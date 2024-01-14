83 країни приєдналися до обговорення української формули миру у Давосі

Радники з національної безпеки з 83 країн у неділю, 14 жовтня, провели четвертий раунд дискусій у швейцарському Давосі щодо сталого та справедливого миру в Україні.

В основі обговорення закладена так звана “формула миру” президента України Володимира Зеленського, яка являє собою пропозиції з 10 пунктів, включно із заходами ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки, виведенням російських військ з території України, відшкодуванням Росією завданих збитків та відповідальністю Росії за воєнні злочини, обміном усіма полоненими тощо.

Обговорення пройшли під головуванням керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, повідомляє агентство AFP.

Зустріч 14 січня у Давосі є останньою з чотирьох таких зустрічей за закритими дверима, нагадує агентство AP. Попередні обговорення відбулися у Данії, Саудівській Аравії та Мальті влітку та восени минулого року. В останній зустрічі на Мальті у жовтні 2023 року взяли участь представники 65 країн. Росія не була представлена на обговореннях.

Акцент обговорень у Давосі було зроблено на критеріях припинення бойових дій, виведенні російських військ, відповідальності за скоєні злочини та запобіганні подальшій ескалації.

"Мета полягає в тому, щоб підготуватися, щоб ми були готові і дозріли для запуску процесу з Росією - коли прийде час", - заявив на пресконференції Кассіс, якого цитує AFP.

Він також пояснив, що учасники дискусій шукають спосіб долучити Росію у слушний момент, однак, наразі ні Україна, ні Росію ще не готові до цього. Своєю чергою Андрій Єрмак заявив, що союзники ніколи не змушували Україну до компромісів, які були би їй неприйнятні.

Єрмак також назвав гарним знаком той факт, що кількість учасників конференцій з обговорення української формули миру зростає.

“Дуже тішить, що країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства.

Мир, якого прагне, Україна, має гарантувати виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку”, - написав він на своїй сторінці в мережі Х.

Майже половина країн-учасниць зустрічі 14 січня була з Європи, а також 18 з Азії та 12 з Африки, нагадує AP. У перемовинах взяли участь, зокрема, Бразилія, Індія та Південна Африка – країни, які разом із Росією є членами групи БРІКС, додає AFP. За словами Кассіса, їхня участь є важливою, адже вони продовжують діалог з Росією і тому зберігають з нею певний ступінь довіри.

За словами Єрмака, які цитує AP, якщо територіальну цілісність України не буде відновлено, “незабаром інші агресори в інших країнах світу зможуть захоплювати частини інших країн і проводити там фальшиві вибори”.

Натомість Кассіс наголошував на необхідності знайти спосіб залучити до мирного процесу Росію, адже, на його думку, мир неможливий, допоки “Росія не матиме свого слова”.

“Але це не означає, що ми повинні просто бути в депресії, сидіти і чекати, поки Росія щось зробить – навпаки. Щохвилини, поки ми чекаємо, десятки мирних жителів України гинуть або поранені. Ми не маємо права чекати вічно”, - підсумував Кассіс.