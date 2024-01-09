Макрон міняє уряд Франції

Французький президент Еммануель Макрон з початком 2024 року почав перетасування уряду, щоб надати нового поштовху своєму другому терміну на посаді.

8 січня він прийняв відставку прем'єр-міністрки Елізабет Борн і тепер головним претендентом на посаду вважають 34-річного міністра освіти Ґабріеля Натталя, одного з найближчих соратників Макрона.

Французька політична система наділяє президента великими повноваженнями, але можливості Емануеля Макрона обмежені, бо його партія втратила більшість у французькому парламенті.

Авторитет Макрона також зазнав ударів внаслідок його намагань проштовхнути непопулярні, але, як він доводив, необхідні реформи пенсійного забезпечення та зміни закону щодо імміграції.

Макрон почав перший п’ятирічний президентський термін 2017 року і був переобраний 2022 року; правила не дають йому можливості висуватися на третій термін.

Одним з важливим поточних політичних завдань Макрона є покращення позицій його партії Відродження перед виборами Європейського парламенту у червні.

Зараз опитування у Франції показують, що партія Відродження дуже відстає від крайньоправої партії Національне зібрання на чолі з Марін Ле Пен.