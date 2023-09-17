Corriere della Sera: Папа Пій XII уже у 1942 році знав про Голокост

Папа Римський Пій XII знав подробиці про намагання нацистів знищити євреїв під час Голокосту ще в 1942 році, згідно з листом, знайденим в архівах Ватикану. Як підкреслює Reuters, це суперечить офіційній позиції Святого Престолу того часу, згідно з якою інформація про геноцид єврейського народу, яку тоді мав понтифік, була розпливчастою та неперевіреною.

Лист від 14 грудня 1942 року, відтворений в італійській газеті Corriere della Sera в неділю, був написаний отцем Лотером Кенігом, єзуїтом, який брав участь у антинацистському опорі в Німеччині, і був адресований особистому секретарю папи у Ватикані отцю Роберту Лейберу, також німцю.

У листі Кеніг повідомляє Лейберу, що джерела підтвердили, що близько шести тисяч поляків і євреїв щодня вбивали в "печах СС" у таборі Белжець біля Рави-Руської, який тоді був частиною окупованої Німеччиною Польщі.

"Новизна і важливість цього документа випливає з факту: тепер ми маємо впевненість, що католицька церква в Німеччині надіслала Пію XII точні й докладні новини про злочини, які здійснювалися проти євреїв", - сказав ватиканський архіваріус Джованні Коко газеті для статті під заголовком: "Пій XII знав".

Радіо Ватикану іще торік повідомляло, що німецький історик Міхаель Фельдкамп з'ясував, що Папа Пій XII дізнався про Голокост досить швидко й особисто врятував щонайменше 15 тисяч євреїв.

Там додали: "Що стосується закидів у бік Пія XII, буцімто він був бездіяльним і мовчав на насилля нацистів, Міхаель Фельдкамп зауважив, що й насправді проблема з мовчанням залишається відкритою, але тепер це стає більш зрозумілим: враховуючи, що він переховував людей, він не міг привертати увагу громадськості, організовуючи якісь протести чи пишучи заяви протесту".

"Але для того, щоб відволікати, – цитує історика Радіо Ватикану, – він проводив переговори також з посольством Німеччини та з італійською поліцією, навіть із Муссоліні та з італійським міністром закордонних справ. Він завжди намагався досягти якомога більше шляхом переговорів".

У статті використано матеріали Reuters