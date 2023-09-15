ЮНЕСКО: Софія Київська та історичний центр Львова перебувають в небезпеці

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія (AP) — Комітет всесвітньої спадщини ООН у п’ятницю включив два великі історичні об’єкти в Україні до переліку об'єктів, що перебувають в небезпеці.

Собор Святої Софії в столиці, Києві, і середньовічний центр міста Львів є об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які є центральними для культури та історії України.

Рішення, прийняте в п’ятницю внести ці два об'єкти до списку таких, що перебувають в небезпеці, не має механізму забезпечення виконання, але може допомогти стримати російські атаки.



На ці об'єкти не було здійснено прямих ударів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Але Росія проводить удари по Києву та інших містах, вражаючи житлові райони та критичну інфраструктуру, зокрема ударними безпілотниками іранського виробництва.

Рішення було прийнято на 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, яка проходить у Саудівській Аравії. Комітет веде Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та стежить за збереженням об’єктів.

Золотоверхий Софійський собор, розташований у самому центрі Києва, був побудований в 11 столітті та задумувався, щоб конкурувати зі Святою Софією в Стамбулі. Пам'ятник візантійського мистецтва містить найбільшу колекцію мозаїк і фресок того періоду, оточений монастирськими будівлями XVII століття.

Києво-Печерська Лавра, також відома як Печерський монастир, — це розгалужений комплекс монастирів і церков (деякі підземні), які будували з XI по XIX століття. Деякі з церков з’єднані лабіринтовим комплексом печер, що охоплює понад 600 метрів (2000 футів).



Два об’єкти на річці Дніпро, розташовані за 15 хвилин їзди одне від одного, є «шедеврами людського творчого генія», за словами ЮНЕСКО.



Інша ділянка – історичний центр Львова, міста близько до кордону з Польщею. Замок V століття виходить на вулиці та площі, побудовані між 13 і 17 століттями. На території розташована синагога, а також православні, вірменські та католицькі релігійні споруди, що відображає різноманіття міста.



«За своєю міською структурою та архітектурою Львів є видатним прикладом злиття архітектурних та мистецьких традицій Східної Європи з традиціями Італії та Німеччини», – заявили в ЮНЕСКО.

«Політична та комерційна роль Львова привернула до нього низку етнічних груп з різними культурними та релігійними традиціями».



Львів знаходиться понад 500 кілометрів (300 миль) від Києва і навіть далі від будь-якої лінії фронту, але його не пощадили.

У липні російські крилаті ракети врізалися в житловий будинок у місті, убивши щонайменше шість людей і поранивши десятки.



У січні ЮНЕСКО внесло портове українське чорноморське місто Одесу до списку об’єктів спадщини, що перебувають під загрозою зникнення. Російські війська здійснили численні напади на місто, культурний центр, відомий своєю архітектурою 19-го століття. Росія каже, що завдає ударів лише по військових цілях.



Згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1972 року, ратифікованою як Україною, так і Росією, країни-підписанти зобов’язуються «сприяти охороні об’єктів, занесених до списку», і зобов’язуються «утримуватися від будь-яких навмисних заходів», які можуть завдати шкоди об’єктам Всесвітньої спадщини.



Включення до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, має на меті залучити термінову міжнародну підтримку зусиль щодо збереження. Список включає понад 50 об'єктів по всьому світу.