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- Голос Америки
Польща приєднується до Великої Британії у відмові грати проти російських команд у категорії U17
Польща приєднається до Англії та України у відмові грати проти російських команд, якщо знову допустять до змагань УЄФА команди у віковій категорії до 17 років, повідомляє Sky News.
Футбольна асоціація проголосувала проти пропозиції, піднятої на вчорашньому засіданні виконавчого комітету в Лімассолі, щодо розробки технічного рішення, яке б дозволило російським командам в категорії до 17 років повернутися до змагань, незважаючи на війну в Україні.
Президент УЄФА Александер Чеферін, який, як виглядає, висунув цю ініціативу, заявив після зустрічі, що УЄФА буде "прямо дискримінувати" проти російських дітей, якщо ці команди не будуть знову допущені.
Але FA заявила, що її позиція залишається незмінною - що англійські команди не будуть грати проти команд з Росії.
Швеція, яка в травні наступного року приймає жіночий турнір U17, заявила, що не допустить жодну кваліфіковану російську команду до змагань.
Президент Футбольної асоціації Польщі Цезарій Кулеша написав в мережі X: «Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення».
Російські клуби та всі національні збірні були відсторонені від змагань УЄФА та ФІФА через кілька днів після вторгнення в Україну минулого року.
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Україна швидко та ефективно втілює уроки НАТО – командувач сил НАТО
Вивчаючи війну в Україні, в НАТО виносять висновки щодо нових та старих уроків ведення бойових дій. Серед старих – конкуренція військового виробництва має значення, а от новіші уроки – дрони стали новим, недорогим і ефективним способом додати третій вимір до воєнних операцій. Інші ж уроки отримують своє підтвердження, як то поєднання розвідданих із проведенням операцій.
На цьому наголосив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО генерал Сухопутних сил США Кріс Каволі під час отримання нагороди від Центру аналізу європейської політики (CEPA), який нагородив його 2023 Transatlantic Leadership Award. За словами Кріса Каволі, НАТО ділиться цими уроками із українськими колегами, які їх успішно та швидко адаптують.
Вплив військового виробництва та дронів на ведення сучасної війни
Коментуючи нові та старі уроки, які НАТО винесло на основі війни Росії проти України, Кріс Каволі підкреслює – індустріальний компонент і ресурси мають значення, особливо після кількох місяців війни.
Ми також перевіряємо багато речей, як, наприклад, пов’язати розвідку з [воєнними] операціями. Ми намагаємось ділитись цим з українськими колегами. І вони дуже швидко адаптують це, що приносить їм успіхКріс Каволі
Каволі також наголошує на суттєвій ролі дронів у війні, що він відносить до “нових уроків”: “Дрони, а також безпілотники показали себе надзвичайно ефективно як дуже недорогий спосіб додати третій вимір. Це потребує лише незначної підтримки, навчання та має значні результати на полі бою”.
Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО підкреслює, що на додаток до руйнівного ефекту, дрон має ефект паралітичної дії, викликаючи у людей відчуття незахищеності. Він також наголошує на важливості поєднання даних розвідки із проведенням воєнних операцій.
“Ми також перевіряємо багато речей, як, наприклад, пов’язати розвідку з [воєнними] операціями. Ми намагаємось ділитись цим з українськими колегами. І вони дуже швидко адаптують це, що приносить їм успіх”, – наголосив головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО. Він також підкреслив, що об’єднані збройні сили НАТО мають постійні контакти з українськими військовими: “Ми безпосередньо навчаємо їх в місцях по всій Європі, так само як і багато наших союзників, хоч більшість цих навчань проходить в рамках місії військової допомоги ЄС”.
Роль лідерів у війні
Коментуючи питання про роль цивільних лідерів у війні, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО наголосив, що в момент війни українські цивільні лідери спромоглися підтримати українців, стимулювати їхнє почуття гордості та непохитності.
“Якщо ми подивимося на Альянс, на те, як цивільні лідери виступили, стояли разом, були сміливими та приймали важливі рішення – це все складається разом, [демонструє] що цивільне керівництво є ключовим у всьому цьому”, – говорить Кріс Каволі.
За словами Каволі, перемоги на полі бою можливі без подібних характеристик цивільного керівництва, але без політичного лідерства не вдасться досягнути бажаного політичного результату.
Як повідомляв Голос Америки, Нідерланди мають намір відправити в Україну першу партію винищувачів F-16 у 2024 році, повідомила міністерка оборони Кайса Оллонгрен. Перед поставкою реактивних літаків пілоти, екіпаж і технічний персонал мають пройти навчання на реактивних літаках, сказала Олленгрен під час інтерв’ю MSNBC. Посадовиця не сказала, скільки точно триватиме навчання, але припустила, що це буде від шести до восьми місяців.
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- Голос Америки
Компанії з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та ОАЕ підпали під санкції США через закупівлю складників для БПЛА
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 5 юридичних та 2 фізичних осіб з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, що були задіяні у закупівлі критично важливих компонентів для іранської програми безпілотників серії Shahed.
Мережа, на яку накладено санкції, сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку Корпусу вартових ісламської революції.
Один із складників двигунів, закуплених мережею, було знайдено в уламках російського дрона-камікадзе Shahed-136, нещодавно збитого в Україні.
Безпілотники іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для Росії в її атаках по Україні, включно з тими, які тероризують українських громадян і атакують її критичну інфраструктуруБраян Нельсон
“Безпілотники іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для Росії в її атаках по Україні, включно з тими, які тероризують українських громадян і атакують її критичну інфраструктуру”, — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.
За його словами, Сполучені Штати у координації з союзниками та партнерами наполягатимуть на притягненні до відповідальності тих, хто сприяє передачі Іраном своїх БПЛА Росії, його помічникам на Близькому Сході та іншим дестабілізуючим силам.
З вересня 2022 року оголошено вже дев’ять етапів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.
Як було з'ясовано у ході розслідування, іранська компанія Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) закупила тисячі двигунів на сотні тисяч доларів. Гонконзька компанія Hongkong Himark Electron Model Limited (Hongkong Himark) виконала кілька замовлень на сервомотори на суму понад 1 мільйон доларів для PESC в Ірані, а офіційний представник Hongkong Himark Fan Yang (Fan) представляв Hongkong Himark у цих продажах. При цьому з метою введення в оману було фальсифіковано рахунки-фактури.
Турецькі компанії Dal Enerji і Anka Port сприяли фінансовим операціям на загальну суму сотні тисяч доларів на підтримку закупівлі серводвигунів. А компанія Farhad Ghaedi, що базується в ОАЕ, сприяла доставці тисяч серводвигунів через Дубай для PESC в Ірані.
Dal Enerji також сприяв виплатам сотень тисяч доларів за незаконний продаж іранської нафтохімічної продукції на підтримку інвестиційної компанії Iran Chemical Industries (ICIIC), щодо якої також накладено санкції.
Як повідомляв Голос Америки, до санкційного списку США раніше також потрапили компанії, зареєстровані в Німеччині, Фінляндії, Омані, Пакистані та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також російські компанії.
19 вересня Сполучені Штати наклали санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів.
Як писав раніше Голос Америки, США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури.
Як американський фотограф допомагає українським пожежникам та рятувальникам. Відео
Джонатан Брук — американський фотограф-документаліст. Його мета — документувати злочини росіян проти людяності в Україні та допомагати українським рятувальникам. Репортер допомагає українським пожежникам та рятувальникам бронежилетами, формою та обладнанням. Дивіться його історію у відео.
- Голос Америки
Другі дебати республіканців на президентську номінацію від партії. Чого очікувати Україні?
Сім політиків візьмуть участь у других дебатах претендентів-республіканців, які прагнуть стати єдиним кандидатом від партії. В дебатах 27 вересня візьмуть участь губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, підприємець Вівек Рамасвамі, колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та губернатор Північної Дакоти Даґ Берґум.
Вони змогли виконати усі вимоги, висунуті Республіканською національною конвенцією для претендентів, які хочуть брати участь у дебатах. Інший претендент, Аса Гатчінсон, який з’явився на дебатах у серпні, не зміг виконати умови для участі цього разу і не буде присутній на дебатах.
Також у дебатах не братиме участь колишній президент США Дональд Трамп, який, згідно з опитуваннями, є лідером серед республіканців на здобуття партійної номінації на кандидатуру у президенти. Трамп випереджає інших щонайменше на 40% у боротьбі за номінацію відповідно до опитувань громадської думки, проведених днями медійними організаціями NBC News та The Washington Post/ABC News, зазначає мережа CNN.
Таким чином, вказує CNN, дебати 27 вересня, які Трамп вже охрестив “дурними” та подібними на “співбесіду на роботу”, стануть змаганням за друге місце після Трампа і дадуть можливість остаточному переможцю виступити певною альтернативою Трампу в межах республіканської партійної номінації.
Що стосується України й російської війни, усі кандидати висловили свою позицію, яку коротко наведено нижче, і яку вони очікувано продовжать відстоювати протягом дебатів 27 вересня.
Кріс Крісті, колишній губернатор штату Нью-Джерсі, раніше відвідав Україну та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він вважає, що підтримка України є важливою для американського глобального лідерства, і схарактеризував війну з Росією як “проксі-війну” проти Китаю. Він звинувачує адміністрацію президента Байдена в наданні лише мінімальної підтримки та хоче збільшити військову допомогу Україні.
Рон Десантіс, губернатор Флориди, хоче зменшити участь США у війні в Україні, яку він назвав “територіальною суперечкою”, хоча згодом засудив російське вторгнення. Він вважає, що європейські союзники та союзники США по НАТО повинні взяти на себе ініціативу у відповідь на війну і схвалює припинення вогню.
Ніккі Гейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни, вважає, що підтримка українського спротиву російському вторгненню відповідає національним інтересам США та стримує подальшу агресію з боку інших країн-суперників Америки, таких як Китай. Вона критикує адміністрацію Байдена за недостатню підтримку України та хоче прискорити шлях України до членства в НАТО.
Майк Пенс, колишній віцепрезидент США, свого часу відвідав Україну і зустрівся з Зеленським. Він звинуватив адміністрацію Байдена у занадто повільному наданні військової допомоги. Він вважає, що підтримка України Сполученими Штатами має вирішальне значення для збереження глобального лідерства Америки та стримування майбутніх спроб інших країн змінити міжнародні кордони силою. Він розкритикував Трампа за характеристику президента Росії Володимира Путіна як “генія”, але виключив відряджання американських військ до України або надання Україні членства в НАТО, поки триває війна.
Вівек Рамасвамі, підприємець, засуджує російське вторгнення, але виступає проти військової допомоги Україні оскільки це, на його думку, відволікає й відтягує ресурси від американських інтересів. Він підтримує передачу частини території України Росії та недопущення членства України в НАТО в обмін на мирну угоду та відновлення договору про ядерні стратегічні наступальні озброєння між США і Росією.
Тім Скотт, сенатор від Південної Кароліни, підтримує продовження військової допомоги Україні для захисту американських принципів і стримування Росії від нападів на союзників по НАТО. Він звинувачує адміністрацію Байдена в тому, що вона надає занадто мало допомоги та робить недостатньо, щоб пояснити американцям їхній національний інтерес у підтримці України.
Даґ Берґум, губернатор Північної Дакоти, раніше заявляв, що його мета — якомога швидше “закінчити цю війну”, а також, що зобов'язання США перед західною Європою є "значними", враховуючи, що Америка є членом НАТО, і в регіоні є багато американських союзників. Берґум також зауважив, що важливо підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, однак, не можна виписувати Україні “необмежений чек”, тобто, необмежену підтримку.
Дональд Трамп, колишній президент США, вважає, що Україна не є життєво важливим інтересом США, і що Сполучені Штати витрачають занадто багато ресурсів на військову допомогу Україні. Він хвалився своїми хорошими стосунками з Путіним, якого назвав “генієм”, і стверджує, що міг би закінчити війну протягом 24 годин, змусивши Путіна і Зеленського сісти за стіл переговорів. Раніше Трамп припустив, що “російськомовні території” в Україні можуть бути передані Росії в рамках угоди.
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