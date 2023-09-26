У Бухаресті засуджують російську атаку на території України, що межують з Румунією

Міністерство оборони Румунії засудило атаки військ РФ на українську інфраструктуру, яка розташована по сусідству з кордоном Румунії.

«Міністерство у режимі реального часу відстежувало ситуацію в повітрі у районі державного кордону під час атак Росії минулої ночі на деякі об’єкти та елементи української цивільної інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади», – повідомило відомство у Twitter.

Водночас Румунська служба Радіо Свобода підтвердила з посиланням на владу, що прикордонний пункт в районі румунського містечка Ісакча з населенням близько 4500 осіб закрито через здійснену російську атаку по території на українському прикордонні.

Рух на виїзд перенаправлено на пункт пропуску в районі міста Галац, повідомляє румунська сторона.

«Наразі прикордонники ППР «Ісакча» посилено обслуговують транспортні засоби на пункті в’їзду. Два пороми, які забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стоять на якорі з румунського боку», – зазначили в береговій охороні.

Також повідомляється, що в контексті ударів на українській стороні, що межує з Румунією, жителі румунського прикордоння поскаржились, що не були минулої ночі сповіщені про потенційну небезпеку через систему RO-ALERT. За повідомленнями, на лінію 112 надійшло п’ять дзвінків, деякі від жителів з району Ісакчі, про звуки вибухів.

В Інспекції з надзвичайних ситуацій повідомили, що рішення про такі сповіщення ухвалює Міноборони. У відомстві, своєю чергою, запевнили, що пильно стежать за повітряним простором у районі кордону з Україною.

Раніше сьогодні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські війська цієї ночі обстріляли регіон. В Ізмаїльському районі повідомлялося про влучання у припортову інфраструктуру, пошкодження будівлі пункту пропуску і двох постраждалих.

Згодом начальниця Об’єднаного пресцентру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) уточнила, що пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією в Одеській області зупинив свою роботу через нічну атаку з боку російських військ.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на вказаному пункті пропуску відбуваються заходи зі стабілізації.

«Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки радимо обрати інші напрямки для перетину кордону, зокрема, автомобільний пункт пропуску «Рені», – звернулися прикордонники.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі було знищено 26 із 38 «шахедів», запущених Росією по Україні, більшість над південними регіонами.