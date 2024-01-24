Трамп перемагає у Нью-Гемпширі на виборах республіканців

Колишній президент США Дональд Трамп проголосив свою перемогу в штаті Нью-Гемпшир на виборах кандидата від Республіканської партії на президентських виборах у листопаді 2024 року.

Результати підрахунків більшої частини бюлетенів показали, що Трамп, здобувши приблизно 54%, значно випередив свою головну суперницю Нікі Гейлі - 43%, яка проголосила, що і далі буде боротися за голоси однопартійців в інших штатах.

Це друга перемога Трампа після здобутків у штаті Айова минулого тижня, що збільшує його шанси на повторне змагання за президентську посаду з чинним президентом Джо Байденом у листопаді.

Нікі Гейлі, колишня посолка США в ООН, визнала перевагу Трампа, але наполягала, що "перегони ще не закінчилися".

“Ще буде голосування в десятках штатів і наступним є мій солодкий штат Південна Кароліна”, - проголосила вона, натякаючи на надії, що матиме підтримку в штаті, де вона колись була обрана губернаторкою.

Трамп сказав своїм прихильникам вночі у вівторок, що Гейлі зазнала вирішальної поразки і критикував її за те, що вона подавала це як здобутки.

“Не треба говорити про перемогу тоді, як минула ніч була для неї дуже поганою”, - підкреслив Трамп.

Він нагадав, що на перших партійних виборах в штаті Айова Гейлі опинилася третьою після губернатора Флориди Рона Десантіса, який після того оголосив, що знімає кандидатуру на користь Трампа.

Виборчий штаб Нікі Гейлі у вівторок заявив, що вона братиме участь у партійних виборах до так званого Супервівторка 5 березня, коли в один день у 16 штатах республіканці визначатимуться з тим, кого вони хочуть бачити своїм кандидатом на президентських виборах восени.

Гейлі очевидно сподівається, що результати голосування в штаті Південна Кароліна 24 лютого будуть достатніми, щоб сподіватися на успіхи в Супервівторок.

Демократична партія

У вівторок 23 січня в штаті Нью-Гемпшир також відбувалося голосування на виборах президентського кандидата від Демократичної партії, хоча центральні партійні органи не підтримували ту ініціативу.

Демократи в Нью Гемпширі заявили, що закони їхнього штату вимагали проводити партійні вибори кандидата першими.

Ім’я Джо Байдена не було на бюлетенях, але партійці мали право дописувати імена самостійно, і згідно з попередніми оцінками найбільшу підтримку отримав чинний президент.

Представники його виборчого штабу заявили, що ті результати показують, що вибори 2024 року знову будуть змаганням Джо Байдена і Дональда Трампа.

Судові справи проти Трампа

Незвичайною обставиною цієї президентської кампанії в США є те, що проти провідного претендента Дональда Трампа порушені понад 90 кримінальних справ і принаймні одна або кілька з них будуть розглядатися в судах у найближчі місяці.



Деякі виборці, за деякими підрахунками 15%, вказували в опитуваннях, що вони передумають голосувати за Трампа у листопаді, якщо висунуті проти нього звинувачення буду підтверджені судом.



Серед справ щодо Трампа є звинувачення, що він незаконно намагався перекрутити результати виборів 2020 року, на яких він програв Байдену.

Трамп і досі каже, що він насправді переміг на тих виборах і стверджує про шахрайство, хоча низка розслідувань не виявили фальсифікацій, про які він говорить, які могли б змінити результат виборів 2020 року.

В цій статті використані матеріали зокрема з інформаційних агенцій: The Associated Press, Agence France-Presse і Reuters.