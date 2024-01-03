Англійська мова стане обов'язковою для українських посадовців і військових. У Мінцифри розповіли, як навчатимуть українців

14 грудня Україна отримала від Ради ЄС рішення розпочати переговори про членство в Євросоюзі. Для Києва це означає, що попереду - впровадження низки реформ, які є обов'язковими для країн ЄС. Принаймні вісім категорій українських посадовців будуть зобов'язані говорити англійською мовою. Серед них: держслужбовці, митники, військові, правоохоронці, голови держадміністрацій, прокурори, податківці та інші.

"Говорити зі світом однією мовою". На шляху до ЄС українцям радять "підтягнути" англійську Англійська мова є однією з офіційних мов Євросоюзу. Нею ухвалюють рішення, ведуть переговори й виголошують промови. Щоб бізнес, освіта, медицина, наука, економіка та інші галузі стали частиною єдиного європейського простору, українцям різних професій також рекомендують опанувати "робочу" мову іноземних партнерів. У листопаді 2023 року Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", запропонований президентом Зеленським. Документ закріплює за англійською статус мови міжнародного спілкування та передбачає перелік посад, на яких вимагатимуть знання англійської на рівні професійного спілкування. Future Perfect — національна програма з вивчення англійської За законом, для посадовців передбачається обов'язковий іспит з англійської, військові матимуть стандарт НАТО щодо володіння англійською, а для освітян обов'язком буде вивчення та використання англійської. Щоб задовільнити потребу українців у вивченні англійської мови, уряд запустив національну програму Future Perfect. Проєкт зібрав під своєю "парасолькою" продукти й сервіси, спрямовані на те, щоб англійська стала популярною та доступною у вивчені. Координують Future Perfect Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством освіти й науки, Міністерством культури та інформаційної політики за підтримки міжнародних партнерів з Європи та США.

Плани команди Future Perfect до 2030 року - збільшити відсоток українців з середнім і просунутим рівнем англійської, реформувати дитсадки, школи та допомогти навчатись пенсіонерам. Національна програма з вивчення англійської мови є довгостроковою стратегією, яка спрямована на трансформацію мовного ландшафту України. Дорожня карта передбачає освітні реформи: впровадження англійської у дитячих садочках, запровадження ЗНО з англійської, атестація вчителів та педагогічного складу, реформи у вищій школі. Перші два роки стануть періодом адаптації, щоб у кожного українця був час поліпшити свої знання, кажуть у Мінцифрі. "Важливо долучити до національної програми українців різних вікових груп", — про це в інтерв'ю журналісту Української служби Голосу Америки Юрію Солонцю розповіла Тетяна Приходько, аналітикиня спільних проєктів Мінцифри та Фонду Східна Європа.

долучити до національної програми українців різних вікових груп

"Людям пенсійного віку складніше навчатися, тому ми шукаємо ефективний підхід та інструменти, які працюють саме з цією авдиторією. До 2030 року програма передбачає таку Україну, де значна частина населення володіє англійською мовою, готова взаємодіяти зі світовою спільнотою через бізнес-зв'язки та стабільні партнерства", — каже вона. За словами Приходько, схожий шлях із вивчення мови раніше вже пройшла Південна Корея. Медики цієї країни навчалися у США, а потім втілювали набуті знання вдома задля розвитку власної держави. "Якщо підсумувати, ми орієнтуємося на двосторонній обмін, щоб посилювати міжнародну присутність та будувати міцні партнерства", — розповіла експертка. "Не достатньо добре", але готові вчитися 2.83 бали з 10 можливих - саме так українці склали "тест" на знання англійської від Мінцифри, що провело опитування за підтримки міжнародних партнерів серед українців віком від 18 років. 43% респондентів визначили власні знання як початкові. Близько третини опитаних вважають, що мають "середній рівень" англійсьної і лише 10% заявили про рівень B2 (мінімально допустимий, який дозволяє викладати англійську як іноземну).

Суб'єктивну оцінку українців про рівень їхньої англійської підтвердили і результати опитування Мінцифри, де перевіряли читання, аудіювання, комунікацію та письмо, каже Приходько.

Вона пояснила: "Українці здобули 2,83 бала за шкалою від 0 до 10. Це означає, що наші громадяни наразі не опанували англійську на достатньому рівні". Водночас аналітикиня зауважує, що в українців є інтерес до вивчення англійської. 56% опитаних мають бажання навчатися, а понад 90% батьків вважають, що їхні діти повинні знати англійську, оскільки це забезпечить для них краще майбутнє.

Українські вчителі англійської є відмінниками у власній кваліфікації й можуть якісно викладати. У цьому переконує Ольга Рубчак, методистка лінгвістичної лабораторії НЦ Малої академії наук України. У коментарі для Голосу Америки вона зауважила, що школярі, які брали участь у національних конкурсах Малої академії наук, показали впевнене опанування англійською на високому рівні. На думку експертки, це означає, що й вчителі, які їх навчають, є кваліфікованими фахівцями.

"Вчителі — це люди, які постійно розвиваються. Є кредити, встановлені МОН, які необхідно здобути у визначений термін. Це спонукає вчителів до самовдосконалення. Також існують ресурси, як Celta, Delta тощо, які пропонують інструменти для навчання саме викладачів", — пояснює вона. Рубчак додає: "Вплив російської війни проти України також є фактором. Через процеси внутрішнього переміщення зросла конкуренція в окремих регіонах, наприклад, в Ужгородському університеті доцент вже не є рідкісним явищем, оскільки чимало доцентів працюють вчителями у школах, а отже доводиться демонструвати високі професійні навички, щоб мати роботу на новому місці". Вчити англійську онлайн

Вплив російської війни проти України також є фактором

Результати перевірки, проведені у партнерстві з мовними центрами Acer та British Council, показали, що понад 90% українських вчителів англійської знають мову на рівні B2 і вище, 41,9% — на рівні С за шкалою CEFR (просунутий або майстерний рівень), кажуть у Мінцифри і запевняють, що мають план до 2030 року, в рамках якого вчителі матимуть додаткові інструменти для підвищення кваліфікації. Українці, які мають застосунок "Дія", доступ до інтернету та гаджет, можуть вчити англійську безкоштовно на платформі Promova. Для вищих навчальних закладів передбачена окрема, більш вузькоспеціалізована програма Cambridge Empower, орієнтована на вивчення англійської з викладачем, вчителем чи репетитором для дорослих та підлітків в українських закладах освіти. Мінцифри разом з МОН також планують реформувати дошкільну та шкільну освіту та запровадити офлайн-засоби для навчання, але ці проєкти ще розробляють. Їх обіцяють анонсувати згодом.

Переваги Promova Promova — це платформа, яка поєднує різні інструменти для вивчення іноземних мов від базового до просунутого рівня в інтерактивній формі.

мову цікавіше вчити з урахуванням культурного контексту

Андрій Скрипник, гендиректор та співзасновник платформи Promova, у коментарі Голосу Америки пояснює: "Promova є не просто застосунком для вивчення слів. Це набір інструментів для персоналізованого вивчення мов: маленькі уроки з флеш-картками, розмовні клуби, заняття з сертифікованими викладачами. Окрім того, кожен наш курс сповнений культурного контексту. Ми розповідаємо цікаві факти про країну, мову якої ви вивчаєте". Він додає, що також платформою передбачені групові завдання, упродовж яких викладачі можуть допомагати з поясненням слів та граматики: "Розробники усвідомлюють, що будь-яку мову цікавіше вчити з урахуванням культурного контексту".

Скрипник пояснює: "Наприклад, якщо йдеться про українську, ми розповідаємо про "Мрію", українські пісні, фільми, відомих діячів. І так з кожною мовою, англійською чи португальською". Скрипник розповідає, що коли викладав в КПІ, то шукав оригінальні підходи до вивчення іноземних мов, бо вважав, що інституційні методи навчання відстають від тих можливостей, які можуть запропонувати онлайн-інструменти.

Національна програма з вивчення англійської діє від листопада. За ці два місяці українці на платформі зареєструвалось 73 000 користувачів, там зафіксували понад 180 000 відвідин онлайн-ресурсів проєкту, каже команда Future Perfect.

Англійська для пілотів F-16 Україна тривалий час закликала своїх партнерів надати для ЗСУ винищувачі американського виробництва F-16. Доступ українських пілотів до навчань на бойових літаках розпочався саме з курсів вивчення англійської. Партнери Києва у Європі та США висунули цю вимогу як одну з обов'язкових. Команда національної програми Future Perfect відзначає, що військові - серед цільової авдиторії проєкту.

Дослідження, яке провело Мінцифри разом з USAID, показало, що українські військові відзначають свій рівень англійської як побутовий. Водночас військовослужбовці готові приділяти вивченню іноземної мови близько години на день, щоб покращувати власні знання. "Ми розглядаємо англійську як один з інструментів реінтеграції військовослужбовців і повернення їх до повсякденного життя. Для нас це є однією з ключових реформ", — каже Тетяна Приходько. Дубляж англомовних фільмів Законопроєкт "Про застосування англійської в Україні" у першій редакції передбачав збільшення частки фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами. Втім законодавці проголосували за проект закону без цієї норми. Перша редакція законопроекту "Про застосування англійської мови" викликала гостру реакцію в суспільстві - в частині показу англомовних фільмів мовою оригіналу, без дубляжу українською. Критики законопроекту закидали, що цей документ може "вбити" український дубляж. Законопроект розкритикував мовний омбудсмен, а в інтернеті з'явилась петиція до президента України за збереження українського дубляжу. Врешті депутати скасували цю норму в законопроекті. До обговорення питання обіцяють повернутися згодом, після адаптації українців до англійської.



"Норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена рішенням комітета. Так що ті, хто виступав за збереження дубляжу, rest easy" — пише у своєму Telegram депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, колишній радник прем'єр-міністра з парламентських відносин (в уряді Гройсмана).