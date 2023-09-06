Новий міністр оборони Британії прокоментував втрату танка Challenger в Україні

Американський політолог і філософ Френсіс Фукуяма, директор Центру сприяння розвитку демократії та верховенства права Стенфордського університету, оцінив стан війни в Україні та розповів про те, як втрати на полі бою впливають на Росію та її уряд, а також про сценарії завершення конфлікту в інтерв'ю казахській службі Радіо Свобода. Він також зазначив, що послаблення Росії через втрати у війні з Україною усуне будь-які територіальні загрози Казахстану та дасть країнам Центральної Азії більше можливостей визначати власну політику. Френсіс Фукуяма був в Алмати з приводу випуску казахською мовою своєї нової книги «Лібералізм та його невдоволення».

Кілька місяців тому Фукуяма в інтерв'ю Current Time висловив думку про те, що вторгнення Росії в Україну було стратегічною помилкою, і ціна цієї помилки зростає, вважає він.

«Я думаю, що Путін думав, що він може розпочати цю так звану спеціальну військову операцію, і режим у Києві впаде за два-три дні, і він може посадити когось, хто б симпатизував Москві. Але більше ніж через півтора року російська армія зазнала жахливих втрат. Для Росії це виявилась набагато масштабніша операція, ніж розраховував Путін», - каже Фукуяма.

Фукуяма також вважає, що важливим завданням для української армії є знищення сухопутного коридору, який Москва встановила між російським містом Ростов-на-Дону та українським Кримським півостровом. Для українських сил, каже він важливо перерізати залізничну колію і, таким чином, мати можливість легко бомбардувати міст через Керченську протоку, який забезпечує основну частину російських поставок її військовим.

Якщо українським силам це вдасться, зауважує політолог, «позиція Росії стане значно слабшою. Можливо, тоді є сенс говорити про припинення вогню чи якесь пом’якшення конфлікту. Але зарано говорити [зараз], що український контрнаступ зазнав невдачі, і продовжуватиме перебувати у безвихідному стані».

У дописі на платформі X Фукуяма нещодавно передбачив, що закінчення війни призведе до краху режиму президента Володимира Путіна.

Зважаючи на невдоволення в російській армії, викликане невдалим повстанням ПВК «Вагнер» під проводом Євгена Пригожина та його подальшою смертю, зазначає Фукуяма, справжня загроза режиму Путіна походить не з вулиць, а від «когось із силових структур».

«Багато авторитарних режимів виглядають дуже сильними до того моменту, як вони впадуть, — каже Фукуяма. Але не виключено, [що Путіну] вдасться вижити, оскільки Росія має багато ресурсів, а [Путін] досить розумний політик».

Найвідомішою працею Фукуями як політолога є стаття та однойменна книга «Кінець історії та остання людина», опублікована в 1992 році, в якій він стверджував, що з розпадом Радянського Союзу західна ліберальна демократія стала «остаточною» політичною системою і таким чином завершила «історію» в цьому відношенні.

Стосовно поточної ситуації в Євразії політолог вважає, що будь-яке послаблення російського режиму в результаті втрат в Україні може надати країнам Центральної Азії більше незалежності та більшого впливу.

«Будь-яке послаблення Росії… могло б дати країнам Центральної Азії — і [зокрема] Казахстану — більшу можливість визначати власну політику [без втручання Росії]», — каже політолог він. Можна уявити протилежне, якщо [росіяни] завоюють Україну або захоплять якусь частину Казахстану, як вони зробили в Україні. Але ослаблена Росія дозволить [мешканцям Центральної Азії приймати свої] власні рішення, не турбуючись про те, що скажуть росіяни, або як вони буде реагувати».