ООН глибоко стурбовано масовою роздачею Москвою паспортів на окупованих територіях України

Організація Об’єднаних Націй у понеділок висловила глибоку стурбованість «масовою роздачею» Москвою російських паспортів на території України, яку вона контролює, і відмовою в основних послугах людям, які від паспортів відмовляються, повідомляє агенство AFP.

«Через півтора роки після повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну ми продовжуємо бути свідками кричущих і безперервних порушень прав людини», – заявила заступник голови ООН з прав людини Нада Аль-Нашіф під час обговорення останньої доповіді УВКПЛ про права в Україні..

«Особи, які вирішили не приймати російські паспорти, опиняються в павутині відчуження, позбавлені доступу до основних державних послуг, таких як соціальне забезпечення та охорона здоров’я. Це також підвищує ризик свавільного затримання тих, хто чинить опір», – сказала вона.

Заступник верховного комісара ООН з прав людини заявила, що війна Росії проти України «продовжує розмивати основи гідності та людяності».

Нашіф сказала, що "катування залишаються жорстокою реальністю" для цивільних осіб і військовополонених, утримуваних Росією.

За її словами, ті, хто вижив, "описують жорстокість, яку важко уявити", включаючи ураження електричним струмом, сексуальне насильство та жорстоке побиття.

«Незліченну кількість затриманих також змушували вихваляти Російську Федерацію, вчити та співати російські пісні та зазнавали жорстоких побоїв за те, що вони не знали чи говорили українською», – сказав Нашіф.

Москва не зробила жодних помітних зусиль, щоб забезпечити відповідальність за порушення, скоєні її власними силами – і справді, новий закон «фактично амністує російських військовослужбовців за надто широкий спектр злочинів», сказала вона.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у вересні Організація Conflict Observatory, за підтримки Державного Департаменту США опублікувала звіт в якому йдеться про насильницьку натуралізацію жителів окупованих Росією частин України.

У доповіді вказується, що ті, хто відмовляється від російського паспорта стикаються з обмеженим доступом до державних і соціальних послуг, зайнятості, правом власності на своє майно та навіть загрозою депортації.

У Держдепі США застерігли Росію від подальших насильницьких дій на окупованих територіях України та закликають не порушувати міжнародне право.

«Санкціоноване державою залякування не змінить фактів: кожен сантиметр території України є і залишиться Україною. Українці, які живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться – громадянами України» - заявив речник Держдепу Метью Міллер.