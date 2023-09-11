Спільні навчання США та Вірменії свідчать, що Єреван віддаляється від Москви - ЗМІ

В понеділок розпочались спільні військові навчання Вірменії та США. Це ще один сигнал, що Єреван віддаляється від Москви, вказують оглядачі.

"Церемонія відкриття навчань Eagle Partner розпочалась", - заявив AFP представник Командування Сухопутних сил США в Африці та Європі.

За інформацією американського командування, в навчаннях візьмуть участь 85 американських та 175 вірменських військових. Метою навчань є наблизити вірменський підрозділ до стандартів НАТО та до участі в миротворчих операціях. Про те, що навчання готують Вірменію до участі в міжнародних миротворчих операціях заявило і вірменське Міноборони.

Росія напередодні висловила занепокоєння через спільні навчання США та Вірменії, і 10 вересня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що "нічого доброго не вийде із цих навчань.

8 вересня Росія викликала посла Вірменії в країні, щоб висловити протест проти "недружніх кроків".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Росія, яка утримує миротворчі сили в регіоні, не захистила Вірменію проти, буцімто, агресії Азербайджану.

У Вірменії наростає розчарування тим, що Росія не виступила на стороні країни у її конфлікті з Азербайджаном, якого, своєю чергою, підтримує Туреччина, пише AFP.

Політолог єреванського Регіонального центру за демократію та безпеку Тигран Грігорян сказав Вірменській службі Радіо Свобода, що військові навчання свідчать, що Вірменія віддаляється від Москви. "Всі нещодавні кроки Вірменії можуть розглядатись як спроба показати, що Вірменія - не в російському таборі", - каже Григорян.

"Не те щоб вірмени більше не бачили в Росії партнера, вони починають називати її зрадницею", - каже ще один аналітик Центру Арег Кочинян.

"Вірменія надто залежить від Росії і це наша найбільша стратегічна вразливість і наша найбільша помилка, і це ми маємо змінити із Заходом та партнерами", - каже Кочинян в коментарі Wall Street Journal.

Видання також вказує, з посиланням на коментар представника Держдепу, що США намагаються розвивати партнерства з країнами, які традиційно покладались на Москву.

В статті використано матеріли AFP.