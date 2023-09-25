Пів мільярда на зміцнення української енергетики можуть надати США, за умови виконання трьох реформ

США та Україна підписали меморандум, за яким Сполучені Штати можуть надати до пів мільярда доларів на зміцнення української енергетики за умов наявності коштів та виконання урядом України низки вимог.

Текст меморандуму розміщено на сторінці Посольства США в Україні.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк привітала домовленість і відзначила: "Це важливо для перемоги в майбутньому".

"Наша нова енергетична угода з Україною включає $522 млн на зміцнення енергосистеми, прискорення євроінтеграції та покращення корпоративного управління енергетичними держпідприємствами. Пів мільярда доларів на модернізацію, захист і підвищення прозорості та конкурентоспроможності енергетичного сектору України: це важливо для перемоги в майбутньому", - йдеться в дописі дипломатки в соцмедіа.

З загальної суми допомоги в 522 мільйонів доларів, 100 мільйонів буде надано за умови прогресу України у виконанні таких заходів.



• До 30 жовтня затвердити новий статут та створити Наглядову раду оператора газотранспортної системи України. Ці заходи також передбачені програмою Міжнародного валютного фонду для України.

• Розпочати процедури проведення конкурсу на обрання членів Наглядової ради НАЕК «Енергоатом» – до 30 листопада 2023 року, а до кінця року утворити ПАТ «Енергоатом».



• Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 1 квітня 2024 року встановлює порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

Ця програма допомоги, наголошується в документі, спрямована на покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.