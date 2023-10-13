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Рютте: Нідерланди дадуть Україні додаткові ракети для Patriot і допоможуть отримати патрульні судна
Нідерланди доставлять Україні більше ракет для системи протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти країні захиститися від російських авіаударів протягом зими, заявив 13 жовтня прем’єр-міністр Марк Рютте, перебуваючи з українським президентом в Одесі.
«Цієї зими Росія намагатиметься якомога більше нашкодити Україні. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захиститися від варварських авіаударів Росії», – цитує слова Рютте агентство Reuters.
Крім того, він зауважив, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних катерів, щоб гарантувати безпеку «зернового коридору».
У пресслужбі президента України повідомили, що Володимир Зеленський і Марк Рютте побували в порту Одеси й оглянули місця влучання російських ракет і дронів.
«Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та в підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів та загалом нашої чорноморської акваторії. Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО», – сказав Зеленський.
11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із Данією і Нідерландами очолять коаліцію з розвитку Повітряних сил України, створену в рамках Контактної групи з оборони України («Рамштайн»). За його словами, особливу увагу при цьому приділятимуть розвитку потенціалу українських винищувачів F-16.
На 16-ій зустрічі Контактної групи з питань оборони України й форматі «Рамштайн», що відбулася в Брюсселі 11 жовтня, учасники зосередилися насамперед на протиповітряній обороні України та боєприпасах.
Після виходу з зернової угоди 17 липня Москва почала активно завдавати ударів по українських портах та складах на півдні країни. За даними Офісу президента України, йдеться щонайменше про 17 масованих атак на об’єкти портової інфраструктури в Одеській області. Внаслідок цих ударів були зруйновані або пошкоджені понад 150 об’єктів портової й зернової інфраструктури, шість цивільних суден, знищено понад 300 тисяч тонн зерна, поранено щонайменше 14 цивільних осіб.
Як розповів 13 жовтня віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, за час роботи Чорноморської зернової ініціативи з 1 серпня 2022 року більш як тисяча суден доправили з України 32,9 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Він додав, що за умови виконання РФ усіх домовленостей щодо перевірок суден і відсутності з її боку саботажу країни світу могли б отримати 57 млн тонн продовольства.
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- Голос Америки
Ексконгресмен США: виборці-республіканці чують божевільні речі про Україну
У США є цілеспрямована кампанія у соцмережах, через яку деякі республіканці у Конгресі побоюються публічно озвучити власні щирі переконання у необхідності підтримувати Україну, вважає ексконгресмен США Том Маліновські.
На загрозі дезінформаційного впливу на виборців наголосили учасники дискусії у вашингтонському центрі “Атлантична рада”, де йшлося про ситуацію в Конгресі США та фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
Маліновські каже, що причиною проблеми є позиція, за його словами, республіканців та лідера партії, які “не озвучують вдумливої критики”, а просто заохочують людей [протидіяти підтримці України, - ред.].
Соцмережі у США: шквал однотипних коментарів проти Зеленського і України
“У моєму окрузі, який був більше республіканським, ніж демократичним, у перший рік війни майоріло більше прапорів України, ніж прапорів за [Дональда] Трампа. Люди обирали моральний аргумент”, – каже Маліновські.
Натомість зараз, за його словами, підтримка частково падає і це “не тому що бракує промови президента Байдена”, а через позицію “нечисленного, але зростаючого” крила республіканців у Конгресі США, заохочуваних їхнім лідером.
За спостереженнями політика, у соцмережах зросла кількість злісних коментарів до будь-якого проукраїнського контенту. Там лунають суперечливі заяви, наприклад, на адресу президента України Володимира Зеленського – одночасно у тому, що він нацист, комуніст або єврей.
Дилема республіканських політиків: особиста думка та очікування виборців
За його словами, є чимало членів Палати представників, які хочуть підтримати Україну, розуміючи суть війни та стратегічну і моральну доцільність такої підтримки.
“Але вони стурбовані тим, що станеться на їхніх республіканських праймеріз, де майже більшість людей, які голосуватимуть – це ті, хто чують лише ці божевільні речі про Україну”, – сказав Маліновські про аудиторію симпатиків Республіканської партії.
“Політична реальність для цих людей жахлива”, – каже Маліновські про республіканців у Палаті представників. Як приклад, він наводить звільнення з посади спікера Кевіна Маккарті: “Він довів, що ви можете зробити щось двопартійне в Палаті представників, що буде корисним для країни. І ви будете за це звільнені”.
Крім того, за словами політика, навіть якщо президент США Джо Байден “виступить з блискучою, красномовною промовою та викладе стратегічну аргументацію на користь підтримки України”, ці виборці "будуть лише ще більше “проти”, тому що Джо Байден “за”.
Є багато членів Конгресу, хто у приватній розмові озвучує щиру підтримку України, але потім, з політичних міркувань, не може собі дозволити сказати це публічно.Джонатан Кац
Згоду з озвученими аргументами Тома Маліновські висловив і Джонатан Кац, старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США.
“Є багато членів Конгресу, хто у приватній розмові озвучує щиру підтримку України, але потім, з політичних міркувань, не може собі дозволити сказати це публічно”, – свідчить Кац.
Він також помітив ситуацію у соцмережах, про яку говорив Маліновські та висловив занепокоєння, що через такі цілеспрямовані дезінформаційні кампанії під загрозою опиниться і допомога Україні, і Ізраїлю, проти якого також розпочався шквал критичних коментарів.
“Це хвилює мене, і це повинно хвилювати інших”, – каже Кац про дезінформаційні загрози посеред американців і зокрема їх вплив на політику на найвищому рівні.
- Голос Америки
Білий дім: Північна Корея перекинула до Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів
Північна Корея постачала Росії зброю для використання в Україні. Про це під час аудіобрифінгу 13 жовтня заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
"За нашою інформацією, за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів", - заявив представник Білого дому.
Разом із тим Кірбі оприлюднив графіку, яка за його словами показує як саме КНДР перекидала зброю. Спершу обладнання перекинули у російський порт Дунай на березі Японського моря. А далі залізницею вантаж переправили на склад біля міста Тіхорецьк, Краснодарського краю за 290 кілометрів від України. Загалом зброя йшла майже місяць - з 7 вересня по 1 жовтня цього року. На такі дані вказує зображення надане Білим домом.
Джон Кірбі засудив подібну співпрацю КНДР та Росії. За його словами такі постачання "порушують резолюції Радбезу ООН", підривають регіональну стабільність та "глобальний режим нерозповсюдження" зброї масового знищення. У відповідь США разом із союзниками ввели санкції проти відповідальних осіб та організацій, заявив Кірбі.
"Ми накладаємо санкції на юридичні та фізичні особи, пов’язані з переговорами щодо зброї між КНДР та Росією. Ми подбаємо, щоб чинні санкції були належними і запровадимо нові санкції проти тих, хто прагне аби ці угоди з постачання зброї між КНДР у Росії реалізовувались", - підсумував координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США
- Голос Америки
"Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме". Блінкен обговорив з Кулебою ситуацію в Україні
США продовжать надавати Україні підтримку, необхідну для захисту її народу, запевнив держсекретар США Ентоні Блінкен свого українського колегу, повідомили в Держдепартаменті США.
Під час телефонної розмови Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили розвиток подій на полі бою та зусилля із забезпечення міжнародної підтримки для справедливого та тривалого миру, заявив речник Держдепу США Меттью Міллер.
США залишаються відданими допомозі Україні в протистоянні російській агресії, твітує Кулеба за результатами розмови з Блінкеном.
"Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", - написав Кулеба в соцмедійному дописі.
Очільники дипломатичних відомств засудили напад ХАМАСу на Ізраїль, зауважив головний український дипломат.
Блінкен в п'ятницю перебуває з візитом в Аммані, де він зустрівся з палестинським лідером Махмудом Аббасом.
Про те, що США допомагатимуть як Ізраїлю, так і Україні сьогодні заявив і міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває з візитом в Ізраїлі.
“Сполучені Штати є наймогутнішою країною у світі, і ми залишаємося цілком спроможними демонструвати силу та виконувати свої зобов’язання та спрямовувати ресурси у численні [регіони]. Тому ми будемо підтримувати Ізраїль, в той час як ми підтримуємо Україну”, - сказав у своїй заяві Остін.
А головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що в п'ятницю провів першу розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.
"Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани", – зазначив Залужний за підсумками перемовин.
За інформацією головнокомандувача ЗСУ, також співрозмовники обговорили "нагальні потреби ЗСУ в засобах протиповітряної оборони, артилерійських системах та снарядах".
"Браун запевнив у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією", – підсумував Залужний.
Міста в США посилюють заходи безпеки в очікуванні протестів, через ситуацію на Близькому Сході
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 жовтня (Reuters) – Правоохоронні органи США посилили заходи безпеки, щоб захистити єврейські та мусульманські громади перед пропалестинськими протестами, які очікуються в п’ятницю, але закликали представників громадськості займатися своїми повсякденними справами.
Поліція в двох найбільш густонаселених містах США - Нью-Йорку та Лос-Анджелесі - заявила, що посилить патрулювання, особливо навколо синагог і єврейських центрів, хоча влада і вказує, що про будь-які конкретні загрози не відомо.
"Немає причин боятися. Не потрібно змінювати своє звичайне життя", - заявила губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул на брифінгу в четвер.
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що його офіс наказав поліції «виділити додаткові ресурси школам і молитовним будинкам, щоб забезпечити їхню безпеку і щоб наше місто залишалося місцем миру».
Адамс сказав, що додаткові поліцейські патрулі працюватимуть як в єврейських, так і в мусульманських громадах.
Підвищене занепокоєння США щодо безпеки, зокрема через можливий спалах антисемітського та ісламофобського насильства, виникло після нападу бойовиків ХАМАС із Сектору Гази минулої суботи на частини південного Ізраїлю. Під час найкривавішої атаки палестинців в історії Ізраїлю було вбито понад 1300 ізраїльтян і десятки взято в полон.
За даними представників охорони здоров'я, внаслідок потужного повітряного бомбардування Сектору Гази ізраїльськими збройними силами у відповідь загинуло щонайменше 1799 людей і 6388 отримали поранення в багатолюдному палестинському прибережному анклаві.
Колишній лідер ХАМАС Халед Мешаль закликав до протестів у мусульманському світі в п'ятницю на підтримку палестинців.
ОЧІКУЄТЬСЯ ПРОТЕСТ НА ТАЙМС-СКВЕР
Представники Нью-Йорка заявили, що готуються до принаймні однієї великої демонстрації, запланованої на Таймс-сквер у п'ятницю.
"Кожен співробітник Департаменту поліції Нью-Йорка буде готовий і у формі завтра, - сказав журналістам начальник патрульної служби поліції Нью-Йорка Джон Челл. - Ми не терпітимемо жодної ненависті, будь-яких безладів; це буде швидко придушено, і ми будемо готові".
Хочул сказала, що Національна гвардія штату Нью-Йорк вже отримала наказ патрулювати життєво важливі транспортні вузли.
По всій країні Департамент поліції Лос-Анджелеса оприлюднив заяву, в якій говориться, що його офіцери займуть більшу увагу серед єврейських і мусульманських громад «у цей неймовірний час».
У Вашингтоні поліція вночі встановила огорожу навколо Капітолійського комплексу.
Мітинг на підтримку Ізраїлю та американської єврейської громади має відбутися на площі Свободи у Вашингтоні. У Facebook організатори заявили, що не знають про реальні загрози і планують провести акцію.
"ХАМАС хоче вселити страх у серця євреїв у всьому світі та перешкодити нам займатися повсякденним життям. Ми вважаємо, що скасування нашого мітингу надішле неправильне повідомлення", — йдеться в заяві організаторів.
Організатори, Рада зі зв’язків з єврейською громадою Вашингтона та Єврейська федерація Вашингтона, заявили, що вони контактували з парковою поліцією США, яка патрулює площу.
На північ від Вашингтона у Фор-Корнерсі, штат Меріленд, середню школу Монтгомері Блера було закрито, а учнів перемістили в безпечне місце після загрози вибуху в п’ятницю вранці, повідомила поліція в соціальних мережах.
Федеральні правоохоронні органи також напоготові.
"ФБР відомо про повідомлення з відкритих джерел про заклики до глобальних дій у п'ятницю, 13 жовтня, які можуть викликати демонстрації у громадах по всій території Сполучених Штатів", - йдеться в заяві агентства. «ФБР закликає представників громадськості залишатися пильними».
Принаймні одна арабо-американська правозахисна група вказала на більш ворожу позицію правоохоронних органів США щодо мусульманських груп, ніж євреїв.
Арабсько-американський антидискримінаційний комітет заявив у четвер, що агенти ФБР відвідали низку мечетей у різних штатах та окремих жителів США з палестинським корінням, назвавши це "тривожною тенденцією".
"Сьогодні ми отримали численні дзвінки щодо громадян Палестини, затриманих ICE та/або яких відвідало ФБР", — сказав виконавчий директор організації Абед Аюб.
Рабин Йоні Фейн, який очолює велику єврейську денну школу в Форт-Лодердейлі, штат Флорида, Академію Браузера Маймоніда, сказав, що «безперечно, введено режим попередження про операції» в очікуванні глобальних протестів у п’ятницю.
Він сказав, що ФБР, Департамент внутрішньої безпеки та інші федеральні органи влади провели онлайн-сеанси безпеки з єврейськими установами по всій країні.
Але Фейн сказав, що школа запевнила учнів, що вони в безпеці та живуть своїм життям.
Замість того, щоб піддатися підвищеній тривозі, яка, за визнанням Фейна, охопила єврейську громаду, він сказав, що послання академії студентам та їхнім сім’ям полягало в тому, щоб запевнити їх, що їхні домівки в безпеці, їхні школи в безпеці і що їхні дорослі бережуть їх".
Представники адміністрації Байдена передбачили потенційні загрози та працювали з державними та місцевими чиновниками над запобіжними заходами та заходами поінформованості протягом кількох днів, заявив у п’ятницю речник Білого дому Джон Кірбі.
"Ми займаємося цим. Ми пильні. Ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", — сказав Кірбі в ефірі CNN.
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