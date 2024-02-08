Шольц в дорозі до Вашингтона каже, що Німеччина не змогла б підтримати Україну самотужки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед вильотом до США озвучив стурбованість затримками міжнародної допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

Олаф Шольц підкреслив, що зусиль окремих країн і зокрема Німеччини буде недостатньо, якщо Європа і Америка не будуть діяти згуртовано.

“Вже зроблено великий внесок, але лише цього буде не досить, якщо підтримка не буде від усіх. Зараз настав час нам разом зробити необхідне: дати Україні можливість захиститися і водночас дати чіткий сигнал російському президенту, щоб він не розраховував на послаблення нашої підтримки”, - сказав Шольц 8 лютого в той час, як його літак стояв на злітній смузі в аеропорту Берліна.

Ми недостатньо великі, щоб робити це наодинці.

За обсягами постачань зброї українцям Німеччина стала другим донором після США, і канцлер Шольц у Вашингтоні зможе також похвалитися, що на додаток до двосторонньої допомоги від окремих європейських країн Європейський Союз схвалив програму підтримки України до 2027 року на 50 мільярдів євро ($54 млрд).

Загалом суми економічної, військової та гуманітарної допомоги Україні від Європи більші ніж від Америки, але США є найбільшим і найважливішим джерелом зброї для української армії.

Німецький лідер напередодні заявив, що відступ США на друге місце після Німеччини означав би небезпеку.

"Ви можете собі уявити, що би це означало для України, якби цього і наступного року найбільшим донором опинилася б Німеччина, бо ми недостатньо великі, щоб робити це наодинці", - сказав Олаф Шольц під час дискусій в Німеччині.

Він постійно наголошує на важливості партнерства США і Німеччини, та Європи загалом для міжнародної безпеки.

Напередодні в статті для американської газети Wall Street Journal Олаф Шольц повторив, що міжнародна спільнота має зробити все, щоб “не допустити перемоги Росії”

“Наслідки і ціна неспроможності зупинити агресію Путіна у перспективі були б велетенськими у порівнянні з тими інвестиціями, які ми робимо зараз”, - підкреслив німецький керівник.

На тлі політичних суперечок у США, через які Конгрес вже кілька місяців не може схвалити програму допомоги Україні, європейські представники висловлюють стурбованість тим, що Європа може залишитися на одинці проти агресивної Росії.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск 8 лютого вдався до присоромлення американських законодавців, зокрема представників Республіканської партії.



“Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати свободу й незалежність, сьогодні напевне перевертається в могилі”, - написав Туск в мережі X.