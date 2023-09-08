Куба заарештувала 17 осіб за торгівлю людьми для війни РФ

Російська окупаційна влада намагається провести фіктивні муніципальні та регіональні вибори на окупованих територіях чотирьох областей України, які Москва намагається анексувати, а також в окупованому раніше Криму. При цьому, як наголошують оглядачі, Росія навіть не контролює повністю жодну з цих територій. Разом з Кримом, який Росія анексовала у 2014 році вони складають приблизно п'яту частину території України.

Фіктивні вибори у «нових суб’єктах РФ» Росія намагається провести в рамках регіональних виборів та довиборів до Державної Думи Росії, які Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії призначила на 10 вересня, хоча голосування почалися ще минулого тижня і триватиме до неділі.

«Ніяких виборів. Кремль оголосить, що вони відбулися і переміг, хто треба» – Крашенінников

Як повідомляє російська преса, «майже по всій Росії» пройде понад 4 тисячі голосувань. На міжнародно визнаній території Росії вибори пройдуть в усіх регіонах, крім Кабардино-Балкарії, Марій Ел, Санкт-Петербурга та Ямало-Ненецького автономного округу. Але в загальну цифру – 85 регіонів, де відбудуться вибори, включені і окуповані території України.

Минулого року за результатами таких же фіктивних референдумів Москва вписала у свою Конституцію Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області у порушення Статуту ООН та цілої низки міжнародних зобов’язань. Крим вона оголосила своїм ще у 2014 році. Спроби незаконної російської анексії Криму засудила міжнародна спільнота у відповідних рішеннях ООН.

Співголова російського руху на захист прав виборців "Голос" Станіслав Андрійчук каже, що російська влада на окупованих територіях навіть не намагалася дотриматися формальностей – немає списків виборців, подекуди немає навіть опублікованого списку кандидатів, також не були допущені опозиційні кандидати – висунутись на окупованих територіях можуть лише кандидати від п'яти партій, представлених у Держдумі.

Крім того, незрозуміло, на якій території пройде голосування, адже лінія фронту весь час змінюється.

Російський опозиційний проєкт "Можемо пояснити" повідомив, що російський Центрвиборчком проводить місцеві "вибори" не тільки на окупованих територіях України, але і на тих, які раніше були визволені ЗСУ. Російські журналісти зауважили, що "мапа виборів", оприлюднена на сайті ЦВК РФ, не збігається навіть з фактичною лінією фронту.

Російський ЦВК включив у свою "мапу виборів" визволений ще в листопаді минулого року правий берег Херсонської області разом з містом Херсон.

Станіслав Андрійчук з руху "Голос" зауважує, що голосувати можна за українськими документами, що суперечить федеральному законодавству Росії. «Ми там не спостерігатимемо», – написав він у коментарі для Голосу Америки.

Вибори в Росії в розумінні будь-якої нормальної людини – це вибори на міжнародно визнаній території Росі

Команда ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального, який спершу закликав усіх іти на вибори, попри те, що вони не очікували, що ці вибори будуть вільними, чи чесними, уточнила, що не мала на увазі окуповані території.

Російський публіцист і політик Федір Крашенінников каже, що має бути очевидно, що «вибори в Росії в розумінні будь-якої нормальної людини – це вибори на міжнародно визнаній території Росії».

І опозиція, на його думку, нічого не може зробити на окупованих територіях. «Там лише місцеві жителі та армія з силовиками», – каже він у коментарі для Голосу Америки.

«Ніяких виборів там не буде, як і не було референдумів. Просто Кремль оголосить, що вони відбулися і переміг, хто треба», – каже російський оглядач.

Псевдовибори – це «спосіб упокорення населення» – Данилов

Проте українські експерти помічають велику різницю між тим, як російська влада діяла на окупованих територіях минулого року і цього.

«Але зараз «інвестиції» окупантів у проведення виборів та тиск на місцеве населення не йдуть у жодне порівняння з тим, що вони робили, коли проводили фейкові референдуми. Все значно жорсткіше і брутальніше», – говорить у розмові з Голосом Америки Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Він і його команда дослідників стежать за діями окупаційної влади, передусім на Херсонщині, але і в інших регіонах України.

Це – спосіб упокорення населення. Вони знають, що населення є до них нелояльне, і в такий спосіб хочуть залякати, зламати

За словами експерта, Росія використовує ці так звані вибори для того, щоб продемонструвати свою владу – змусити українців змиритися з окупацією.

«Це – спосіб упокорення населення. Вони знають, що населення є до них нелояльне, і в такий спосіб хочуть залякати, зламати. Змушують людей взяти російське громадянство – вони ходять буквально по квартирах і будинках до тих, хто не взяв паспорт. У них є списки цих людей, і людям погрожують: «Або ви візьмете паспорт, або підете на підвал, або заберемо дітей, або ми вас депортуємо і позбавимо житла, вашого майна, будинку», – каже Данилов.

Для колаборантів вибори є можливістю дістатися не лише до влади, але до більших ресурсів, які вони розраховують отримати в майбутньому, каже Данилов.

«У Херсонщині та на Запоріжжі окупаційна влада буквально заливала грішми колаборантів з бюджетної сфери. Наприклад, зарплата молодшого медичного спеціаліста на Херсонщині була більшою ніж у лікарів у Криму, і більша ніж у російських регіонах», – пояснює Данилов.

У нашому світі досить багато «корисних ідіотів», куплених Росією політологів, журналістів, громадських діячів і навіть політичних діячів, які в унісон з російською пропагандою будуть розповідати про вибір, про важливість вибору людей

Другою причиною для проведення цих виборів Данилов називає зовнішню репрезентацію – це можливість продемонструвати псевдодемократичний процес назовні, щоб його підхопила проросійська пропаганда за кордоном.

«У нашому світі досить багато «корисних ідіотів», куплених Росією політологів, журналістів, громадських діячів і навіть політичних діячів, які в унісон з російською пропагандою будуть розповідати про вибір, про важливість вибору людей. Це для багатьох наївних, чи навпаки дуже цинічних людей на Заході, буде працювати, як це працювало раніше, наприклад, з кримським референдумом», – каже Данилов.

А для внутрішнього споживання, вважає український експерт, є мотив «захищати співгромадян», тобто таким чином буде створюватись мотивація для подальшої мобілізації та її підтримки у суспільстві.

Псевдовибори тягнуть за собою інші злочини – Романюк

Юридичний радник громадянської мережі "Опора" Павло Романюк каже, що у проведенні виборів є ознаки міжнародних злочинів.

Примусова паспортизація як інструмент доступу до якихось соціальних ресурсів чи послуг, або ж взагалі для можливості проживати у своєму домі

«Наприклад, примусова паспортизація як інструмент доступу до якихось соціальних ресурсів чи послуг, або ж взагалі для можливості проживати у своєму домі», – каже Романюк.

За його словами, «Росія послідовно веде заміщення місцевого населення росіянами», а те населення, яке залишається і не бере російського громадянства, обмежується в правах та доступу до ресурсів для виживання.

«Це є акт геноциду, – говорить український юрист. – Це один з міжнародних злочинів, який розслідує Міжнародний кримінальний суд».

Міжнародні фахівці також вважають, що нічого спільного з виборами дії Росії на окупованих територіях не мають. Гаральд Гартвіг Єпсен та Пітер Ербен з Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) нагадують, що згідно з Женевською конвенцією (IV) від 1949 року, що держава-окупант не може анексувати окуповану територію під час триваючих військових дій.

ЦВК України є єдиним законним органом, який може організовувати та проводити вибори та референдум на суверенній території України

І намагання провести референдуми, чи вибори для прикриття цього факту, нічого не змінюють.

«Центральна виборча комісія (ЦВК) України є єдиним законним органом, який може організовувати та проводити вибори та референдум на суверенній території України», – написали експерти IFES у статті для часопису Politico.

Вибори і референдуми ґрунтуються на принципі вільного виборчого права, якого неможливо дотриматись без дотримання прав людини, зокрема свободи вираження поглядів, преси, пересування, зібрань і асоціацій, наголошують експерти.

Українська ЦВК ухвалила постанову, у якій наголосила на нелегітимності підготовки та проведення Росією будь-яких “виборів” на тимчасово окупованих територіях України. ЦВК каже у заяві, що дії Росії не лише зазіхають на державний суверенітет України і її територіальну цілісність, а й є «ще одним неспростовним доказом злочинів Росії та її політичного керівництва».

Експерти IFES вважають, цілком слушно, що ЦВК України веде кампанію у світі за виключення Росії та її союзника Білорусі з міжнародних асоціацій органів управління виборчим процесом та офіційних осіб, які займаються виборами.

Виборчі експерти нагадують, що минулого року за допомогу в організації "фіктивних референдумів", які проводилися в підконтрольних Росії районах України, США та Євросоюз запровадили санкції проти Центральної виборчої комісії Росії та проти усіх 15-ти її членів, включно з головою ЦВК Еллою Памфіловою.

«Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України» – Блінкен

Верховна рада України звернулася із закликом до парламентів та урядів іноземних держав, не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях та збільшити підтримку України, зокрема, «надавати всебічне сприяння кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі, організованому російською окупаційною владою».

Напередодні голосування ЄС, Велика Британія та США заявили, що не визнають результатів «фіктивного голосування». У своїй заяві, зробленій під час перебування у Києві, державний секетар США Ентоні Блінкен сказав, що США не лише не визнають цих «виборів», але і піддадуть санкціям їхніх організаторів та учасників.

«Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України, – сказав Блінкен. – І ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи в ролі так званих «міжнародних спостерігачів», що вони можуть бути піддані санкціям та візовим обмеженням».

Перешкодити діям Росії Україна можна лише звільненням території – Романюк

Юрист Павло Романюк вважає, що Україна може лише одним способом запобігти використанню виборів як «інструменту для легалізації анексії» Росією – звільнити ці території. І найкращий спосіб показати, що світ їх не визнає і підтримує Україну, - це надати Україні військові засоби для цього.

Тим часом у ЗМІ повідомляють, що українські партизани на окупованих територіях також демонструють окупацйній владі, що вона не є господарем ситуації. Наприкінці серпня українсько-татарський рух опору «Атеш» повідомив у своєму каналі у Telegram, що їм вдалося знищити передвиборчий штаб партії «Єдина Росія» в окупованій Новій Каховці.

«Внаслідок пожежі, що виникла через підрив, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня. Ми не зазнаємо рашистських псевдовиборів на нашій території!» – цитує агентство УНІАН заяву групи.

Як зауважує Сергій Данилов, російська влада передбачала, що не зможе «дати картинку» щасливого голосування, тому розтягнула цей процес на півтора тижня. Але, як він наголошує, не лише штаби, але і самі виборчі дільниці є легітимною військовою ціллю для українських сил.

«Наприклад, комісія зібралася, а голосування ще не почалося – це, з одного боку законна ціль, а з іншого боку, мирних громадян там ще немає. Тому вони зрозуміли, що їхні колаборанти, яких вони набрали у ці комісії, будуть боятися, і розтягнули головування, дозволивши голосувати і вдома і навіть дистанційно», – підсумовує Сергій Данилов.