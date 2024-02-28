Саміт Україна – Південно-східна Європа в Тирані

Український президент Володимир Зеленський у середу 28 лютого у Тирані разом з керівником Албанії головує на зустрічі з керівниками держав південно-східної Європи.

Серед завдань саміту за участю тринадцяти країн і керівництва Європейського Союзу названо зміцнення подальшої підтримки України у відповідь на російську агресію.

Київ також зацікавлений в координації зусиль з тими балканськими державами, які, як і Україна, є кандидатами на членство в ЄС та сподіваються вступити в Євросоюз в очікуваній наступній хвилі розширення організації.

Зеленський прибув до Тирани у вівторок опівночі з Саудівської Аравії, де вів переговори про поширення міжнародної підтримки українського плану миру, а також про посередницькі зусилля арабських держав в обміні полоненими між Україною та Росією.

В повідомленні про приїзд до Тирани президент Зеленський у дописі в X назвав албанського прем’єр-міністра Еді Раму “безкомпромісним другом України”.

”У форматі «Україна – Південно-Східна Європа», який збирається вже вдруге, говоритимемо про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії”, - написав президент Зеленський.

Албанія, яка вступила в НАТО 2009 року і зараз є кандидатом на членство в ЄС, виявилася серед найгучніших голосів на підтримку України.

Але в той час, як більшість країн регіону, активно підтримують Україну, а, такі як Болгарія, надають значну збройну допомогу, провідна балканська держава - Сербія більш стримана, коли йдеться про осуд Росії і підтримку України.

Сербія так і не долучилася до жодних санкцій ЄС щодо Росії, хоча сербський уряд стверджує, що дотримується курсу на вступ в Європейськи Союз.