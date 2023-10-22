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- Голос Америки
Нова “Гра у зелену карту” дає можливість інтерактивно оцінити шанси на імміграцію у США
Урок гри простий: для переважної більшості людей у світі легально іммігрувати до США та отримати громадянство просто неможливоШейла Гейр
На тлі стабільно високого інтересу в багатьох країнах до можливостей іммігрувати у Сполучені Штати й дедалі більшого потоку нелегальних мігрантів, здебільшого з країн Латинської Америки, які щодня перетинають мексикансько-американський кордон, американський аналітичний центр Cato Institute нещодавно оприлюднив так звану “Гру у зелену карту”, яка дозволяє відтворити реалістичні сценарії та оцінити перешкоди на шляху до легальної імміграції у США.
Безплатний онлайн-симулятор має на меті допомогти самим американцям зрозуміти підводні камені міграційної системи й політики країни, а також показати, з якими величезними труднощами можуть зіштовхнутися охочі легально іммігрувати до країни. Адже серед пересічних американців, на думку розробників симулятора, мало хто усвідомлює, що легальна імміграція до США “майже неможлива”, і гра допоможе людям краще зрозуміти чому.
“Урок гри простий: для переважної більшості людей у світі легально іммігрувати до США та отримати громадянство просто неможливо”, - зазначає Шейла Гейр у своїй статті для американського видання The Hill.
Усвідомлення і розуміння цього може допомогти досягти консенсусу навколо імміграційної реформи серед американської громадськості, вважають розробники гри.
Симулятор Cato Institute (Інститут Катона українською) максимально спирається на фактичні правила, наявні норми та практику американської системи легальної імміграції. Інтерактивна гра дозволить приблизно оцінити час, витрати та ймовірність успіху чи невдачі за різними можливими сценаріями імміграції. Також на сторінці гри є посилання на дослідження з питань імміграції й мапу зв’язків у грі, яка наочно демонструє складність імміграційної системи США.
Гра привертає увагу до того, що удача й різноманітні суб’єктивні фактори за межами контролю потенційного іммігранта відіграють неабияку роль у шансах людини потрапити до Сполучених Штатів. Як зауважують автори симулятора, посадовці міграційної системи мають величезну свободу дій у вирішенні справ, і те, хто розглядає заявку, може мати більше значення, ніж суть і обґрунтованість самої заявки.
На початку симуляції, гравець має відповісти на декілька ключових питань, щоб створити свій профіль, включно з країною народження, рівнем освіти, професією, релігійною приналежністю, наявністю заощаджень, бажаним місцем проживання у США тощо. Кожен з цих факторів може відіграти важливе значення пізніше у грі.
Протягом гри, аплікація нагадує про кількість кроків, які залишилися до отримання зеленої карти на постійне проживання у США – або грінкарти, як її часто називають – за обраним сценарієм імміграції. Більшість гравців, зазначають автори, врешті-решт побачать на своєму екрані повідомлення у відмові.
Водночас гра, яка доступна виключно англійською мовою, може бути корисна не тільки для американців, а й для тих людей по всьому світу, хто цікавиться можливістю іммігрувати до США, зокрема українців. Традиційно, Сполучені Штати залишаються однією з пріоритетних країн для імміграції з точки зору українців.
Одним з популярних способів це зробити є щорічна лотерея на отримання грінкарти для імміграції до США, або Програма електронної візи різноманітності, за офіційною назвою, в якій беруть участь мільйони українців. Цього року лотерея відбувається від 4 жовтня до 7 листопада, а взяти участь у ній можна за посиланням https://dvprogram.state.gov/.
Як неодноразово зазначав американський уряд, участь у лотереї є безплатною і не вимагає від охочих користуватися послугами жодних посередників для подання заявки. Україна перебуває у списку країн, яким цього року знову дозволено брати участь у програмі, відповідно до рівнів міграції українців до США за останні 5 років.
Для українців участь у “Грі у зелену карту” може зокрема допомогти більш тверезо оцінити свої шанси на виграш в лотерею, а також більш реалістично спланувати кроки й витрати, пов’язані безпосередньо з отриманням грінкарти в разу виграшу.
Для прикладу, згідно з грою, у неназваному нещодавньому році “в Україні в лотереї взяли участь 1 127 453 особи, з них 2 062 отримали грінкарту [за програмою] різноманітності. Чи можете ви виграти в лотерею? Ваші шанси 0,183%”.
Також, для прикладу, українській родині з чотирьох людей (двоє дорослих та двоє неповнолітніх дітей) знадобиться підтвердити наявність заощаджень розміром принаймні 30 000 американських доларів, якщо вона вирішить оселитися у м. Вашингтон чи штаті Каліфорнія.
Що ж стосується США, одним з поширених міфів серед американців щодо імміграції є той, що мігранти без документів, які нелегально перетнули кордон, можуть просто подати заявку на врегулювання свого статусу в країні, але просто не роблять цього.
Натомість пояснює у своїй статті Шейла Гейр, у міграційній політиці США існує величезна різниця між людьми, які легально потрапили в країну і залишилися після того, як їх віза збігла, та тими, хто нелегально перетнув кордон без дозволу і належної перевірки.
В останньому випадку, особа практично не має жодної можливості легалізувати свій статус в країні, навіть проживши у США десятки років і маючи дітей чи інших членів родини, які є американськими громадянами. Натомість ті, хто живуть в країні з простроченими візами, мають більше варіантів врегулювати свій статус. “Гра у зелену карту” допоможе пролити світло на ці “нелогічні” особливості системи, підсумовує Гейр.
Прочитати більше про гру на сайті Cato Institute можна тут: https://www.cato.org/blog/try-catos-new-immigration-game-find-path-us-citizenship, а перейти безпосередньо на гру можна за цим посиланням: thegreencardgame.com/factor/welcome.
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- Голос Америки
Макконнелл підтримав Байдена в питанні об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю
Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації» заявив, що підтримує президента Байдена в питанні об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю.
На питання ведучої, чи можна надати Україні додаткову допомогу, не прив’язуючи її до Ізраїлю, оскільки деякі республіканці вагаються щодо надання додаткової допомоги Україні, Макконнелл віподів:
«Я просто вважаю, що це помилка… Я знаю, що є деякі республіканці в Сенаті, і, можливо, більше в Палаті представників, кажуть, що Україна це якась інша ситуація. Я вважаю, що все це взаємопов’язано».
Макконнелл також заявив, що допомагаючи Україні, США відновлюють свою індустріальну базу.
«Якщо ви подивіться на допомогу Україні, давайте поговоримо про те, куди насправді йдуть гроші. Значна частина їх витрачається в Сполучених Штатах у 38 різних штатах, замінюючи зброю, яку ми відправляли в Україну, на більш сучасну зброю. Тому ми відновлюємо нашу промислову базу», - сказав Макконнелл.
Він також сказав, що поділяє з Байденом погляди стосовно фінансування для України та Ізраїлю.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 20 жовтня, президент Байден подав до Конгресу новий запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.
Крім допомоги Україні та Ізраїлю, запит також стосується розбудови військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарної допомоги, фінансування країн, що розвиваються, щоб надати альтернативу програмам Китаю, заходи із зміцнення безпеки на південному кордоні США.
Як раніше повідомляв Голос Америки, не всі на Капітолійському пагорбі підтримують об’єднання допомоги США для України та Ізраїлю. Так, дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо.
Автори листа стверджують, що об’єднання законодавства у спільний пакет допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці, яка потрібна охопленому війною Ізраїлю.
«Ми закликаємо вас відокремити спроби надання військової допомоги Ізраїлю від додаткових коштів Україні чи інших питань», - цитує листа сенаторів, адресованому лідеру більшості в Сенаті демократу Чаку Шумеру і лідеру меншості республіканцю Мітчу Макконнеллу, The Post.
Водночас, як повідомляв раніше Голос Америки, за даними Washington Post, серед законодавців є як прихильники, так і противники об'єднання пакетів допомоги. Так, вказує видання, конгресмен-республіканець Тоні Гонзалес переконаний - пакети потрібно об'єднати, зокрема з огляду на те, що допомогу потрібно швидко розглянути. А от конгресмен-республіканець Келі Армстронг каже, що хоч і підтримує допомогу Україні, він виступає проти спільного голосування, адже хоче більшої чіткості щодо планів з України.
Разом з тим, в адміністрації неодноразово наголошували: США здатні надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, як також захистити свої власні національні інтереси.
- Голос Америки
Блінкен попередив про можливість загострення ситуації на Близькому Сході через дії Ірану
Вашингтон занепокоєний можливістю ескалації у війні на Близькому Сході через дії Ірану та його ставлеників у регіоні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC News.
"Ми очікуємо, що існує ймовірність ескалації з боку проіранських сил, спрямованої проти наших сил, наших військовиків. Ми вживаємо заходів, щоб переконатися, що ми можемо ефективно захищати наших людей і рішуче відповісти, якщо нам буде потрібно. Це не те, чого ми хочемо, не те, чого ми шукаємо, ми не хочемо ескалації, ми не хочемо відкриття другого чи третього фронту", - сказав Блінкен, додавши, що якщо це все ж станеться, США готові до такого сценарію.
Держсекретар вкотре повторив послання Вашингтона, застерігаючи підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" та інших гравців від залучення у конфлікт: "Ви чули, що президент (Байден) чітко заявив: він попередив країни та недержавні угруповання щодо використання цієї ситуації у своїх інтересах".
Нагадаємо, раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати відправляють на Близький Схід другий авіаносець USS Dwight D. Eisenhower, щоб "посилити регіональні зусилля зі стримування" і "допомогти у захисті Ізраїлю" на тлі "нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу". Днями стало відомо про кілька спроб атак на американські військові бази в Сирії та Іраку, про наслідки не повідомляється.
Також в ефірі NBC News ведуча запитала Блінкена про те, як Білий дім планує домогтись затвердження у Конгресі запиту на фінансування зокрема понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні та понад 14 мільярдів для Ізраїлю, якщо на тлі політичних баталій спікера Палати представників і досі не вдалось обрати.
"Ми маємо побачити продовження потужної двопартійної підтримки як для України, так і для Ізраїлю, - відповів держсекретар. - Ви чули, що президент (Байден) дуже потужно і чітко заявив у промові до американського народу, що якщо ми дозволимо агресору діяти безкарно - чи це держава, як Росія, чи це терористи, як ХАМАС, - ми відкриваємо "скриньку Пандори" для інших агресорів в усьому світі, щоб залишитись безкарними за схожі дії".
Він додав: "Тому ми повинні й далі підтримувати наших друзів, ми маємо й далі підтримувати Україну та Ізраїль, і ми маємо допомагати народу Гази, які потрапили під перехресний вогонь. Й запит на додаткове фінансування, гроші, про які просить президент Байден, - якраз це й зроблять".
- Голос Америки
Українські інженери пройшли навчання у Великій Британії із захисту інфраструктури
Українські цивільні інженери пройшли навчання у Великій Британії, щоб навчитися захищати критично важливу інфраструктуру від атак російських безпілотників і ракет, йдеться в повідомленні британського Міністерства оборони.
«Королівські інженери британської армії провели нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність захищати свою критично важливу інфраструктуру від нападів Росії та рятувати життя цивільних цієї зими. Пошкодження та руйнування інфраструктури російськими ракетними та безпілотними атаками є однією з найбільших загроз життю та безпеці українських цивільних від початку незаконного вторгнення Путіна», - наголошують у відомстві.
Навчання має на меті поліпшити здатність України планувати захист своєї критично важливої інфраструктури від таких атак та навчити визначити найбільш уразливі елементи інфраструктури, потенційні радіуси вибухів, ушкодження від різної зброї та вибухівки, а також визначити, де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри.
«Вкрай важливо, щоб Україна отримувала підтримку, якої вона терміново потребує, протягом зими, оскільки її цивільне населення щодня стикається зі смертельною небезпекою з боку путінських сил та їх невибіркової кампанії бомбардувань критичної інфраструктури», - заявив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс
Він додав, що цей спеціалізований пакет навчання допоможе врятувати життя українців в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим.
Двотижневий навчальний пакет був розроблений і проведений на прохання України, щоб вдосконалити захист її енергетичного сектору. Це складніший курс порівняно з попередніми, який був зосереджений на базових заходах захисту, таких як використання мішків з піском і укріплення, йдеться у повідомленні Міноборони.
«Немає сумнівів, що це навчання буде реалізовано в Україні найближчими тижнями та матиме реальний вплив на якість життя її цивільного населення та здатність України протистояти російським атакам протягом зими», - заявив майор відділу 63 інженерів британської армії Майкл Суддабі.
Королівські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі інфраструктури Великобританії, і використали їхній професійний досвід і технічні знання для проведення елементів навчання на газопереробному заводі у Великій Британії, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.
Як раніше повідомляв Голос Америки, міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс 28 вересня перебував у Києві, де провідною темою переговорів назвали подальшу підтримку України у війні проти російської агресії.
Ще під час приготувань Росії до відкритого вторгнення 2022 року британці надали українцям протитанкове озброєння, а згодом ракетну артилерію тощо. Згодом Британія першою вирішила постачати українській армії сучасні важкі танки західного виробництва і далекобійні крилаті ракети.
- Голос Америки
Байден: успіх Ізраїлю та України життєво важливий для національної безпеки США
Успіх Ізраїлю та України «життєво важливий» для національної безпеки Сполучених Штатів, - написав у мережі Х в суботу президент Байден.
«Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Цілком природно запитати: чому це важливо для Америки? Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нашої національної безпеки. Історія вчить нас, що коли терористи та диктатори не платять ціну, вони спричиняють більше смертей і руйнувань», - написав Байден.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 19 жовтня президент США Джо Байден звернувся до американського народу зі спеціальною промовою, у якій наголосив на необхідності підтримати як Україну, так і Ізраїль в переломний момент історії, а також звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна.
20 жовтня, як повідомляв раніше Голос Америки, президент Байден подав до Конгресу новий запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.
Крім допомоги Україні та Ізраїлю, запит також стосується розбудови військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарної допомоги, фінансування країн, що розвиваються, щоб надати альтернативу програмам Китаю, заходи із зміцнення безпеки на південному кордоні США.
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