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Ізраїль заявив, що проводить обмежені сухопутні рейди до Сектору Гази
ЄРУСАЛИМ/ГАЗА, 23 жовтня (Reuters) – Збройні сили Ізраїлю заявили в понеділок, що його сухопутні сили здійснили обмежені рейди у Сектор Гази і провели авіаудари по палестинських бойовиках, які зібралися, щоб відбити ширше вторгнення Ізраїлю, в той час, як сторони готуються до наступного етапу ескалації війни.
Палестинське угруповання ХАМАС заявило в неділю, що його бойовики вступили в бій з броньованими силами, які проникли в південний район Гази, знищили частину ізраїльської військової техніки і повернулись на базу. Ізраїль не коментував такі втрати.
Невідомо, коли Ізраїль може почати повномасштабне вторгнення, і жодна сторона не може точно знати, чого очікувати, коли це станеться.
Найпотужніша армія Близького Сходу протистоїть угрупованню, яке створило потужний арсенал за допомогою Ірану, в густо заселеному міському середовищі з розгалуженою мережею тунелів, яку ізраїльські війська назвали «метро Гази».
У телевізійному брифінгу, головний військовий речник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі також сказав, що підтверджено, що 222 людини були взяті в заручники під час транскордонної атаки ХАМАС 7 жовтня.
«Протягом ночі були рейди танкових і піхотних сил. Ці рейди — це рейди, які вбивають загони терористів, які готуються до наступного етапу війни, — сказав він. - Ці рейди також виявляють і збирають розвідувальні дані про зниклих безвісти та заручників».
Хагарі сказав, що таке втручання допомогло зрозуміти, де «терористи збираються, організовуються в очікуванні наступних етапів війни. І наша роль полягає в зменшенні цих загроз». Він додав, що оперативна готовність армії покращується та посилюється «весь час».
Бригади Ізз ель-Дін аль-Кассам, які є збройним крилом ХАМАСу, заявили в неділю, що їхні сили вступили в бій з силами, які проникли на схід від Хан-Юніса на півдні Гази. "Бійці вступили в бій з силами, які проникли, знищили два бульдозери і танк, змусили сили відійти, а потім безпечно повернулися на базу", - йдеться в повідомленні.
ВІЙНИ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ
Після нападів ХАМАСу на ізраїльські громади 7 жовтня, в результаті яких загинуло 1400 людей, Ізраїль сконцентрував танки та війська біля огородженого кордону навколо Сектору Гази для планованого наземного вторгнення.
Ізраїль вже завдав інтенсивних авіаударів по Сектору Гази, де, за повідомленнями місцевої влади, загинули щонайменше 4600 людей. Ізраїль заявляє, що хоче стерти ХАМАС «з лиця землі» після кількох безрезультатних війн, відколи угруповання захопило владу в анклаві в 2007 році після того, як Ізраїль вивів свої сили з вузької смуги землі в 2005 році.
Ізраїльські військові заявили в понеділок, що за останні 24 години вони вразили понад 320 цілей у Секторі Гази, включаючи тунель, де розмістилися бійці ХАМАС, а також командні та спостережні пункти.
Ізраїль заявив, що його військова кампанія перевищить будь-які попередні кроки проти ХАМАС, але палестинське угруповання виявилося здатним здивувати Ізраїль у минулому та воюватиме в густонаселеному місті з потужною зброєю.
Виходячи з того, що сталося під час ізраїльських вторгнень у 2008 і 2014 роках, ізраїльським бомбам, що руйнують бункери, і високотехнологічним танкам Merkava будуть протистояти величезній мережі глибоких тунелів, міни-пастки і зброя, включаючи протитанкові ракети Корнет російського виробництва.
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- Голос Америки
В Іспанії конфіскували незаконно вивезені з України старовинні прикраси вартістю у 60€ млн
Іспанська поліція конфіскувала 11 старовинних золотих прикрас, які були незаконно вивезені з України у 2016 році. Також правоохоронці повідомили, що затримали п'ятьох людей, які намагалися продати ці вироби в Мадриді. Серед затриманих двоє українців, один із них священник православної церкви, та троє іспанців.
У заяві поліції йдеться, що вартість 11 прикрас оцінюють у 60 мільйонів євро і вони датуються VIII-IV століттями до нашої ери.
Правоохоронці заявили, що артефакти є частиною національного надбання України й вони зникли безвісти після виставлення між 2009 і 2013 роками в музеї в Києві. Після експозиції священник сфабрикував документи про те, що прикраси нібито належали православній церкві. У травні 2016 зловмисникам вдалось вивезти їх з України.
Через те, що артефакти не можна було продати законним шляхом через аукціони, зловмисники створили низку підставних компаній, щоб створити видимість легалізації й продати їх інвесторам, повідомляє іспанська поліція. У 2021 році іспанським правоохоронцям за участі СБУ вдалось вилучити вишуканий золотий пояс, а решту - сережки й намиста - вдалось конфіскувати останніми тижнями.
Зараз прикраси досліджують у Національному археологічному музеї Іспанії та Інституті культурної спадщини країни. Поліція повідомила, що слідство триває. У розслідуванні допомагали також аташе міністерств внутрішніх справ Албанії, Болгарії, Кіпру, Північної Македонії та України.
У статті використано матеріали AP
"Інтеграція оборонних галузей України та США була б взаємовигідною", – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін
"Інтеграція оборонних галузей України та США була б взаємовигідною", – про це розповів Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, в інтервʼю Голосу Америки.
- Голос Америки
Ландсбергіс закликав не послабляти підтримку України на тлі конфлікту на Близькому Сході
Конфлікт на Близькому Сході не повинен послабити підтримку України в ЄС, заявив глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Дорогою на саміт міністрів закордонних справ у Люксембурзі він висловив стурбованість тим, що через ситуацію в Ізраїлі увага до України може зменшуватись: "Ми не можемо забувати, ми не можемо відводити погляд від України... Ми бачимо поновлення наступу Росії, і це нагадує нам, що росіяни чекають таких ситуацій, коли ми звертаємо нашу увагу на щось інше, щоб вони могли відновити свої атаки".
Ландсбергіс додав: "Я справді очікую, що ми будемо помітним і важливим партнером у вирішенні кризи в Ізраїлі та Палестині, тому що це також стосується нашої безпеки та принципів, за які ми боремося в Україні щодо верховенства права тощо". Посадовець також висловив сподівання, що ЄС зможе продовжити фінансування оборонної допомоги Києву в захисті від російської агресії.
Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що необхідно продовжувати "потужну двопартійну підтримку як для України, так і для Ізраїлю". А президент Джо Байден зазначив, що успіх Ізраїлю та України "життєво важливий" для національної безпеки Сполучених Штатів.
«Не припиняти тиск», британські аналітики про завдання ЗСУ взимку
Західні коментатори, які спостерігають за російською війною проти України, намагаючись робити висновки з українського контрнаступу влітку 2023 року, сходяться на думці, що українців очікує ще одна складна воєнна зима, впродовж якої найважливішою буде здатність українців відновлювати власні ресурси і нищити агресора.
Бойові дії мають бути спрямовані на те, щоб впливати на російські політичні рішення.Лоренс Фрідман
Відступ російських загарбників 2022 року з великої частини українських територій, захоплених на початку вторгнення, і невдалі спроби росіян перехопити ініціативу впродовж літа 2023 року не відохотили режим Путіна від мрій підкорити Україну, а тому продовження війни на виснаження - очевидний прогноз, до якого вдаються аналітики.
Лоренс Фрідман, один з найавторитетніших британських воєнних істориків, сказав в інтерв'ю Голосу Америки, що «якби це була інша країна, то сьогодні ми б говорили, що Росія мала б шукати виходу, оскільки вона зайшла у безвихідь. Своєї головної цілі вона не досягне. Все це принизливо і марно. Але я вважаю, що Путін боїться визнавати поразку і зізнатися в неспроможні взяти під контроль усі ті території, які він назвав завоюваннями Росії».
«Отже, мій висновок вже приблизно впродовж року полягає в тому, що нам треба бути готовими до продовження всього цього. Це не означає, що саме так і буде. Але ми не знаємо, що саме відбувається в Росії до такої міри, щоб очікувати великих перемін, великих змін напрямків російської політики. Це означає, що треба бути готовими до продовження. Але це також означає, що бойові дії мають бути спрямовані на те, щоб впливати на російські політичні рішення, а не лише, щоб здобувати трохи більше територій», - вважає Фрідман.
Тиск
Великих проривів найближчим часом не очікують і Джек Ватлінґ, старший співробітник Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) в Лондоні, зауважує, що в цих умовах завдання українців полягає не лише в утримуванні позицій, але й збереженні постійного і потужного тиску на російських окупантів одночасно на багатьох ділянках фронту.
Він пише, що «взимку 2022-23 років на значній частині фронту відбувалися запеклі сутички, але українські спроби змінити смугу контролю були обмежені. Відсутність загрози наступу ЗСУ дозволила Росії спорудити три широкі оборонні смуги з мінами, окопами і перешкодами, які цього літа ускладнили наступальні операції України».
Російські втрати минулої зими були надзвичайно високі навіть в умовах, коли росіяни мали вогневу перевагу.
«Якщо Україна впродовж цієї зими не буде далі тиснути на російські позиції, то є ризик, що ті оборонні смуги будуть розширені. Тому Київ повинен поєднувати відновлення своїх сил зі збереженням тиску на росіян», - доходить висновку Ватлінґ.
Такий постійний тиск на російські позиції, вважає аналітик RUSI, завдаватиме загарбникам втрат, і «допоки високий рівень втрат зберігатиметься, то обмежуватиметься здатність Росії натренувати достатню кількість нових військових, щоб здійснювати успішні наступальні дії».
Партнери
Лоренс Фрідман вважає, що понад півтора року повномасштабної російської війни показали, що США і Європа мають достатньо ресурсів для тривалої підтримки України.
Він також наполягає, що Європа демонструє готовність надалі допомагати українцям і, на його думку, «на європейській стороні ознак реальної втоми нема».
«Провідні європейські держави досить стабільні і рішуче налаштовані. Словаччина та Угорщина - не ентузіасти, але для них це не головне питання. Вони не можуть перешкодити ЄС робити те, що в ЄС вважають за потрібне. Позиція Великої Британії очевидно тверда. Отже, питання насправді стосується США», - вважає Фрідман.
Лоренс Фрідман при цьому припускає, що навіть у разі, якби президентом у США знову став Дональд Трамп, то це не обов’язково означало б негайне припинення підтримки України, але він вважає, що зміна позиції Вашингтона викликала б розбіжності в НАТО, і європейцям було б важко допомагати українцям самотужки.
На думку Джека Ватлінґа за умови «політичної недієздатності у Вашингтоні, забезпечення планів на 2024 значною мірою залежатиме від європейських столиць».
Загрози і можливості зими
Джек Ватлінґ передбачає, що Росія цієї зими знову намагатиметься бомбардувати українську систему життєзабезпечення міст - насамперед енергетичні об’єкти.
Але він зауважує, що українцям, за умови кращого спорядження, зима також дає також певні переваги на полі бою.
«Зима створює можливості збільшення російських втрат. Якщо російські війська будуть втягнуті в оборону вздовж довгої фронтової смуги, коли українські війська будуть шукати слабких місць, радше ніж намагатися прорвати укріплені позиції, тоді російські солдати залишатимуться надворі. Вони будуть мокрі і їм буде холодно. Якщо при цьому цілеспрямовані удари руйнуватимуть їхнє постачання, тоді недостатнє навчання і брак вміння російських військових збільшуватиме для них наслідки погоди. Варто зауважити, що російські втрати минулої зими були надзвичайно високі навіть в умовах, коли росіяни мали вогневу перевагу», - підкреслює Ватлінґ.
Головне на думку Джека Ватлінґа - це здатність збройних сил України зберігати тиск на російські позиції і при цьому постійно відновлювати власні можливості, вивільняючи військових для якнаймасовішого навчання як на території України, так і за кордоном.
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