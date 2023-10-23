Ізраїль заявив, що проводить обмежені сухопутні рейди до Сектору Гази

ЄРУСАЛИМ/ГАЗА, 23 жовтня (Reuters) – Збройні сили Ізраїлю заявили в понеділок, що його сухопутні сили здійснили обмежені рейди у Сектор Гази і провели авіаудари по палестинських бойовиках, які зібралися, щоб відбити ширше вторгнення Ізраїлю, в той час, як сторони готуються до наступного етапу ескалації війни.

Палестинське угруповання ХАМАС заявило в неділю, що його бойовики вступили в бій з броньованими силами, які проникли в південний район Гази, знищили частину ізраїльської військової техніки і повернулись на базу. Ізраїль не коментував такі втрати.

Невідомо, коли Ізраїль може почати повномасштабне вторгнення, і жодна сторона не може точно знати, чого очікувати, коли це станеться.

Найпотужніша армія Близького Сходу протистоїть угрупованню, яке створило потужний арсенал за допомогою Ірану, в густо заселеному міському середовищі з розгалуженою мережею тунелів, яку ізраїльські війська назвали «метро Гази».

У телевізійному брифінгу, головний військовий речник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі також сказав, що підтверджено, що 222 людини були взяті в заручники під час транскордонної атаки ХАМАС 7 жовтня.

«Протягом ночі були рейди танкових і піхотних сил. Ці рейди — це рейди, які вбивають загони терористів, які готуються до наступного етапу війни, — сказав він. - Ці рейди також виявляють і збирають розвідувальні дані про зниклих безвісти та заручників».

Хагарі сказав, що таке втручання допомогло зрозуміти, де «терористи збираються, організовуються в очікуванні наступних етапів війни. І наша роль полягає в зменшенні цих загроз». Він додав, що оперативна готовність армії покращується та посилюється «весь час».

Бригади Ізз ель-Дін аль-Кассам, які є збройним крилом ХАМАСу, заявили в неділю, що їхні сили вступили в бій з силами, які проникли на схід від Хан-Юніса на півдні Гази. "Бійці вступили в бій з силами, які проникли, знищили два бульдозери і танк, змусили сили відійти, а потім безпечно повернулися на базу", - йдеться в повідомленні.

ВІЙНИ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ

Після нападів ХАМАСу на ізраїльські громади 7 жовтня, в результаті яких загинуло 1400 людей, Ізраїль сконцентрував танки та війська біля огородженого кордону навколо Сектору Гази для планованого наземного вторгнення.

Ізраїль вже завдав інтенсивних авіаударів по Сектору Гази, де, за повідомленнями місцевої влади, загинули щонайменше 4600 людей. Ізраїль заявляє, що хоче стерти ХАМАС «з лиця землі» після кількох безрезультатних війн, відколи угруповання захопило владу в анклаві в 2007 році після того, як Ізраїль вивів свої сили з вузької смуги землі в 2005 році.

Ізраїльські військові заявили в понеділок, що за останні 24 години вони вразили понад 320 цілей у Секторі Гази, включаючи тунель, де розмістилися бійці ХАМАС, а також командні та спостережні пункти.

Ізраїль заявив, що його військова кампанія перевищить будь-які попередні кроки проти ХАМАС, але палестинське угруповання виявилося здатним здивувати Ізраїль у минулому та воюватиме в густонаселеному місті з потужною зброєю.

Виходячи з того, що сталося під час ізраїльських вторгнень у 2008 і 2014 роках, ізраїльським бомбам, що руйнують бункери, і високотехнологічним танкам Merkava будуть протистояти величезній мережі глибоких тунелів, міни-пастки і зброя, включаючи протитанкові ракети Корнет російського виробництва.