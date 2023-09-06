Блінкен в Україні говорить про контрнаступ, нову допомогу

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами хід контрнаступу українських Збройних сил, а також зусилля з відновлення та відбудови.

У Держдепі повідомили, що Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також очікується, що Блінкен оголосить про нове фінансування США для України на понад 1 мільярд доларів.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту сказав журналістам, що підтримка США і надалі буде спрямована на те, щоб українські військові мали необхідні ресурси для цього етапу боротьби з російським вторгненням. Це включає снаряди для авіаударів і прориву російських укріплень, сказав чиновник і додав, що протиповітряна оборона «як і раніше залишається пріоритетом».

Посадовець зазначив, що хоча США мають власний погляд на конфлікт, важливо отримати і «реальну оцінку від самих українців».

Посадовець також підкреслив важливість консультацій з українськими лідерами напередодні засідання Генеральної Асамблеї ООН цього місяця.

«Важлива місія для українців в Нью-Йорку - продовжувати пояснювати союзникам і партнерам по всьому світу, що відбувається і як вони постійно потребують підтримки. І для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля з їхньої підтримки», — сказав чиновник.

Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів на Берковецькому кладовищі, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських військовослужбовців.

По дорозі до Києва Блінкен зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. перемовини стосувалися війни в Україні.

У Державному департаменті заявили, що Блінкен подякував Данії за її рішення відправити в Україну винищувачі F-16 і її зусилля з підготовки українських пілотів.