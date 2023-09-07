Конгресмени США звинуватили Путіна в геноциді в Україні

ГААГА, Нідерланди (AP) — Члени комітету із закордонних справ Палати представників США заявили в середу, що президент Росії Путін здійснює геноцид в Україні. Їхні коментарі надійшли за день до запланованої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.

У березні МКС видав міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України. Однак він ще не висунув йому звинувачень у будь-яких інших правопорушеннях, скоєних російськими військами після їхнього вторгнення в Україну понад 18 місяців тому.

Голова комітету, конгресмен Майкл Маккол, республіканець від Техасу, заявив журналістам під час візиту до Гааги, що Путін «намагався стерти культуру, народ і релігію, і це визначення геноциду».

Інша представниця комітету, Енн Вагнер, республіканка зі штату Міссурі, погодилася з Макколом, говорячи про «злочини проти людяності, відвертий геноцид, який вчинив цей чоловік».

Джеррі Конноллі, демократ від Вірджинії, сказав, що Путін ще до війни заперечував існування України як країни та народу.

«Тож я думаю, що він сам виступав за геноцид, і його поведінка згодом заповнила прогалини», – сказав Конноллі.



Їхні коментарі прозвучали в середу, коли через російський обстріл ринку на сході України загинуло щонайменше 16 людей і ще більше отримало поранення. Атака збіглась в часі з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

У четвер члени комітету зустрічаються з прокурором МКС Карімом Ханом і відвідають Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції або Євроюст, де знаходиться Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії проти України. Центр спрямований на підтримку країн, які вже ведуть справи проти високопоставлених російських лідерів за злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд може переслідувати злочини, включаючи геноцид, але не має юрисдикції щодо злочину агресії.

Маккол сказав, що члени комітету розглядатимуть «самі докази та те, як ми можемо допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідданих, щоб довести справу проти Путіна».

Сполучені Штати не входять до МКС, і під час адміністрації колишнього президента Дональда Трампа вони ввели санкції проти попереднього прокурора МКС і кількох помічників за розслідування звинувачень у воєнних злочинах, які, буцімто, скоїли війська США в Афганістані та Іраку та ізраїльські військовослужбовці на Західному березі річки Йордан і в Газі.

Але з початком війни в Україні відносини змінилися. Минулого місяця генеральний прокурор Меррік Гарленд заявив, що Міністерство юстиції США співпрацює з судом і підтримує українських прокурорів у розслідуванні воєнних злочинів.

Хоча ордер на арешт Путіна має значну психологічну вагу, він навряд чи призведе до його появи в залі суду в Гаазі найближчим часом, оскільки Москва не визнає юрисдикцію суду та не екстрадує своїх громадян.

До складу делегації Конгресу в Гаазі також входять демократи Грегорі Мікс та Мадлен Дін, республіканці Томас Кін та Білл Хуізенг. Вони також проводять зустрічі в Нідерландах з голландськими урядовцями та членами парламенту.

Візит делегації до Європи має на меті зміцнити зв’язки зі стратегічними союзниками США, а також обговорити підтримку НАТО та України, способи притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та як протистояти спільним загрозам з боку Китаю.