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Байден вважає, що економічна "криза" в Китаї знижує ймовірність вторгнення на Тайвань
ХАНОЙ, 10 вересня (Reuters). Президент США Джо Байден заявив, що провів переговори з китайським керівництвом на найвищому рівні за останні місяці, додавши, що економічна нестабільність Пекіна не сприяє вторгненню Китаю на Тайвань.
Байден сказав, що він зустрівся з другим після президента КНР Сі Цзіньпіна китайським посадовцем, прем'єр-міністром КНР Лі Цяном, на щорічному саміті G20 у Нью-Делі. Ці переговори стали найвищими за рівнем між двома державами майже за 10 місяців після зустрічі Байдена і Сі минулого року на саміті G20 в Індонезії.
Лі, який став прем'єр-міністром у березні, відвідав зустріч світових лідерів замість Сі. Очікувалося, що два лідери не будуть проводити переговори на G20, але незаплановані зустрічі на самітах є звичайним явищем.
«Моя команда зустрічається з представниками президента Сі та його кабінетом, — сказав Байден журналістам. - Сьогодні я зустрівся з його представником в Індії». Він додав: «Ми говорили про стабільність» і про Південну півкулю. «Це було зовсім не протистояння».
Білий дім у неділю повідомив, що Байден зустрівся з представником Китаю на саміті. Дві наддержави цього року намагалися поліпшити відносини після суперечки через китайську повітряну кулю, яка пролетіла над територією США і яку у США вважають шпигунською.
Байден назвав економічну ситуацію в Китаї "кризою"
Виступаючи на пресконференції у В’єтнамі, Байден назвав економіку США «найсильнішою» у світі. Він сказав журналістам, що зростання Китаю сповільнюється через слабку світову економіку, а також політику Китаю, але не уточнив, яку саме.
Байден назвав економічну ситуацію в Китаї "кризою", посилаючись на проблеми в секторі нерухомості та високий рівень безробіття серед молоді.
"Один із основних економічних принципів його плану зараз зовсім не працює, — сказав Байден про Сі, не вдаючись у деталі. - Я не радий цьому, але це не працює".
Байден додав, що Сі зараз він дуже зайнятий.
Американський президент планує йти на перевибори у 2024 році і питання економіки є серед головних для виборців.
У минулому кварталі економіка США зросла на 2,1% у річному обчисленні.
Керівники центральних банків різко підвищили процентні ставки, щоб знизити інфляцію до цільового рівня.
Дані про торгівлю в серпні показали, що експорт і імпорт Китаю скоротили падіння, що вказує на можливу стабілізацію економічного спаду, оскільки політики прагнуть стимулювати попит і відбивати дефляцію.
Лі сказав, що Китай повинен досягти своєї мети зростання на 2023 рік у розмірі близько 5%, але деякі аналітики вважають, що падіння ринку нерухомості, низькі споживчі витрати та уповільнення кредитування можуть означати нижчі темпи зростання.
Відкриті до діалогу
Байден намагався підтримувати комунікації з Китаєм, щоб знизити температуру в міжнародних конфліктах, зокрема через Тайвань, самоврядний острів, на який Китай претендує.
«Я не думаю, що це спонукатиме Китай вторгнутися на Тайвань, — сказав Байден про економічні проблеми країни. - Насправді навпаки, мабуть, не має такої потужності, як раніше».
Він назвав Сполучені Штати тихоокеанською державою, яка не має наміру виходити з регіону.
Байден також сказав, що нещодавні кроки китайських чиновників щодо обмеження використання розроблених США iPhone Apple (AAPL.O) державними службовцями прирівнюються до спроби «змінити деякі правила гри» в торгівлі.
«Я щиро хочу налагодити стосунки», — додав він.
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Заморожені російські активи можуть піти на відновлення України – погляд експертів. Відео
Близько $350 млрд російських активів заморожено країнами Заходу. З початку повномасштабної війни ведуться дискусії про можливе використання цих грошей на відновлення шкоди, заподіяної Росією Україні. Які шляхи це зробити – в сюжеті Олексія Коваленка.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Кім Чен Ин, ймовірно, їде на зустріч із Путіним. Розвідка Південної Кореї каже про рух його поїзда до кордону РФ
Спеціальний потяг, який, імовірно, перевозить лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, схоже, вирушив до Росії, повідомили в понеділок представники уряду Південної Кореї.
«Органи розвідки вважають, що потяг, який, ймовірно, перевозить Кім Чен Ина, рухається до Владивостока», – сказав посадовець розвідки Південної Кореї інформаційному агентству Yonhap.
Поки ні з Пхеньяна, ні з Москви офіційної інформації про можливу поїздку Ина до Росії немає. Якщо поїзд лідера КНДР дійсно їде до Владивостока, то ця поїздка може триватиме 20 годин або й більше.
Президент РФ Володимир Путін тим часом прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі. Це найближче велике місто Росії біля кордону з КНДР.
Північна Корея – одна з дуже небагатьох країн світу, які відкрито підтримали Кремль від початку збройного вторгнення в Україну. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше констатував, що переговори про постачання зброї між Москвою та Пхеньяном «активно просуваються», і попередив лідера КНДР, що його країні доведеться дорого заплатити за постачання Росії зброї для застосування на фронті в Україні.
Наприкінці липня цього року до Північної Кореї приїжджав міністр оборони Росією Сергій Шойгу. Метою його поїздки називалося «зміцнення військових зв’язків» між двома державами.
Сполучені Штати продовжують пильно стежити за співпрацею Росії та Північної Кореї та готові вжити заходів у разі постачання корейської зброї до Росії. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 5 вересня повідомив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.
Всі старання Росії відновити свою імперію тепер залежать від Північної Кореїпосол США в Японії Рам Емануель
Він закликав Північну Корею припинити перемовини з Росією щодо зброї і дотримуватись публічних обіцянок КНДР не надавати зброї Росії. За словами Патела, США вживатимуть відповідних заходів для підтримки українських партнерів. Пател нагадав, що так само Сполучені Штати реагували на підтримку дій Росії Іраном, зокрема, щодо надання іранських безпілотників. “Ми, звичайно, вжили кроків, щоб продовжувати притягувати до відповідальності не лише Російську Федерацію, а й іранський режим за такі відносини”, – сказав Пател.
Те, що Росія змушена звернутись за підтримкою до Північної Кореї свідчить про її відчайдушні спроби отримати допомогу, кажуть посадовці США.
"Всі старання Росії відновити свою імперію тепер залежать від Північної Кореї", - заявив цього ж дня посол США в Японії Рам Емануель. За його словами, це є свідченням того, наскільки війна Росії в Україні провалилась.
Європа обганяє США в обсягах допомоги Україні
Дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, кажуть, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям, і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.
Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли США явно лідирували.Крістоф Требеш
За результатами підрахунків оголошень за період з 23.01.2022 до 31.07.2023 група «Відстежувач підтримки України» в німецькому Кільському інституті світової економіки доходить висновку, що «загальні зобов’язання ЄС зараз є вдвічі більшими за відповідні від США (€156 млрд. - €70 млрд.)».
Коли йдеться про роль окремих держав, то США залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягами військової допомоги, а у Європі на першу позицію вийшла Німеччина.
За часткою допомоги Україні відповідно до свого ВВП найбільшим прямим донором стала Норвегія, яка не входить в ЄС, - 1,7%, а разом з внесками в програми ЄС найщедрішими залишаються балтійські країни: Литва (1,4%+0,5%), Естонія (1,3%+0,5%) і Данія (1,1%+0,6%).
Американська допомога Україні за підрахунками Кільського інституту, хоч і велика, але становить лише 0,3% ВВП США.
Професор Крістоф Требеш, керівник дослідження, називає останні показники «найбільшою зміною» у порівнянні з першим роком відкритого російського вторгнення в Україну.
Головне, що змінило показники - це оголошення пакетів довгострокової допомоги, насамперед від ЄС - €50 млрд. на період 2023-2027, від Німеччини - €10,5 на 2024-2027, Норвегії - €6,6 млрд. на п’ятирічний період, а також від Данії, Великої Британії, Литви, Португалії, Швеції і Швейцарії.
«Видатним є те, як швидко Європа просунулася до нової та суттєвої багаторічної програми підтримки України. Вперше США тепер значно відстають, зокрема тому, що за останні місяці не було жодних значущих нових обіцянок США. Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли США явно лідирували», – сказав професор Крістоф Требеш.
Один з фахівців центру «Відстежувач підтримки України» Андре Франк в розмові з Голосом Америки сказав, що, оцінюючи цифри, варто мати на увазі різницю між обіцяною і наданою допомогою.
Андре Франк зокрема зауважував, що дослідникам легше відстежувати офіційні оголошення про обіцянки, зокрема зброї, але військові постачання в Україну переважно засекречене, а деякі країни взагалі не оприлюднюють офіційну інформацію про свої дії.
Настрої у США і в Європі
Нові дані Кільського інституту оприлюднені в той час, як передвиборча кампанія у США виявила активні дискусії щодо допомоги Україні насамперед у Республіканській партії, де кілька претендентів на участь в президентських виборах заявили про потребу обмежити допомогу.
Опитування оприлюднені компанією CBS NEWS показують, що назагал більшість американців підтримують економічні санкції проти Росії - 75%, а також надання допомоги Україні - 67%, а 54% - за те, щоб і надалі допомагати українцям зброєю.
При цьому 24% навіть виступають за те, щоб відрядити в Україну американських солдатів.
Але серед республіканців погляди щодо подальшої допомоги Україні, згідно з тими даними, зараз розділені 50% - 50%, а стосовно постачання зброї 39% - за, і 61% проти.
У Європейському Союзі за оприлюдненими у червні результатами опитувань 76% схвалюють допомогу Україні з найвищим рівнем схвалення в Швеції - 97%, в Фінляндії - 96% та в Нідерландах і Португалії - 95%.
Постачання зброї Україні підтримують в середньому 56% громадян ЄС, з найвищими рівнями підтримки військової допомоги українцям виявленими в Польщі, Литві, Чехії, Латвії та Румунії і з найнижчим в Болгарії і Словаччині.
Джо Байден про G20: «Ми також обговорили жорстоку та незаконну війну Росії в Україні». Відео
Президент США Джо Байден про зустріч лідерів G20: «Ми також обговорили жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. У залі була достатня згода щодо необхідності справедливого та тривалого миру, який дотримується принципів Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність».
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