у квітні

Вже у квітні постраждалі від російської агресії, ймовірно, зможуть звернутись до Міжнародного компенсаційного механізму за відшкодуванням завданих збитків, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю Голосу Америки. Він вказав, що компенсаційний механізм має фінансуватись коштом Росії.

"Щоб вони (Міжнародний компенсаційний механізм - ред.) могли компенсувати, потрібні кошти, і ці кошти мають бути отримані шляхом заарештованих суверенних активів Російської Федерації", - сказав Костін.

Він висловив переконання, що отримані таким чином кошти "будуть потім передані українській державі, або реєстру збитків тобто Міжнародного компенсаційного механізму, який також вже працює в Гаазі".

Вирішувати кому і скільки відшкодовувати буде компенсаційна комісія - елемент компенсаційного механізму.

"Вже в квітні цього року ми очікуємо перші звернення наших постраждалих до реєстру збитків і для того, щоб реєстр збитків і далі компенсаційна комісія, яка буде наступним елементом цього компенсаційного механізму, могла приймати рішення кому і скільки компенсувати", - пояснив генпрокурор.

Костін зауважує, що існують "різні варіанти, яким чином ці гроші будуть використані для компенсації всім постраждалим і для відбудови України", вказуючи, російські кошти можуть бути конфісковані, або, наприклад, використані як гарантії. Дискусія щодо використання заморожених суверенних активів триває не лише в Європі, а в Сполучених Штатах. Конгрес активно розглядає так званий Repo Act - законопроєкт, який передбачає можливе використання заморожених активів Російської Федерації, додає він.

"Є відчуття того, що ми наближаємося до тієї точки, коли певне рішення буде прийнято", - підсумовує генеральний прокурор України.

Хоча "ні в кого немає жодних сумнівів, що саме країна-агресор має відшкодувати всім, хто постраждав", держави можуть застосовувати різні моделі використання російських коштів, бо "в різних країнах різна правова система, різна фінансова система, тому можуть бути різні підходи", припускає Костін.

"Дуже важливо, що Росія має зрозуміти, що ці кошти будуть заарештовані, допоки Росія не погодиться виплачувати репарації або вони будуть заарештовані практично назавжди, і що ці кошти будуть використані задля того, щоб сплатити компенсації постраждалим від цієї війни: українській державі, українським спільнотам, українському бізнесу, і що це буде не тільки відновлення України, а також важливим елементом відновлення справедливості", - каже посадовець.

10 березня під час візиту до Нью-Йорка заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра оголосила, що у квітні 2024 року постраждалі від російської агресії зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків. В коментарі пресі Мудра пояснила, що реєстр спершу прийматиме заяви від фізичних осіб, які втратили житло в результаті російської війни. "Ми розпочали з цієї категорії, оскільки стосовно неї багато чого зроблено в Україні", - додала Мудра.

Раніше в уряді України повідомляли, що в створенні Міжнародного реєстру збитків беруть участь 43 країни та Європейський Союз.

Інтерв'ю Голосу Америки з генеральним прокурором України Андрієм Костіним читайте вже незабаром.