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ЮНЕСКО: Софія Київська та історичний центр Львова перебувають в небезпеці
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія (AP) — Комітет всесвітньої спадщини ООН у п’ятницю включив два великі історичні об’єкти в Україні до переліку об'єктів, що перебувають в небезпеці.
Собор Святої Софії в столиці, Києві, і середньовічний центр міста Львів є об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які є центральними для культури та історії України.
Рішення, прийняте в п’ятницю внести ці два об'єкти до списку таких, що перебувають в небезпеці, не має механізму забезпечення виконання, але може допомогти стримати російські атаки.
На ці об'єкти не було здійснено прямих ударів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Але Росія проводить удари по Києву та інших містах, вражаючи житлові райони та критичну інфраструктуру, зокрема ударними безпілотниками іранського виробництва.
Рішення було прийнято на 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, яка проходить у Саудівській Аравії. Комітет веде Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та стежить за збереженням об’єктів.
Золотоверхий Софійський собор, розташований у самому центрі Києва, був побудований в 11 столітті та задумувався, щоб конкурувати зі Святою Софією в Стамбулі. Пам'ятник візантійського мистецтва містить найбільшу колекцію мозаїк і фресок того періоду, оточений монастирськими будівлями XVII століття.
Києво-Печерська Лавра, також відома як Печерський монастир, — це розгалужений комплекс монастирів і церков (деякі підземні), які будували з XI по XIX століття. Деякі з церков з’єднані лабіринтовим комплексом печер, що охоплює понад 600 метрів (2000 футів).
Два об’єкти на річці Дніпро, розташовані за 15 хвилин їзди одне від одного, є «шедеврами людського творчого генія», за словами ЮНЕСКО.
Інша ділянка – історичний центр Львова, міста близько до кордону з Польщею. Замок V століття виходить на вулиці та площі, побудовані між 13 і 17 століттями. На території розташована синагога, а також православні, вірменські та католицькі релігійні споруди, що відображає різноманіття міста.
«За своєю міською структурою та архітектурою Львів є видатним прикладом злиття архітектурних та мистецьких традицій Східної Європи з традиціями Італії та Німеччини», – заявили в ЮНЕСКО.
«Політична та комерційна роль Львова привернула до нього низку етнічних груп з різними культурними та релігійними традиціями».
Львів знаходиться понад 500 кілометрів (300 миль) від Києва і навіть далі від будь-якої лінії фронту, але його не пощадили.
У липні російські крилаті ракети врізалися в житловий будинок у місті, убивши щонайменше шість людей і поранивши десятки.
У січні ЮНЕСКО внесло портове українське чорноморське місто Одесу до списку об’єктів спадщини, що перебувають під загрозою зникнення. Російські війська здійснили численні напади на місто, культурний центр, відомий своєю архітектурою 19-го століття. Росія каже, що завдає ударів лише по військових цілях.
Згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1972 року, ратифікованою як Україною, так і Росією, країни-підписанти зобов’язуються «сприяти охороні об’єктів, занесених до списку», і зобов’язуються «утримуватися від будь-яких навмисних заходів», які можуть завдати шкоди об’єктам Всесвітньої спадщини.
Включення до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, має на меті залучити термінову міжнародну підтримку зусиль щодо збереження. Список включає понад 50 об'єктів по всьому світу.
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В Сенаті закликають погодити допомогу Україні. Відео
Лідери республіканців та демократів у Сенаті США виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України.
- Голос Америки
Група сенаторів США просить Пентагон прояснити роль Ілона Маска в операції ЗСУ в Криму
Група сенаторів США надіслала лист до Пентагону з проханням прояснити, чи Ілон Маск або інші супутникові провайдери вимикали зв’язок, щоб зірвати операцію Збройних сил України в Криму, та які повноваження має Міністерство оборони США, аби втрутитись в ситуацію.
Крім того, у сенатському Комітеті зі збройних сил планують розпочати розслідування, щоб з'ясувати роль Ілона Маска чи його компанії SpaceX в цій ситуації.
Як повідомляє видання NBC News, листа до міністра оборони США надіслали сенатори-демократи Елізабет Воррен, Джин Шагін та Таммі Дакворт.
Причиною для звернення законодавців стала книжка журналіста Волтера Айсексона про біографію Ілона Маска. В ній автор написав, що Маск вимкнув зв’язок Starlink під час операції українських Збройних сил, що включала напад на об'єкти в Криму.
Пізніше Айзексон повідомив, що некоректно описав ситуацію. А власник компаній SpaceX Ілон Маск тоді уточнив, що не забезпечував зв'язок Starlink в Криму, тому що це заборонено санкціями. А коли влада України, за словами бізнесмена, під час виконання операції ЗСУ звернулась до Маска увімкнути зв'язок Starlink на півострові, бізнесмен їм в цьому відмовив.
То ж сенатори США попросили Пентагон прояснити, що ж насправді тоді трапилось.
“Різні версії подій ще більше показують плутанину щодо обставин навколо цього інциденту … що насправді сталося під час цієї української атаки — і конкретної ролі пана Маска — вимагає відповідей”, - мовиться у листі сенаторів до Пентагону.
Маск також писав у соцмережах, що ухвалив рішення після розмови із представником російського уряду, який попереджав про трагічні наслідки у випадку нападу на Крим. Сенаторки просять Пентагон прояснити, чи працював Ілон Маск, щоб захистити російських військових або “російські інтереси”.
“Ці повідомлення викликають серйозне занепокоєння щодо того, чи пан Маск особисто втрутився, щоб підірвати інтереси ключового партнера США в критичний момент, — мовиться у листі, частини з якого оприлюднило видання NBC News. — Якщо так, то чому йому було дозволено це зробити, і які дії Міністерство оборони США вживатиме або вжило, щоб у майбутньому запобігти небезпечному втручанню, і чи потрібне подальше законодавство, щоб Міноборони ефективно досягало цих цілей”, - написали сенатори до міністра оборони Ллойда Остіна.
Крім іншого, законодавці просять Пентагон повідомити їм про всі випадки, коли для українців були навмисне відключені зв'язок Starlink чи інші комерційні послуги з часу російського вторгнення.
За запитом, Пентагон має надати відповідь до 31 жовтня цього року.
Цього ж дня, 14 вересня, сенатор-демократ Джек Рід, голова Комітету зі збройних сил США заявив, що планує розпочати розслідування дій SpaceX в Україні "після публічних повідомлень про використання системи Starlink в Україні". Про це повідомило видання Space News.
За словами сенатора, "були виявлені серйозні проблеми відповідальності за національну безпеку, і комітет займається цим питанням".
Сенатор Рід віддав належне бізнесу Ілона Маска за допомогу США в освоєнні космосу, втім законодавець наголосив, що "ані Ілон Маск, ані будь-який інший приватний громадянин, не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США".
Комітет зі збройних сил Сенату США, за словами Ріда, "активно досліджує це питання з усіх боків і продовжуватиме співпрацювати з Міністерством оборони, щоб забезпечити захист інтересів національної безпеки США".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Ілон Маск порівняв атаку українців на Крим із нападом японських військ на військову базу США Перл Харбор під час ІІ Світової війни. Маск тоді наголосив, що український уряд йому не керівник. Мовляв, якби президент Байден попросив увімкнути зв’язок у Криму, він би це зробив.
- Голос Америки
"Чекаємо на хороші новини" - Залужний зустрівся з колегами зі США та Великої Британії перед "Рамштайном"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував американських та британських партнерів про хід війни, ситуацію в Чорному морі та потреби українських військових.
Про це Залужний повідомив на своїй сторінці в Telegram. Він також розмістив відео зустрічі, де союзників, зокрема представляв Головнокомандувач об’єднаних збройних НАТО генерал Сухопутних сил США Кріс Каволі.
В своєму повідомленні Залужний поділився очікуваннями щодо надання українським Збройним силам снарядів, озброєння та військової техніки.
"Чекаємо на хороші новини", - додав український генерал в дописі.
"Також зупинилися на питаннях посилення нашої протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин", - додав він.
Залужний висловив вдячність партнерам за "плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором".
Наступного тижня Міжнародна контактна група щодо оборонної допомоги Україні проведе засідання на базі в німецькому Рамштайні. Засідання очолить голова Пентагону США Ллойд Остін.
- Голос Америки
Британський уряд офіційно визнав ПВК “Вагнер” терористичною організацією
Уряд Великої Британії офіційно визнав російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією. Про це повідомлено на вебсайті уряду 15 вересня.
Рішенню передувалоголосування у британському парламенті 6 вересня.
Згідно з наказом, який набув чинності негайно, приналежність до “Групи Вагнера” або активна підтримка ПВК “Вагнер” у Великій Британії визнані кримінальним правопорушенням, за яке може загрожувати термін ув’язнення до 14 років, разом із штрафом або замість нього.
“Групу Вагнера” внесено до списку заборонених організацій у Великій Британії разом із 78-ма іншими організаціями.
Керівник "Групи Вагнера" Євгені Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня кількома місяцями після бунту, за який російський президент Владімір Путін звинуватив вагнерівців у зраді.
Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування, але Британія стала першою, яка офіційно назвала «Вагнер» терористичною організацією.
Міністерство фінансів США наклало санкції на «Вагнер» назвавши групу «транснаціональною злочинною організацією».
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