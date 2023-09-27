Польща приєднується до Великої Британії у відмові грати проти російських команд у категорії U17

Польща приєднається до Англії та України у відмові грати проти російських команд, якщо знову допустять до змагань УЄФА команди у віковій категорії до 17 років, повідомляє Sky News.

Футбольна асоціація проголосувала проти пропозиції, піднятої на вчорашньому засіданні виконавчого комітету в Лімассолі, щодо розробки технічного рішення, яке б дозволило російським командам в категорії до 17 років повернутися до змагань, незважаючи на війну в Україні.

Президент УЄФА Александер Чеферін, який, як виглядає, висунув цю ініціативу, заявив після зустрічі, що УЄФА буде "прямо дискримінувати" проти російських дітей, якщо ці команди не будуть знову допущені.

Але FA заявила, що її позиція залишається незмінною - що англійські команди не будуть грати проти команд з Росії.

Швеція, яка в травні наступного року приймає жіночий турнір U17, заявила, що не допустить жодну кваліфіковану російську команду до змагань.

Президент Футбольної асоціації Польщі Цезарій Кулеша написав в мережі X: «Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення».

Російські клуби та всі національні збірні були відсторонені від змагань УЄФА та ФІФА через кілька днів після вторгнення в Україну минулого року.