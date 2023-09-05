Понад 70 000 американців рятувалися від зливи в пустелі під час фестивалю Burning Man

Густа багнюка, спричинена проливними дощами у пустелі Невади, “ув’язнила” понад 70 000 відвідувачів культового фестивалю Burning Man. Автомобілі заблоковано, людям буквально заборонено було покидати місце проведення фестивалю, їм радили берегти їжу, воду та пальне. Загалом був заборонений і виїзд, і в’їзд (окрім рятувальних екіпажів) до Блек-Рок-Сіті – “тимчасового мегаполіса”, який щорічно зводять для фестивалю. Сам "мегаполіс" оснащено аварійною та безпековою інфраструктурою. Деякі учасники фестивалю покидали місце проведення фестивалю пішки, долаючи милі густої багнюки до найближчого аеропорту. Зокрема і музиканти, які поспішали на наступні виступи, наприклад, DJ Diplo, який описав свою дорогу у соціальних мережах. На фестивалі також помітили брата Ілона Маска, Кімбала Маска, біткойн-підприємця Брока Пірса, співзасновника Google Сергія Бріна, пише Wall Street Journal. До найближчої траси від місця проведення фестивалю веде ґрунтова дорога протяжністю 5 миль (8 км), а до найближчого міста та приблизно 15 миль (25 км). Наразі час виїзду сягає близько 5 годин, інформує спеціальний акаунт Burning Man Traffic у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Нарешті на початку цього тижня організатори скасували заборону на проїзд пустелею Блек-Рок, хоча багато хто намагався покинути її і раніше. Організатори у спеціальному посібнику з виживання просять триматися доріг із твердим покриттям і триматись якомога далі від стоячої води.

Пізно ввечері в неділю там було близько 72 000 людей, а до полудня понеділка залишилося приблизно 64 000 осіб. Відеодрони CNN фіксували у понеділок сотні вантажівок, фургонів та інших транспортних засобів, які виїжджають із території фестивалю Burning Man після негоди. Агенція Reuters назвала затор на дорозі у пустелі епічним. “Зрештою рух сформувався в організовану масу із 10 смуг завширшки, армаду рекреаційних транспортних засобів і автомобілів, які шукали землю обітовану — гарячий душ і чисте ліжко”, – пише агенція. Учасників просять бути терплячими та поважати співробітників Burning Man, які “наполегливо працюють, щоб зробити виїзд учасників максимально безпечним”. Навіть раніше, за звичайних погодних умов, для виїзду із місця проведення фестивалю могло знадобитися від 6 до 9 годин.

Кульмінація фестивалю – спалення величезного тотема – була перенесена з ночі неділі на понеділок. Творчі учасники фестивалю використали нагоду креативно – будували скульптури з глини. Зазвичай відвідувачам тижневого фестивалю доводилося мати справу із сильною спекою та піщаними бурями, натомість цього року їм довелося зіткнутися з дощем і брудом. У будь-якому разі йдеться про досить суворий клімат, тож до участі варто готуватися серйозно та заздалегідь, наголошують досвідчені учасники. Загалом на північному заході Невади за 24 години з ранку п’ятниці до суботи минулого тижня випав такий об’єм дощу, який зазвичай є нормою для 2-3 місяців. Сильний дощ випав на суху пустелю, збиваючи товстий, схожий на глину бруд, що унеможливлював рух автомобілів. На відео від Deutsche Welle видно розміри довжелезної черги з автомобілів та стан пустелі після зливи.

Згідно із філософією фестивалю, “самозабезпеченість” є одним із основних принципів заходу. Організатори наголошують, що учасники несуть остаточну відповідальність за своє здоров’я та безпеку. Учасники події свідчать, що люди допомагали один одному під час сильного дощу. “Ми – спільнота, яка об’єднується у важкі часи», – прокоментував CNN учасник фестивалю Каз Камруддін. Ресурси були залучені з усієї Невади, щоб допомогти людям з медичними потребами на території події, повідомили CNN в офісі місцевого шерифа.