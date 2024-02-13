Дослідження: Росія втратила майже 3000 танків на війні в Україні і тепер переоснащує старе обладнання

ЛОНДОН, 13 лютого (Reuters) – Росія втратила понад 3000 танків в Україні – це еквівалент усього її довоєнного активного арсеналу – але має достатньо бронетехніки нижчої якості на складах, щоб роками замінювати втрачені машини, заявив провідний дослідницький центр на вівторок.

Україна також зазнала значних втрат після вторгнення Росії в лютому 2022 року, але поповнення західною зброєю дозволило їй зберегти запаси і підвищити їхню якість, йдеться в звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Навіть після втрати такої кількості танків - у тому числі приблизно 1120 за минулий рік - Росія все ще має приблизно вдвічі більше доступних для бою, ніж Україна, згідно з щорічним військовим балансом IISS, дослідженням, яке активно використовують оборонні аналітики.

Генрі Бойд, старший науковий співробітник Інституту з військового потенціалу, сказав, що Росія була фактично повністю змогла замінити втрачені танки.

За його оцінками, за минулий рік вона поставила на озброєння ще приблизно 1000-1500 танків.

Але з них, за його словами, щонайбільше 200 були нещодавно побудованими, а переважна більшість - це відремонтовані старі моделі.

"Москва обміняла якість на кількість... шляхом вилучення тисяч старих танків зі сховищ зі швидкістю, яка інколи може досягати 90 танків на місяць", — йдеться у звіті.

Запаси, що зберігаються в Росії, дозволяють Москві "потенційно ще близько трьох років великих втрат і поповнювати їх зі запасів, навіть за нижчого технічного стандарту, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання".

ВАЖКИЙ ВИБІР ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДУ

Майже два роки конфлікту Україна та її західні партнери стикаються з дуже важким вибором, йдеться у звіті. Старший аналітик IISS з сухопутних війн Бен Баррі сказав, що Україна намагалася захистити військових молодшого віку - середній вік українських солдатів піхоти, як повідомляється, близько 40 років, - але це може бути складно продовжити робити.

"Вони цілеспрямовано захищали молодь, але сумнівно, наскільки вони зможуть це зробити в майбутньому, якщо збираються підтримувати сили на фронті", – сказав він.

Україна не змогла досягти прогресу в контрнаступі минулого року і щойно змінила популярного командувача Валерія Залужного. Країна має термінову потребу в нових артилерійських снарядах і системах протиповітряної оборони, поки вона очікує на новий масштабний пакет допомоги США, затвердження якого затримує опозиція від Республіканської партії.

"Західні уряди знову повинні вирішувати, чи надати Києву достатньо зброї, щоб завдати вирішального удару, а не просто, щоб не програти", – сказав генеральний директор IISS Бастіан Гігеріх.

Росія, зі свого боку, перевела свою економіку на воєнні рейки, а оборонні заводи - на цілодобове виробництво в три зміни.

"Це вражаюча цифра", — сказав сінгапурський оборонний аналітик Олександр Нейл і додає про 3000 втрачених танків.

"Деякі з цих танків були більш старими, тому одне з головних питань полягає в тому, скільки найдосконаліших танків у Росії залишилося для будь-яких великих майбутніх наступальних дій", — додав Нілл, дослідник Pacific Forum, центру на Гаваях.

Враховуючи втрати, понесені обома сторонами, і виснажливий характер окопної війни, експерти IISS заявили, що нинішня безвихідь, швидше за все, збережеться.

"Жодна сторона не може здійснити широкомасштабну атаку, не зазнавши дуже великих втрат, і це, ймовірно, триватиме в осяжному майбутньому", — сказав Беррі, аналітик із сухопутних війн IIIS.