Понад 70 000 американців рятувалися від зливи в пустелі під час фестивалю Burning Man

Густа багнюка, спричинена проливними дощами у пустелі Невади, “ув’язнила” понад 70 000 відвідувачів культового фестивалю Burning Man. Автомобілі заблоковано, людям буквально заборонено було покидати місце проведення фестивалю, їм радили берегти їжу, воду та пальне.
Загалом був заборонений і виїзд, і в’їзд (окрім рятувальних екіпажів) до Блек-Рок-Сіті – “тимчасового мегаполіса”, який щорічно зводять для фестивалю. Сам "мегаполіс" оснащено аварійною та безпековою інфраструктурою.
Деякі учасники фестивалю покидали місце проведення фестивалю пішки, долаючи милі густої багнюки до найближчого аеропорту. Зокрема і музиканти, які поспішали на наступні виступи, наприклад, DJ Diplo, який описав свою дорогу у соціальних мережах. На фестивалі також помітили брата Ілона Маска, Кімбала Маска, біткойн-підприємця Брока Пірса, співзасновника Google Сергія Бріна, пише Wall Street Journal.
До найближчої траси від місця проведення фестивалю веде ґрунтова дорога протяжністю 5 миль (8 км), а до найближчого міста та приблизно 15 миль (25 км).
Наразі час виїзду сягає близько 5 годин, інформує спеціальний акаунт Burning Man Traffic у соціальній мережі X (колишній Twitter).
Нарешті на початку цього тижня організатори скасували заборону на проїзд пустелею Блек-Рок, хоча багато хто намагався покинути її і раніше. Організатори у спеціальному посібнику з виживання просять триматися доріг із твердим покриттям і триматись якомога далі від стоячої води.
Пізно ввечері в неділю там було близько 72 000 людей, а до полудня понеділка залишилося приблизно 64 000 осіб.
Відеодрони CNN фіксували у понеділок сотні вантажівок, фургонів та інших транспортних засобів, які виїжджають із території фестивалю Burning Man після негоди.
Агенція Reuters назвала затор на дорозі у пустелі епічним. “Зрештою рух сформувався в організовану масу із 10 смуг завширшки, армаду рекреаційних транспортних засобів і автомобілів, які шукали землю обітовану — гарячий душ і чисте ліжко”, – пише агенція.
Учасників просять бути терплячими та поважати співробітників Burning Man, які “наполегливо працюють, щоб зробити виїзд учасників максимально безпечним”. Навіть раніше, за звичайних погодних умов, для виїзду із місця проведення фестивалю могло знадобитися від 6 до 9 годин.
Кульмінація фестивалю – спалення величезного тотема – була перенесена з ночі неділі на понеділок.
Творчі учасники фестивалю використали нагоду креативно – будували скульптури з глини.
Зазвичай відвідувачам тижневого фестивалю доводилося мати справу із сильною спекою та піщаними бурями, натомість цього року їм довелося зіткнутися з дощем і брудом. У будь-якому разі йдеться про досить суворий клімат, тож до участі варто готуватися серйозно та заздалегідь, наголошують досвідчені учасники.
Загалом на північному заході Невади за 24 години з ранку п’ятниці до суботи минулого тижня випав такий об’єм дощу, який зазвичай є нормою для 2-3 місяців. Сильний дощ випав на суху пустелю, збиваючи товстий, схожий на глину бруд, що унеможливлював рух автомобілів.
На відео від Deutsche Welle видно розміри довжелезної черги з автомобілів та стан пустелі після зливи.
Згідно із філософією фестивалю, “самозабезпеченість” є одним із основних принципів заходу. Організатори наголошують, що учасники несуть остаточну відповідальність за своє здоров’я та безпеку.
Учасники події свідчать, що люди допомагали один одному під час сильного дощу. “Ми – спільнота, яка об’єднується у важкі часи», – прокоментував CNN учасник фестивалю Каз Камруддін. Ресурси були залучені з усієї Невади, щоб допомогти людям з медичними потребами на території події, повідомили CNN в офісі місцевого шерифа.
За словами організаторів Burning Man, смерть на фестивалі, яка була підтверджена владою в суботу, “не була пов’язана з погодою”. До 40-річної особи викликали бригаду швидкої допомоги, але їм не вдалося його реанімувати. Водночас видання Wall Street Journal повідомляє, що одна людина загинула під час дощів - 32-річного чоловіка знайшли мертвим, наразі очікуються результати токсикології.
“Burning Man — це спільнота людей, які готові підтримувати один одного, – йдеться на сайті фестивалю. – Ми прийшли сюди, знаючи, що це місце, куди ми приносимо все необхідне для виживання. Саме завдяки цьому ми всі добре підготовлені до такої погоди”.
Пустеля Блек-Рок – це величезне плоске доісторичне дно озера (яке за оцінками Геологічного товариства США існувало ще 15 000 років тому), оточене величними горами. Денна температура зазвичай перевищує 100°F (близько 38°С) з низькою вологістю. При цьому вночі температура різко знижується.
Щороку Burning Man збирає десятки тисяч людей у пустелю Невади, щоб танцювати, творити мистецтво та насолоджуватися тимчасовою спільнотою однодумців. Започаткований у 1986 році як невелике зібрання на пляжі Сан-Франциско, тижневий фестиваль тепер відвідують знаменитості та впливові особи соціальних мереж. Звичайний квиток коштує 575 доларів, інформує Reuters.
Як повідомляв Голос Америки, цього року на Burning Man була й українська інсталяція – у вогні фенікса зʼявлялася скульптура величезного українського тризуба. Над проєктом працювали українські митці - Олексій Сай та Дана Космина, а також ідейниця проєкту Алла Лопаткіна.