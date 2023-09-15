У США страйкують працівники трьох провідних автовиробників

ВЕЙН, штат Мічиган, 15 вересня (Reuters).

Сотні людей, у тому числі працівники нічної зміни, вийшли на мітинг на заводі Ford F.N у місті Вейн, штат Мічиган. Члени профспілки Об’єднаних працівників автомобільної промисловості (UAW) розпочали історичний страйк.

Перший в історії одночасний страйк проти автовиробників «Детройтської трійки», включаючи крім Ford також General Motors та виробника Chrystler компанію Stellantis почався в п’ятницю після того, як профспілка та компанії не змогли домовитися про нові контракти.

«Ось як виглядає об’єднання», – сказав Майк Лестер, учасник мітингу, працівник компанії-постачальника великих автовиробників.

"Ми (тут), щоб забезпечити, що ... Ford платить справедливу частку своїм працівникам".

У четвер виконавчий директор Джим Фарлі попередив про похмурий сценарій, якщо Ford погодиться на вимоги профспілок підвищити зарплати на 40%, припинити багаторівневу систему оплати праці, за якою нові працівники отримують менше ніж ветерани, і відновити пенсійний план.

Пропозиції UAW "виведуть нас з бізнесу", сказав він.

У п'ятницю генеральна директорка General Motors GM.N Мері Барра заявила, що автовиробник готовий продовжити переговори з профспілкою United Auto Workers щодо вирішення питання про страйк.

Барра сказала в ефірі CNBC, що вона "дуже засмучена і розчарована" відходом працівників, представлених профспілкою UAW.

Але президент UAW Шон Фейн сказав, що Ford міг би профінансувати кращу оплату праці та пільги для працівників, якби скоротив викуп акцій та виплати дивідендів акціонерам. У 2022 році Ford повідомив, що повернув інвесторам 2,5 мільярда доларів.

Коли розпочався страйк, Фейн і Деббі Дінгелл, представник Демократичної партії США від Мічигану, відвідали завод Ford у Вейні, де близько 3300 членів UAW збирають популярні позашляховики Bronco та пікапи Ranger.

«Я просто тут, щоб підтримати робітників», — сказав Дінгелл.

«Вони хочуть бачити коригування зарплат відповідно до зростання вартості життя. Вони працюють на конвеєрі... і різні люди працюють на різних рівнях, але виконують однакову роботу. Тому вони хочуть позбутися рівнів і хочуть гарантувати роботу. "

Фейн не виключає більш радикальних дій, таких як повні страйки в масштабах усієї компанії, якщо не буде досягнуто угоди.

Один із прихильників страйкуючих робітників на заводі, 38-річний ветеран GM, який відмовився назвати своє ім’я, сказав, що він не думає, що протести припиняться, доки автовиробники не виконають вимоги профспілки.

"Ми заслуговуємо те, що заслуговуємо", - сказав він.

У п’ятницю президент США Джо Байден відвідає Детройт і прокоментує колективні переговори між Об’єднаними автомобільними працівниками (UAW) і Детройтською трьома автовиробниками, повідомив Білий дім.