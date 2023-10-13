Залужний провів першу розмову з новим командувачем армії США: йшлося про потреби ЗСУ

Російські пропагандистські медіа потрапили у непросту ситуацію, коли після багатьох років пропаганди, у якій вони переконували свою аудиторію в тому, що вони борються з фашистами і нацистами, передусім в Україні, цього тижня вони мусили виправдовувати звірства ХАМАСу в Ізраїлі, пишуть міжнародні оглядачі.

Проте така дилема існувала не для всіх – деякі відкрито стали на бік палестинських нападників, потішаючись з ізраїльських сил безпеки та висміюючи жертв кривавих розправ хамасівців, зауважують оглядачі.

Дослідниця кремлівської пропаганди Джулія Девіс каже у своїй статті для Центру аналізу європейської політики (CEPA), що найскладніше, мабуть, було одному з найвпливовіших російських пропагандистів, Володимиру Соловйову, який, як вона зазначає, «намагається поєднати свою єврейську спадщину з відвертою, а часом і радісною, підтримкою ХАМАСу серед своїх колег у російських ЗМІ».

«Під час ефіру своєї державної програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» 9 жовтня ведучий поскаржився: «Мені це важко. Один мій знайомий надіслав мені смс «Хай живе інтифада!» і розповів, як все це чудово. Я сказав йому, що, хоча я знаю історію цього питання і можу зрозуміти різні точки зору, я ніколи не зможу виправдати людей, які роблять такі речі жінкам, дітям і цивільним особам», – цитує Соловйова вашингтонська дослідниця у своїй сторінці в мережі Х (колишня Twitter).

Вона зауважує, що коли російські солдати знущалися і вбивали українських цивільних, Соловйова це не турбувало. «Соловйов був одним із найпалкіших прихильників жорстких дій проти України та її народу, аж до використання ядерної зброї як там, так і в інших країнах Європи», – зауважує Девіс, колумністка видання Daily Beast і авторка проєкту Russian Media Monitor.

Також вона звертає увагу на те, що російські коментатори порівнюючи війну Росії проти України та напад ХАМАСу на Ізраїль, виправдовували дії Росії в Україні та засуджували саму можливість таких дій у випадку Ізраїлю.

«Прохамасівські коментатори засуджують ізраїльську блокаду Гази, пропускаючи будь-яку згадку про російських пропагандистів і військових експертів, які закликали до повного знищення енергетичної інфраструктури України в середині зими, і виступають за те, щоб Росія припинила постачання продовольства та води, і щоб затопити вулиці українських міст нечистотами», – каже Девіс.

Американський телеканал CNN звертає увагу на те, що попри те, що і російські громадяни загинули під час нападу ХАМАСу, у Росії не чутно слів співчуття, а замість них лунають звинувачення на адресу Америки.

Президент Росії Володимир Путін, на відміну від інших світових лідерів, не подзвонив зі словами підтримки прем'єру Ізраїлю, а натомість почав звинувачувати Америку в діях палестинських бойовиків, сказавши, що саме США стоять на перешкоді мирним домовленостям між ізраїльтянами та палестинцями.

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва насміхалася в ефірі з ізраїльтян, що «Моссад і його знаменита контррозвідка та Америка зі своїм ЦРУ пропустили вторгнення ХАМАСу», повідомляє CNN.

Британська газета Guardian також каже, що у Москві зловтішалися через помилки ізраїльської армії та розвідки, які були представлені як свідчення слабкості Заходу.

Газета наводить слова російського військового експерта Бориса Рожина, наближеного до російських військ, які воюють в Україні, який написав у Telegram, що «мабуть, керівництво ЦАХАЛу… спочиває на лаврах давно минулих перемог».

Експерт з російських спецслужб Андрій Солдатов у коментарі газеті припустив, що така реакція «викриває гостру психологічну травму, яку зазнали російські військові після катастрофічного наступу на Україну в перші місяці 2022 року».

«Нації з гордою військовою традицією важко пережити цю втрату глобальної поваги. Тож ХАМАС надав «допомогу», яка викликала лавину зловтіхи. Ви сміялися з нашої некомпетентності? Тепер наша черга», – сказав Солдатов.

Коментарі інших пропагандистів також були відверто зловтішними. Так телеведучий Сергій Мардан висловив надію, що війна Ізраїлю та ХАМАС витягне західні ресурси з України, пише Guardian.

«У будь-якому разі для Росії в цьому бардаку певна користь є, оскільки світова жаба на якийсь час відвернеться від України і займеться черговим гасінням вічної близькосхідної пожежі», – написав Мардан у Telegram.

Російські пропагандисти виправдовують ХАМАС

Деякі російські коментатори, як зауважує Джулія Девіс, вирішили, що найкраще – відкрито стати на бік ХАМАС. Одним з найбільш кричущих випадків, на її думку, була стаття Ігоря Молотова, спеціального редактора RT, який написав матеріал для білоруської державної газети «Мінская праўда», де він відверто радів нападу на Ізраїль. У статі він сказав, що «перемога Палестини на окупованих територіях – це перемога Москви та Мінська».

А також він сказав, що ідея, яку нещодавно висловила керівниця RT Маргарита Симоньян про те, що потрібно підірвати термоядерну бомбу над Сибіром, насправді належала йому. Але тепер він хоче, щоб бомба вибухнула не над Сибіром, а над Єрусалимом.

Невдовзі після публікації статтю було видалено, але її фото зберегло білоруське опозиційне видання «Наша ніва».

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