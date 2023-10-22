Нова “Гра у зелену карту” дає можливість інтерактивно оцінити шанси на імміграцію у США

Урок гри простий: для переважної більшості людей у світі легально іммігрувати до США та отримати громадянство просто неможливо

На тлі стабільно високого інтересу в багатьох країнах до можливостей іммігрувати у Сполучені Штати й дедалі більшого потоку нелегальних мігрантів, здебільшого з країн Латинської Америки, які щодня перетинають мексикансько-американський кордон, американський аналітичний центр Cato Institute нещодавно оприлюднив так звану “Гру у зелену карту”, яка дозволяє відтворити реалістичні сценарії та оцінити перешкоди на шляху до легальної імміграції у США.

Безплатний онлайн-симулятор має на меті допомогти самим американцям зрозуміти підводні камені міграційної системи й політики країни, а також показати, з якими величезними труднощами можуть зіштовхнутися охочі легально іммігрувати до країни. Адже серед пересічних американців, на думку розробників симулятора, мало хто усвідомлює, що легальна імміграція до США “майже неможлива”, і гра допоможе людям краще зрозуміти чому.

“Урок гри простий: для переважної більшості людей у світі легально іммігрувати до США та отримати громадянство просто неможливо”, - зазначає Шейла Гейр у своїй статті для американського видання The Hill.

Усвідомлення і розуміння цього може допомогти досягти консенсусу навколо імміграційної реформи серед американської громадськості, вважають розробники гри.

Симулятор Cato Institute (Інститут Катона українською) максимально спирається на фактичні правила, наявні норми та практику американської системи легальної імміграції. Інтерактивна гра дозволить приблизно оцінити час, витрати та ймовірність успіху чи невдачі за різними можливими сценаріями імміграції. Також на сторінці гри є посилання на дослідження з питань імміграції й мапу зв’язків у грі, яка наочно демонструє складність імміграційної системи США.

Гра привертає увагу до того, що удача й різноманітні суб’єктивні фактори за межами контролю потенційного іммігранта відіграють неабияку роль у шансах людини потрапити до Сполучених Штатів. Як зауважують автори симулятора, посадовці міграційної системи мають величезну свободу дій у вирішенні справ, і те, хто розглядає заявку, може мати більше значення, ніж суть і обґрунтованість самої заявки.

На початку симуляції, гравець має відповісти на декілька ключових питань, щоб створити свій профіль, включно з країною народження, рівнем освіти, професією, релігійною приналежністю, наявністю заощаджень, бажаним місцем проживання у США тощо. Кожен з цих факторів може відіграти важливе значення пізніше у грі.

Протягом гри, аплікація нагадує про кількість кроків, які залишилися до отримання зеленої карти на постійне проживання у США – або грінкарти, як її часто називають – за обраним сценарієм імміграції. Більшість гравців, зазначають автори, врешті-решт побачать на своєму екрані повідомлення у відмові.

Водночас гра, яка доступна виключно англійською мовою, може бути корисна не тільки для американців, а й для тих людей по всьому світу, хто цікавиться можливістю іммігрувати до США, зокрема українців. Традиційно, Сполучені Штати залишаються однією з пріоритетних країн для імміграції з точки зору українців.

Одним з популярних способів це зробити є щорічна лотерея на отримання грінкарти для імміграції до США, або Програма електронної візи різноманітності, за офіційною назвою, в якій беруть участь мільйони українців. Цього року лотерея відбувається від 4 жовтня до 7 листопада, а взяти участь у ній можна за посиланням https://dvprogram.state.gov/.

Як неодноразово зазначав американський уряд, участь у лотереї є безплатною і не вимагає від охочих користуватися послугами жодних посередників для подання заявки. Україна перебуває у списку країн, яким цього року знову дозволено брати участь у програмі, відповідно до рівнів міграції українців до США за останні 5 років.

Для українців участь у “Грі у зелену карту” може зокрема допомогти більш тверезо оцінити свої шанси на виграш в лотерею, а також більш реалістично спланувати кроки й витрати, пов’язані безпосередньо з отриманням грінкарти в разу виграшу.

Для прикладу, згідно з грою, у неназваному нещодавньому році “в Україні в лотереї взяли участь 1 127 453 особи, з них 2 062 отримали грінкарту [за програмою] різноманітності. Чи можете ви виграти в лотерею? Ваші шанси 0,183%”.

Також, для прикладу, українській родині з чотирьох людей (двоє дорослих та двоє неповнолітніх дітей) знадобиться підтвердити наявність заощаджень розміром принаймні 30 000 американських доларів, якщо вона вирішить оселитися у м. Вашингтон чи штаті Каліфорнія.

Що ж стосується США, одним з поширених міфів серед американців щодо імміграції є той, що мігранти без документів, які нелегально перетнули кордон, можуть просто подати заявку на врегулювання свого статусу в країні, але просто не роблять цього.

Натомість пояснює у своїй статті Шейла Гейр, у міграційній політиці США існує величезна різниця між людьми, які легально потрапили в країну і залишилися після того, як їх віза збігла, та тими, хто нелегально перетнув кордон без дозволу і належної перевірки.

В останньому випадку, особа практично не має жодної можливості легалізувати свій статус в країні, навіть проживши у США десятки років і маючи дітей чи інших членів родини, які є американськими громадянами. Натомість ті, хто живуть в країні з простроченими візами, мають більше варіантів врегулювати свій статус. “Гра у зелену карту” допоможе пролити світло на ці “нелогічні” особливості системи, підсумовує Гейр.

Прочитати більше про гру на сайті Cato Institute можна тут: https://www.cato.org/blog/try-catos-new-immigration-game-find-path-us-citizenship, а перейти безпосередньо на гру можна за цим посиланням: thegreencardgame.com/factor/welcome.