Якби я був росіянином в Криму, я б запанікував - на Заході реагують на удар України по ракетних комплексах РФ біля Євпаторії

Якби я був [з] країни, яка купила С-400, я б запанікував. Якби я був росіянином у Криму, я б запанікував.

Успішне знищення російського ракетного комплексу Україною - це дуже важлива подія не лише для війни, вона також надсилає сигнал країнам, які використовують російські С-400 для власного захисту, кажуть західні аналітики.

Вранці 14 вересня біля Євпаторії ЗСУ завдали удару по ракетних комплексах РФ "земля-повітря", повідомляють ЗСУ в Telegram. Знищено сучасний російський комплекс ППО С-400 “Тріумф” орієнтовною вартістю 1,2 мільярда доларів США, пишуть західні ЗМІ з посиланням на джерела в українській владі.

За словами джерел, імена яких не були вказані, “унікальну” спецоперацію було здійснено у співпраці воєнною контррозвідкою СБУ та ВМС України. Для удару було використано безпілотники та дві крилаті ракети “Нептун”.

Паралельно в мережі з’явилися супутникові фото, на яких зображено уражений комплекс. У соцмережах також циркулювали відео пожеж неподалік Євпаторії.

Кілька західних аналітиків уже відреагували на факт ураження С-400 внаслідок української атаки.

“ОГО. Це величезна [подія]. Якби я був [з] країни, яка купила С-400, я б запанікував. Якби я був росіянином у Криму, я б запанікував. КРИМ ЦЕ УКРАЇНА”, - написав на своїй сторінці у мережі Х Адам Кінзінгер, колишній американський військовий і конгресмен, та старший політичний оглядач CNN.

Подібну думку висловив і Люк Коффі, старший науковий співробітник американського Гудзонівського Інституту. На своїй сторінці в мережі Х він зазначив: “Туреччина повинна ретельно подумати про корисність свого С-400 у сучасній війні.”

Своєю чергою, британське видання Express.co.uk, коментуючи вибухи в Криму другу ніч поспіль, заявило, що “Путін принижений”.

Знищення російської системи С-400 було також відзначене іншими західними ЗМІ, такими як The New York Times, та коментаторами як важлива подія.

Російська система С-400 “Тріумф” є зенітно-ракетним комплексом нового покоління, “який призначений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет тактичного та оперативного призначення, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, засобів перешкод, літаків радіолокаційного спостереження та управління”, коментує білоруське видання Хартія’97%.