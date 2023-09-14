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- Голос Америки
Оглядачі позитивно оцінюють просування ЗСУ, але "час не грає на руку Україні"
Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському і Бахмутському напрямках, а також мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївки, повідомляє Генштаб ЗСУ. Американський аналітичний центр ISW пише, що геолокаційні кадри показують окремі успіхи ЗСУ на півдні від Роботиного.
Україна продовжує утримувати ініціативу й виштовхувати Росію з її ліній оборони, так ситуацію на фронті прокоментував командувач Збройних Сил Великої Британії Тоні Радакін під час виставки зброї DSEI в Лондоні, пише Guardian.
Він відкинув заяви про те, що український контрнаступ проходить із труднощами, і додав, що "на півночі вони утримують.. російські сили, а на півдні - просуваються" уперед по 10-20 кілометрів.
Радакін також підкреслив, що не можна очікувати прогресу від Збройних Сил України за передбачуваним графіком, адже йдеться про війну. Як зазначає британське видання, Радакін регулярно спілкується з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Українцям довелося пробиратися через це, тому що вони не мають повітряних силДевід Петреус про заміновані Росією території
Тим часом генерал США у відставці й колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю DW розповів, що він позитивно оцінює шанси Києва прорвати другу й третю лінії російської оборони.
Він підкреслив, що українці стикаються із надзвичайно важким завданням, й вони адаптують свій підхід, просуваючись далі незважаючи на заміновану територію: "Ми говоримо про кілометри, багато кілометрів дистанції ... І українцям довелося пробиратися через це, тому що вони не мають повітряних сил, у них немає можливостей броньованого прориву тощо, які ми [США] використали б для такої потужної оборони".
Попереду, сказав Петреус, - ще більше викликів: "Перекрити лінію зв'язку, яка з'єднує Росію через південний схід України з силами, які знаходяться на північ від Криму?.. Чи можуть вони ще більше ізолювати Крим? Чи зможуть вони знищити більше військово-морських і авіаційних баз?" Він додав, що НАТО має продовжити допомагати Україні готуватись до цього у довгій перспективі.
Росіяни краще підготовлені, ніж рік томуПетрік Дреннан
Тим часом оглядач видання The Hill Петрік Дреннан зазначає, що у питанні дій на фронті Україна перебуває на роздоріжжі, адже незалежно від тактик ЗСУ, "росіяни краще підготовлені, ніж рік тому": Вони взяли на озброєння гнучку оборону - відступаючи, коли потрібно, і виснажуючи український наступ нищівним використанням протитанкових керованих ракет, які запускають як сухопутні сили, так і ударні вертольоти. Крім того, можливості російської радіоелектронної боротьби були чудовими до війни й стали лише кращими, особливо щодо їхньої здатності глушити сигнали безпілотників".
При цьому він додає: "Навіть якщо через дії Росії Україна обмежиться скромними територіальними надбаннями, короткострокова ситуація для неї не є доброю. Вони [росіяни] використовують свої найкращі навчені сили та стикаються з гострою нестачею артилерійських снарядів". І все ж, пише видання, "здається, у них не закінчуються солдати, якими президент Путін готовий жертвувати, щоб ця кривава війна тривала".
Збереження американської та європейської підтримки значною мірою залежатимуть від того, чи зможе Україна довести, що вона може досягти цілейНік Шифрін
Журналіст американського телеканалу PBS Нік Шифрін підкреслив, що неможливо переоцінити важливість моменту: "Американські посадовці кажуть мені, що отримання грошей через Конгрес, що є ключовим для України в найближчі кілька тижнів, і збереження американської та європейської підтримки значною мірою залежатимуть від того, чи зможе Україна довести, що вона може досягти цілей у цьому контрнаступі". Він також процитував слова одного з посадовців США, що "час не грає на руку Україні".
Нагадаємо, два колишніх американських генерали Філіп Брідлав і Бен Годжес у листі до лідерів республіканців у Палаті представників закликали залишити політику осторонь і швидко схвалити додаткову допомогу для України - відповідно до запиту Білого дому про 24 мільярди доларів додаткової підтримки для Києва.
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"Україна доводить, що попри майбутні виклики, це демократія", – адміністраторка USAID Саманта Пауер. Відео
"Україна не дала Путіну легкої перемоги, яку він очікував, проявивши надзвичайну креативність, рішучість і співчуття своїх громадян. І Україна доводить, що попри майбутні виклики, це демократія, демократія, яка все ще будується та розвивається", – адміністраторка USAID Саманта Пауер
Для престижного резюме, а також… щоб вижити – нові причини вивчення української мови
Іноземці вивчають українську мову з різних причин – хто з поваги до мужності українського народу у війні, хто задля резюме, а деякі іноземні студенти в Україні – щоб… вижити. Така мотивація з’явилася у переліку причин для вивчення мови з початком війни Росії проти України.
“Мотивує в умовах війни студентів саме ось цей емоційно-естетичний аспект. Вони горді тим, що можуть додати до свого curriculum vitae ще одну іноземну мову і цією іноземною мовою є українська”, – підсумовує результати цьогорічного опитування іноземних студентів к.ф.н., доцентка Ужгородського національного університету Олена Бойчук.
Саме до Ужгорода переїхали чимало іноземців студентів-медиків, які раніше навчались на східні Україні, коли там почалася війна ще у 2014 році.
В умовах війни, каже Бойчук, вони почали зауважувати, що їм українська потрібна, щоб вижити: “Вони повинні розуміти, що відбувається, з перших уст отримати цю інформацію, а не тільки те, що показали новини або хтось там передав. Вони хочуть це чути тут, з першоджерел, і це їх мотивує вивчати мову”.
Зі свого боку, викладаючи, Бойчук зауважила: “Як не дивно, працюючи з іноземцями, набагато краще починаєш розуміти свою рідну мову. Тому що їм кожного разу потрібно пояснити те, над чим звичайний пересічний українець не задумується, тому що воно передається з молоком матері. А для іноземця це часом якась дивина. І починаєш бачити переваги і всю красу, і особливість своєї мови”.
Шиплячі, голосні та категорія роду як “оживлення” предметів
“Працюючи з іноземцями (в основному це студенти з Індії та арабських і африканських країн), можу відзначити, що нігерійцям легше дається вимова, чомусь швидше адаптуються до шиплячих, і, як не дивно, український “р” дуже легко їм дається, як і голосні звуки, вони їх не ковтають”, – розповідає Олена Бойчук.
Натомість для індійських студентів, за її словами, важче даються подовжені звуки, для них це щось не типове, зазвичай індійці їх редукують, ковтають, намагаються говорити з переважанням приголосних звуків.
“Їм важко, тому доводиться тренуватися десь наспівами, десь протяжними “вправами”, кожен раз наголошувати, що довгий звук в українській мові не змінює значення слова, що його можна співати”, – ділиться викладачка.
Утім, вимова як така не є перепоною у вивченні української мови. Олена Бойчук каже: “Іноземці дуже швидко вчаться читати і вимовляти на українській манер, буквально за декілька занять, адже українська мова дуже мелодійна, поліфонічна. Це справа дуже швидка і безболісна. А от скільки потрібно часу, щоб вільно розмовляти - це уже дуже індивідуально”.
Є ще одна особливість української граматики, яка часом викликає багато емоцій та навіть страх в іноземних студентів – це закінчення. “Я навіть натрапила на мем у інтернеті, де зображений кіт, якого обсіли курчата. І цей кіт каже: “Я хочу вчити українську”, а курчата кажуть: “А це ми, твої закінчення”. Оце так іноземці, які почали вчити українську, відтворюють свої перші кроки з вивчення мови, закінчення – це щось таке, що ніби обсідає тебе з усіх боків і йому не можна дати раду”, – каже Олена Бойчук.
Екзистенційні теми замість побуту, розваг чи таксі
Щодо тематики занять чи навіть лексики, яка цікавить іноземців, то раніше, підмічає Бойчук, більше йшлося про побутові потреби, спілкування та розваги (адже навчання для іноземців українські виші забезпечують здебільшого англійською мовою).
Утім з початком війни з'явилися зовсім інші мовні сфери, більш екзистенційні.
За даними Українського державного центру міжнародної освіти, через російську агресію Україна вже втратила майже 20 тисяч іноземних студентів. Але ті, хто перейшли на дистанційне навчання, продовжують уроки української, проте – вже на дещо іншу тематику.
“Зараз більше цікавлять історичні, культурологічні теми, тому що так вони можуть відкрити Україну, більше її пізнати, а коли вони були тут, їх відразу більше цікавили побутові теми – магазин, викликати таксі, забронювати будинок”, – каже Олена Бойчук.
Науковиця з огляду на це сподівається, що після навчання нинішні студенти таким чином стануть промоутерами української культури у світі.
Коломийка, традиційна їжа та українська музика – принади для індійців
Американський студент з Індії Нішант Бгавсар вивчає українську завдяки своїм друзям із організації Razom for Ukraine, з якими познайомився у Нью-Йорку.
“Мій найкращий друг - українець, він навчив мене багато про українську культуру, їжу, і мову, – каже Нішант. – Я маю вишиванку, яку мій друг привіз мені, здається, з Одеси, він був в Україні минулого року. Я знаю про їжу, борщ, вареники. Ми їздили на фестиваль “Союзівка” у штаті Нью-Йорк, зустріли багато людей, вони так гарно танцювали під народну українську музику. Коломийки! Тож, так, я знаю багато про українську музику, про їжу, і мені це дуже подобається!”
Порада для вивчення української – спілкуватися з дітьми
Фотограф Гарі Крішнан, який нині живе у Німеччині, а раніше здобував освіту в Ужгороді, розповідає: “Я переїхав в Україну у 2013 році для навчання, рік перебував в Луганську, там більшість розмовляли російською мовою і я почав вивчити російську. Ну, багато не вивчив, бо там якраз почалася війна, через 8 місяців після того, як я приїхав. Далі я переїхав в Київ, у Києві був Майдан, також нестабільно, і я перевівся в університет в Ужгороді. В Ужгороді я почав вчити українську мову. Це було логічно, бо я живу в Україні -- треба вчити українську мову. Так само як зараз я живу в Німеччині – вчу німецьку”.
Гарі викладав англійську дітям в Ужгороді і почав вчити українську саме від них. “З дітьми говорити легко, бо нам не соромно, коли робимо якісь помилки. І так почалося. А далі у мене було більше зйомок, більше знайомих, більшість із яких - україномовні: студенти, журналісти, фотографи. І так я почав вчити мову і за десь 1,5-2 роки уже міг спілкуватися”.
Так само, завдяки спілкуванню зі своїми учнями у школі на Чернігівщині, свого часу вивчила українську мову волонтерка Корпусу миру США Ейприл Кетрін Мартін.
А письменниця та редакторка з США Елісон Рочфорд вивчає українську мову, живучи в США. Жінка популяризує культуру України у своїх відео, що набули популярності останнім часом.
Як розповідав Голос Америки раніше, іншими способами вивчення української мови для іноземців стали, наприклад, українські пісні, соціальні мережі, а також кохання та спільна допомога Україні під час війни.
Телебачення та соцмережі Італії наповнені кремлівською пропагандою – звіт проєкту з дезінформації
“Перевернута реальність” та проросійські виступи, наповнені підміною понять про війну Росії проти України (у тому числі про роль США) заполонили значну частину телевізійного простору Італії та поширюються місцевими лідерами думок у соціальних мережах. Такі підсумки дослідження проєкту “Дезінформація та активні заходи: прокремлівські стратегічні наративи в Італії” презентував Луїджі Серджіо Джермані, науковий директор Інституту соціальних наук і стратегічних досліджень Джино Джермані.
Луїджі Джермані – експерт із внутрішньої та зовнішньої політики Росії, який вивчає стратегії гібридної війни, організовану злочинність та російські спецслужби. Він виступив 14 вересня під час зустрічі “Брехня, пропаганда і дезінформація: вплив на перемогу України”, організованої Фундацією Україна-США.
Викривлена реальність і неправда про війну
Окрім неправдивої інформації про причини російської війни, італійські ЗМІ та соцмережі поширюють дезінформацію із трактуванням подій в Україні не як військової агресії Росії, геноцидної війни, а як “агресії Заходу проти Росії”, каже Держмані.
Серед поширювачів дезінормації в Італії – професори університетів, колишні військові, колишні дипломати.Луїджі Серджіо Джермані
“Отже, реальність перевернута з ніг на голову. Ці неправдиві наративи, наприклад, ніби НАТО чи США прагнуть знищити Росію, поширюються в Італії величезною кількістю впливових осіб”, - констатує експерт.
Серед поширювачів такої дезінформації – професори університетів, колишні військові, колишні дипломати. Вони, за словами експерта, регулярно з'являються у телеефірі і невпинно повторюють ці прокремлівські наративи.
Радянські методи пропаганди плюс соцмережі та тролі
Джермані нагадує: Москва націлювала свої спроби впливу на Італію ще з часів Холодної війни, щоб сприяти дестабілізації у Європі. Сьогодні ж застосовуються усе та ж концепція радянських активних пропагандистських заходів. “Те, що ми бачимо сьогодні, є певним чином повторенням того, що ми мали за часів Холодної війни, – каже Джермані. – Думаю, більшість людей впізнають ці концепції активних заходів в академічних колах, різноманітні методи політичного та психологічного впливу, дезінформації до пропаганди, вербування агентів впливу, фінансування партій тощо”.
Також, за словами експерта, італійці, що тим чи іншим чином підпали під вплив Росії, поширюють дезінформаційні наративи, буцімто Італія “не має реального суверенітету через ЄС і НАТО”, “є рабом США або НАТО”, далі йдуть “лякалки” про міграцію, яку називають “вторгненням, що становить загрозу Європі і, мовляв, керується елітами, як Сорос чи ЦРУ, чи іншими фігурантами такої легенди”.
А війну Росії проти України подають ніби-то намаганням зі сторони США “розсварити Європу та Росію”, хоча жорстоку війну здійснює саме Росія, яка без провокації вторглася до незалежної України, нагадує експерт.
За словами Джермані, Кремль “дуже добре вміє читати динаміку складних питань у суспільствах різних країн” та використовує проблемні питання для розхитування ситуації, щоб скористатися цим у своїх інтересах.
Дональд Дженсен, старший радник з питань Росії та Європи в Інституті миру США своєю чергою додав: мова йде про багатовимірну російську війну. Окрім власне військових дій в Україні вона залучає злочинний вплив, корупцію, підкуп в інших країнах – саме для просування власних дезінформаційних наративів.
Дженсен підтверджує, що й надалі справді працюють старі технології КДБ, але відмінностями у діях Росії сьогодні є залучення новітніх технологій, соціальних медіа, що дозволяє охопити практично всі види аудиторії та “реалізувати план поширення тролів, що розповсюджують нісенітницю”.
Шпигунські мережі
Надія Макконнелл, президентка Фундації Україна-США додала, що на Заході, на її думку, тривалий час не розуміли по-справжньому масштаб і глибину постійної російської дезінформації та пропаганди. Це дозволило росіянам свого часу розширити шпигунську мережу.
Як повідомляв Голос Америки, директор ФБР Крістофер Рей заявив, що кількість російських шпигунів у США залишається “занадто великою”, незважаючи на останні спроби їх викорінити. А проект Голосу Америки “Поліграф” регулярно публікує спростування у тому числі російської дезінформації.
Учасники дискусії у Вашингтоні застерегли: дезінформація є лише одним із компонентів багатовимірної стратегії нападу з боку Росії на західні демократії. Іншими компонентами також є кібератаки, підтримка антисистемних та екстремістських рухів, корупція і підкуп посадовців чи науковців, намагання втрутитися у вибори та інші злочинні методи.
Вербування американців і європейців під прикриттям програм обміну
Щодо вербування Росією лідерів думок у Європі та США, то Луїджі Джермані навів приклад, коли ФБР викрило групу шпигунів у США. Так, Департамент юстиції США звинуватив співробітників російської розвідки у змові з метою використання американців як агентів російського уряду. Підсудні намагалися посіяти розбрат, поширюючи проросійську пропаганду, та втручатися у вибори до США.
Кримінальну справу було порушено зокрема щодо громадянки Росії Наталії Бурлінової, яка у США “використовувала відданість академічних і дослідницьких установ вільному обміну ідеями з метою просування російських інтересів”.
Відповідно до свідчень під присягою у ході кримінальної справи з'ясувалося, що Бурлінова вербувала громадян США з академічних і дослідницьких установ для поїздки в Росію за програмою публічної дипломатії “Знайомство з Росією”, фінансованої російським урядом.
Далі Бурлінова повідомляла співробітнику ФСБ про окремих громадян США, які “позитивно ставляться до Росії і готові продовжувати співпрацю”.
За інформацією Джермані, Бурлінова активно діяла і в Італії.
Такою “м’якою дипломатією” росіяни виявляють молодих лідерів на заході та запрошують їх відвідати Росію. Це довгостроковий підхід до формування групи впливу на Заході з розрахунку, що у майбутньому ці молоді діячі стануть лідерами у своїх країнах та проводитимуть проросійську політику”, – каже італійський експерт.
Надія Макконнелл своєю чергою наголосила, що академічний світ повинен переосмислити те, як провадить радянські та російські дослідження. Зокрема, щоб уникнути сприяння пропаганді через помилкову парадигму деяких підходів до вивчення російської спадщини та реалій.
А уряд повинен більш серйозно поставитися до питання російських гібридних операцій та пропаганди, вважає Дональд Дженсен.
"Переписувати підручника" закликала раніше в інтерв'ю Голосу Америки і письменниця Оксана Забужко. "Мусите переписувати всі свої русоцентричні, під їхню диктовку понаписувані підручники із Russian, Soviet, Eastern European і яких завгодно ще studies. Бо виявляється, що все це була брехня. А брехня це була тому, що ви слухали їх і не слухали нас", - каже Забужко.
- Голос Америки
До "одного з найбільших санкційних пакетів" США потрапив ексгенпрокурор Грузії, компанії з Туреччини, ОАЕ та Росії
Сполучені Штати запровадили санкції щодо 150 людей та компаній з Росії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів та Грузії, які причетні до “шкідливої зовнішньої діяльності російського уряду”. Санкції введено у відповідь на нелегальну війну Росії проти України.
Про це повідомили Державний департамент та Міністерство фінансів США.
Це один з найбільших санкційних пакетів США, пишуть американські ЗМІ, який стосується компаній, що передають західні технології Росії, які можуть використовуватись для підтримки війни проти України.
Нові обмеження також стосуються російського енергетичного сектору, щоб перешкодити надходженню прибутків від видобутку природного газу в Арктиці, а також щодо компаній, які виробляють чи ремонтують російську зброю.
“Сьогоднішніми санкціями Сполучені Штати продовжують свою невпинну роботу, спрямовану проти каналів воєнних постачань Росії, щоб позбавити Путіна обладнання, технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України”, — заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен.
“Ми також дали чітко зрозуміти, що ті фізичні та юридичні особи, які отримують прибуток від вторгнення та від близькості до Кремля, будуть притягнуті до відповідальності, і сьогоднішні дії демонструють наш глобальний вплив, щоб завдати серйозних витрат для путінських олігархів”, - додала очільниця Міністерства фінансів США.
Санкції, серед іншого, стосуються низки російських компаній, які беруть участь у розробці цього енергетичного проєкту.
Низка російських компаній з металургійного та гірничовидобувного сектору РФ також потрапили під економічні обмеження США.
Санкції введено і проти російських компаній, які ремонтують, виробляють чи працюють над розробками зброї, зокрема виробники крилатих ракет “Калібр”, гелікоптерів Mi-8/17 та Mi-2, розвідувально-ударних дронів “Оріон”, танків та бронетранспортерів.
Держдепартамент також запровадив санкції щодо росіянина Павла Шевеліна, причетного до угруповання “Вагнер”, черед сприяння перевезенню зброї з Північної Кореї до Росії. Раніше США запровадили санкції з цієї причини ще проти кількох осіб.
Міністерство фінансів США також додало до списку санкцій російського олігарха Андрія Бокарєва, його дружину Ольгу та холдинг в його власності “Трансмаш”, виробник залізничного транспорту.
"Бокарєв має особисті зв’язки з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та іншими високопосадовцями Кремля та їхніми родинами. Бокарєв також пов'язаний з організованою злочинністю і з 2022 року намагався уникнути санкцій. Бокарєв працював із різними трастами та постачальниками корпоративних послуг для створення підставних компаній, поведінка яких може бути пов’язана з відмиванням грошей. Бокарєв також потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії", - мовиться в повідомленні американського Мінфіну.
Грузія
Серед осіб, що потрапили під санкції – колишній генеральний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе та офіцер ФСБ Олександр Оніщенко, який також є високопосадовцем в уряді Росії.
“Офіцер ФСБ Оніщенко, ймовірно, допомагав своєму соратнику Парцхаладзе отримати російський паспорт і, можливо, російське громадянство. Парцхаладзе повністю прийняв російську ідентичність і регулярно їздить до Росії. Оніщенко та ФСБ використовували Парцхаладзе, щоб впливати на грузинське суспільство та політику на користь Росії”, - мовиться у повідомленні Держдепу США
За даними Державного департаменту, грузинсько-російський олігарх "Парцхаладзе особисто отримав прибуток від своїх зв’язків з ФСБ".
Під санкції також потрапили дві компанії, які, за даними Держдепу, принаймні наполовину належать Парцхаладзе, це компанії Moscow business brokerage та LLC International business corporation.
У 2022 році Національне агентство з питань запобігання корупції України визнало Отара Парцхаладзе "учасником олігархічного правління та захоплення грузинської держави зі сторони Бідзіни Іванішвілі", втім санкції щодо цієї особи Україна не запровадила.
На сайті НАЗК він названий "неформальним правителем Грузії", який в Росії та Грузії лобіює інтереси одного з найбагатших людей РФ Володимира Євтушенкова в питаннях обходу санкцій”.
Туреччина та ОАЕ
Санкції також стосуються кількох турецьких і російських компаній, які, як вважають у Держдепі США, допомагають Кремлю в обхід санкцій постачати американські та європейські електронні компоненти (зокрема, чипи та процесори), які можна використовувати як для цивільного, так і для військового обладнання.
Турецькі компанії Denkar ship construction incorporated та ID Ship agency trade limited потрапили під санкції через те, що надавали ремонтні послуги човнам, що афілійовані з Міноборони Росії.
Санкції запровадили і щодо нещодавно створеної компанії в ОАЕ GREEN ENERGY SOLUTIONS, яка забезпечує інженерними розробками та технологіями російський проєкт зрідженого природного газу в Арктиці.
ОАЕ та член НАТО Туреччина засудили вторгнення Росії в Україну, однак не приєдналися до західних санкцій щодо Росії та продовжують співпрацювати з російським урядом.
Наслідки санкцій
За повідомленням Держдепу США, внаслідок цих санкцій має бути заблокована вся власність підсанкційних осіб і компаній, що знаходиться в США або під контролем США. Про це має бути повідомлено в Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів.
Крім того, усі фізичні та юридичні особи, які володіють підсанкційними компаніями на 50% або більше, також блокуються.
Заборонені також транзакції з підсанкційними компаніями для американців або здійснювати їх в межах США.
Заборонено також надавати послуги чи кошти підсанкційним особам або компаніям.
Загалом Держдепартамент США повідомив, що з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже запровадив санкції щодо 3000 компаній та осіб.
“Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині у підтримці України перед обличчям неспровокованої, невиправданої та незаконної війни Росії. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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