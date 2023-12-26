США завдали ударів по угрупованнях, які підтримує Іран, в Іраку

Збройні сили США в понеділок, 25 грудня, завдали ударів по угрупованнях, які підтримує Іран, на території Іраку у відповідь на атаку безпілотника, в результаті якої було поранено трьох військовослужбовців США.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що удари США були спрямовані по трьох місцевостях, які використовували Катаїб Хезболла та пов'язані з нею групи.

«Ці високоточні удари є відповіддю на серію атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку збройних формувань, які фінансуються Іраном, включаючи атаку афілійованої з Іраном Катаїб Хезболла та пов’язаних з нею груп на авіабазу Ербіль раніше сьогодні, і спрямовані на зрив і деградацію спроможності пов’язаних з Іраном угруповань, які несуть безпосередню відповідальність».

Представниця Ради національної безпеки Адрієн Вотсон заявила, що Катаїб Хезболла, як частина групи підтримуваних Іраном бойовиків, взяла на себе відповідальність за напад у понеділок і що один із військовослужбовців США отримав важкі поранення.

Уряд Іраку висловив незгоду з авіаударами США по своїй території, назвавши їх «ворожим актом» і порушенням суверенітету Іраку.

Сили США та коаліції діяли в регіоні в рамках місії з протидії угрупованню Ісламська держава в Іраку та Сирії.

Ці сили зазнавали неодноразових атак з боку підтримуваних Іраном проксі-сил, причому близько 100 атак відбулися після того, як Ізраїль розпочав наступ, щоб знищити бойове угруповання ХАМАС у секторі Газа.

Збройні сили США заявили, що вони зірвали більшість цих атак або що вони не досягли своїх цілей, не завдавши шкоди. Але кілька, як от в понеділок, завдали поранень американським військовим.

Попередні удари у відповідь були спрямовані проти Катаїб Хезболла та інших угруповань, включаючи удари США в листопаді.

Карла Бабб працювала над цією статтею.