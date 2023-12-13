Зеленський в Норвегії дякує скандинавським державам за підтримку

Президент Володимир Зеленський у середу 13 грудня прибув з неоголошеним раніше візитом до Норвегії, де також матиме нагоду зустрітися з керівниками Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції на регіональному саміті в Осло.

Держави північної Європи виявилися серед активних донорів військової та гуманітарної допомоги Україні в умовах російської агресії і забезпечують Києву тверду політичну підтримку.

Зеленський, повідомивши про свій візит в мережіX, підкреслив: «Особисто подякую Норвегії за всю дуже вчасну та принципову підтримку, яку вона надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення».

Норвезький прем'єр-міністр Йонас Ґар Стере привітав українського президента запевненням, що «Норвегія буде надалі допомагати Україні захищатися».

«Ми надаємо цільову довготермінову допомогу, щоб підтримати Україну в боротьбі за свободу і демократію», - сказано в заяві норвезького уряду.

«Україна починає третю зиму відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в сусідню країну. Коли йдеться про військову підтримку, Норвегія тепер надаватиме більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити українські міста від російських нападів. Додатково ми надамо фінанси для зміцнення потужностей оборонної промисловості, щоб забезпечити краще постачання Україні боєприпасів, аби вона могла захищатися».

У четвер 14 грудня керівники держав та урядів ЄС збираються на саміт, де серед головних питань буде схвалення програми допомоги Україні на 2024-27 рік на суму 50 мільярдів євро, а також рішення щодо відкриття переговорного процесу про вступ України в Європейський Союз.