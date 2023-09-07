Актуально
Конгресмени США звинуватили Путіна в геноциді в Україні
ГААГА, Нідерланди (AP) — Члени комітету із закордонних справ Палати представників США заявили в середу, що президент Росії Путін здійснює геноцид в Україні. Їхні коментарі надійшли за день до запланованої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.
У березні МКС видав міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України. Однак він ще не висунув йому звинувачень у будь-яких інших правопорушеннях, скоєних російськими військами після їхнього вторгнення в Україну понад 18 місяців тому.
Голова комітету, конгресмен Майкл Маккол, республіканець від Техасу, заявив журналістам під час візиту до Гааги, що Путін «намагався стерти культуру, народ і релігію, і це визначення геноциду».
Інша представниця комітету, Енн Вагнер, республіканка зі штату Міссурі, погодилася з Макколом, говорячи про «злочини проти людяності, відвертий геноцид, який вчинив цей чоловік».
Джеррі Конноллі, демократ від Вірджинії, сказав, що Путін ще до війни заперечував існування України як країни та народу.
«Тож я думаю, що він сам виступав за геноцид, і його поведінка згодом заповнила прогалини», – сказав Конноллі.
Їхні коментарі прозвучали в середу, коли через російський обстріл ринку на сході України загинуло щонайменше 16 людей і ще більше отримало поранення. Атака збіглась в часі з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
У четвер члени комітету зустрічаються з прокурором МКС Карімом Ханом і відвідають Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції або Євроюст, де знаходиться Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії проти України. Центр спрямований на підтримку країн, які вже ведуть справи проти високопоставлених російських лідерів за злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд може переслідувати злочини, включаючи геноцид, але не має юрисдикції щодо злочину агресії.
Маккол сказав, що члени комітету розглядатимуть «самі докази та те, як ми можемо допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідданих, щоб довести справу проти Путіна».
Сполучені Штати не входять до МКС, і під час адміністрації колишнього президента Дональда Трампа вони ввели санкції проти попереднього прокурора МКС і кількох помічників за розслідування звинувачень у воєнних злочинах, які, буцімто, скоїли війська США в Афганістані та Іраку та ізраїльські військовослужбовці на Західному березі річки Йордан і в Газі.
Але з початком війни в Україні відносини змінилися. Минулого місяця генеральний прокурор Меррік Гарленд заявив, що Міністерство юстиції США співпрацює з судом і підтримує українських прокурорів у розслідуванні воєнних злочинів.
Хоча ордер на арешт Путіна має значну психологічну вагу, він навряд чи призведе до його появи в залі суду в Гаазі найближчим часом, оскільки Москва не визнає юрисдикцію суду та не екстрадує своїх громадян.
До складу делегації Конгресу в Гаазі також входять демократи Грегорі Мікс та Мадлен Дін, республіканці Томас Кін та Білл Хуізенг. Вони також проводять зустрічі в Нідерландах з голландськими урядовцями та членами парламенту.
Візит делегації до Європи має на меті зміцнити зв’язки зі стратегічними союзниками США, а також обговорити підтримку НАТО та України, способи притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та як протистояти спільним загрозам з боку Китаю.
Всі новини дня
Україна прирівнює обмеження імпорту її збіжжя в ЄС до російських бомбардувань
Україна посилила заклики до країн Європейського Союзу, щоб вони скасували часткові обмеження імпорту українського збіжжя в той час, як Росія блокує Чорне море і цілеспрямовано бомбардує порти та інші зернові об’єкти.
15 вересня вибігає тимчасова заборона на імпорт українського зерна пшениці, кукурудзи, а також насіння ріпака й соняшника до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії.
Будь-які обмеження проти українського експорту зараз – це масштабування тієї руйнації, якої завдають російські терористи.Володимир Зеленський
Заборону запровадили у травні на вимогу урядів, які скаржилися на падіння цін через наплив українського збіжжя і через це - втрати для їхніх аграріїв.
Комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховські наприкінці серпня сказав, що Європейська Комісія має прислухатися до закликів урядів про продовження заборони до кінця року.
Президент Володимир Зеленський заявив 6 вересня, що такі обмеження означали б перекриття наземних шляхів експорту українського збіжжя, в той час, «коли наші українські порти майже щоночі горять після російських ударів».
Він прирівняв такі обмеження щодо України, більш ніж половина експорту якої до ЄС становить агропродукція, до російських бомбардувань.
«Я зараз прямо звертаюся до вас, друзі, партнери, колеги… До вас, пане президенте Румунії. До вас, пані віце-премʼєр-міністр Болгарії. До вас, пані президент Словаччини. До вас, пане президенте Польщі. До вас, пані президент Угорщини. До вас, пані президент Молдови. До всіх, від кого так чи інакше залежить свобода нашого аграрного експорту. Будь-які обмеження проти українського експорту зараз – це масштабування тієї руйнації, якої завдають російські терористи. Саме так», - сказав український керівник під час відеозв'язку з зустріччю керівників країн учасниць Ініціативи Тримор’я, що об’єднує держави Центральної і Східної Європи.
Зеленський доводив, що йдеться не лише про принципи свободи торгівлі й вільної конкуренції, але й про потребу європейської солідарності перед лицем загрози для континенту від войовничості й агресивності Москви.
Ті, хто доводить потребу обмежень аграрного імпорту з України в ЄС наполягають, що вони продиктовані надзвичайною ситуацією, в якій Росія блокує головні шляхи експорту українського збіжжя - через Чорне море на ринки Азії та Африки.
Зокрема у Польщі політики наполягають, що хочуть допомогти транзиту українського експорту до тих країн, які імпортують збіжжя, і закликають ЄС до, наприклад, субсидування, щоб знизити транспортні кошти.
Але при цьому польські урядовці, які готуються до парламентських виборів 15 жовтня, заявляють, що вимушені захищати інтереси своїх фермерів, а тому погрожують, що у разі коли Єврокомісія не продовжить тимчасові обмеження для українського збіжжя, то Варшава може вдатися до односторонніх заборон.
Ми не вбачаємо нічого, окрім політики, в будь-яких намірах продовжити обмеження.Ольга Стефанішина
Уряд Угорщини дотримується жорсткої політики щодо Києва, повністю відмовившись від військової підтримки Україні і навіть вимагає скасувати європейські санкції щодо Росії, хоча Будапешт і наполягає, що надає гуманітарну допомогу українцям в умовах війни.
Україна стверджує, що обмеження для українського збіжжя в ЄС продиктовані насамперед політичними міркуваннями і що вони суперечать європейським принципам та домовленостям Брюсселя з Києвом.
«Наше зерно стає джерелом непоганого заробітку для різних країн Європи, які переробляють нашу агропродукцію та заробляють на логістиці. Фермери з різних країн використовують українські корми для блага своїх господарств. Компанії різних країн заробляють на транзиті. І це – благо для всієї європейської економіки. Але конкретно для українського сегмента європейської економіки йдеться не про заробіток, а про виживання в умовах російського терору», - переконував Зеленський.
Віцепрем'єр-міністерка України з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи Голосу Америки становище зі збіжжям, сказала: «Ми не сприймаємо будь-які погрози певних країн щодо проведення односторонніх заходів. Це порушення вимог самого ЄС».
«Я можу підтвердити, що на сьогодні жодні статистичні дані не підтверджують загроз для внутрішнього ринку ЄС. Всі п'ять країн ЄС, через які вивільнявся експорт зернової продукції, отримали суттєву фінансову підтримку та суттєве збільшення бюджету на розвиток прикордонно-митної інфраструктури. На сьогодні прийнято рішення, що саме румунський напрямок і дунайський коридор будуть основними напрямками вивільнення транзиту зернової продукції. Відповідно, інвестиції, кошти і розвиток інфраструктури саме по цьому напрямку буде пріоритетним в наступні роки. Тож ми не вбачаємо нічого, окрім політики, в будь-яких намірах продовжити обмеження, і вони не мають бути продовжені», - наполягає Ольга Стефанішина.
Україна є кандидатом не членство у Європейському Союзі, а до того як вона зможе стати повноправною учасницею спільного європейського ринку її торгівлю з ЄС обумовлює угода про зону вільної торгівлі та окремі рішення Єврокомісії, яка проголосила полегшення умов для українського імпорту для економічної допомоги українцям в умовах російської агресії.
- Голос Америки
У Сенаті закликають продовжити підтримку України. Відео
В американському Сенаті, який нещодавно повернувся до роботи, закликають продовжити підтримку України. Лідери республіканців і демократів, Мітч Макконнелл та Чак Шумер, вважають, що схвалення додаткового фінансування для України має бути одним із пріоритетів роботи законодавців на наступні тижні.
Чи погодить Конгрес додаткові кошти для України - коментар конгресмена Сміта. Відео
Від того, що станеться у наступні чотири місяці, в політичному просторі США та Конгресі, буде залежати здатність американців продовжувати допомогу Україні. Таку думку в інтерв’ю журналісту Голосу Америки Андрію Борису, озвучив конгресмен-демократ, Адам Сміт. Більше дивіться в програмі.
Візит Блінкена до Києва: практичні й символічні результати. Відео
Аби запевнити українців у непорушній підтримці Сполучених Штатів до Києва у середу із неоголошеним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Якими були перші практичні й символічні результати візиту розповіла Анна Костюченко.
Форум