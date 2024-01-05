Зважування доводів «за» і «проти» конфіскації російських активів на користь України

Заяви посадовців та інформація, що просочується в пресу, дають підстави вважати, що західні держави, які заморозили активи Москви у відповідь на війну Росії проти України, ще не визначилися з можливістю конфіскації російських коштів, і переспрямування їх на допомогу українцям.

Йдеться про заморожені в західних країнах російські кошти на приблизно $300 мільярдів в той час, обсяги потреб на подолання наслідків російської війни Україні за підрахунками Світового банку ще у березні 2023 року сягнули принаймні $411 млрд.

Часопис Financial Times повідомляє, що США, Велика Британія, Канада і Японія погодили створення груп фахівців для дослідження правових механізмів використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Посилаючись на неназвані джерела, часопис стверджує, що про це йшлося на зустрічі міністрів фінансів країн Групи 7 (G7) у грудні, і що питання напевне буде винесене на нараду керівників G7 у лютому 2024 року в річницю початку російської війни проти України.

Довкола пропозицій точаться запеклі суперечки через застереження, що свавільна конфіскація будь-яких коштів суперечила б принципам верховенства закону і навіть могла б підірвати стабільність фінансових ринків.

Є також зауваження, щоб потреби негайної і прямої допомоги Україні не були відтіснені на другий план розмовами про можливе переспрямування російських коштів.

Припускають, що національні парламенти чи урядові органи низки країн мали б внести зміни в законодавства, щоб захистити такі рішення від оскаржень в судах.

Москва назвала замороження і наміри конфіскації активів крадійством, і російський уряд оголосив, що кроком у відповідь буде конфіскація західних активів у Росії.

Агенція Reuters зауважує, що обсяги західних активів заблокованих в Росії невідомі, але подає твердження російського міністра фінансів Антона Сілуанова, що йдеться про кошти співмірні з російськими на Заході.

Де російські гроші?

Найбільшу частину заморожених на Заході російських активів становлять кошти Центрального банку Росії - це приблизно половина з загальних російських золото-валютних резервів, які на початку 2022 року сягали $612 мільярдів.

Reuters, посилаючись на російські фінансові документи, пише, що тоді російський центральний банк тримав приблизно $207 мільярдів у євро, $67 млрд в доларах США, $37 млрд в британських фунтах, $36 млрд у японських єнах, $19 млрд у канадських доларах, $6 млрд в австралійських доларах, $1,8 млрд в сингапурських доларах і приблизно $1 млрд у швейцарських франках.

Активи російського банку були переважно у вигляді цінних паперів інших країн, а також на депозитах і кореспондентських банківських рахунках.

Найбільше російських державних грошей були вкладені в державні облігації Китаю, Німеччини, Франції, Британії, Австрії і Канади.

Золоті резерви Росія тримає на власній території.

Окрім державних російських активів західні країни заморозили також статки наближених до влади у Москві російських підприємців та посадовців, які опинилися у санкційних списках після початку війни Росії проти України.

Обсяги тих заморожених приватних російських коштів можуть перевищувати $30 мільярдів.

Ціна «брудних» капіталів



До закликів конфіскувати російські активи нещодавно долучився американський економіст, лауреат нобелівської премії, Джозеф Стіґліц разом з професором економіки Ендрю Косенком народженим в Україні.

Стіґліц і Косенко в публікації в Project Syndicate визнають проблематичність таких дій і вказують, що деякі західні інвестори зазнали б втрат.

Але ті два економісти наполягають на моральній виправданості передачі російських активів на допомогу Україні і заперечують, що західна фінансова система зазнала б непоправної шкоди.

«Лідери G7 повинні подати чіткий сигнал, що жодна країна не може зловживати… Відохочуючи інших зловмисників від порушення міжнародних законів, такі конфіскації були б кроками на розбудову миру», - доводять фахівці.

Вони зауважують, що досі замороження російських активів в межах оголошених санкцій не стало ударом по західній фінансовій системі, а тому і наслідки конфіскації коштів, на їхню думку, також не становлять загрози зокрема для надійності американського долара.

«Більше того - європейські та японські установи ймовірно отримали б користь, якби потенційні держави ізгої вирішили б не тримати свої вкладення у США, а фінансові наслідки були б незначні. Багато економістів доводять, що ті надходження капіталів насправді приносили більше втрат ніж користі», - стверджують Стіґліц і Косенко.