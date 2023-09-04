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Ердоган їде говорити про збіжжя до Путіна, який бомбардує українські порти
В російському місті Сочі 4 вересня запланована зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським керівником Владіміром Путіним провідною темою якої називають намагання відновити можливості для експорту українського збіжжя через Чорне море в умовах російської війни.
Росія у липні вийшла з угоди укладеної за посередництва ООН і Туреччини, що гарантувала безпеку кораблів з українським збіжжям і відтоді Москва посилено бомбардує українські порти та погрожує транспортним суднам в Чорному морі.
Президент Ердоган неодноразово закликав відновити так звану чорноморську зернову ініціативу, щоб допомогти уникнути продовольчої кризи на Близькому Сході, в регіонах Африки та Азії, які залежать від імпорту зерна.
В офіційному повідомленні Анкари про візит сказано, що Ердогана запросив Путін.
Туреччина - член НАТО, але Ердоган не згорнув зв'язки з Путіним, як це зробили більшість західних лідерів, і турецький уряд не долучився до міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на напад на Україну.
Збільшивши за час війни торгівлю з Росією, Туреччина також засудила російську агресію проти України і продає українцям зброю.
У Москві заявляють, що домагаються покращення умов для свого експорту продовольства та мінеральних добрив, враженого, як стверджують росіяни, санкціями.
ЄС і США підкреслюють, що санкцій, стосовно російського продовольства нема.
Україна, а також Росія є провідними експортерами пшениці, ячменю, соняшникової олії та інших продовольчих товарів.
Бомбардування напередодні зустрічі
В ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила чергове бомбардування українського порту Ізмаїл в гирлі Дунаю.
Голова Військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що хоч більшість російських безпілотних літальних апаратів були знищені, проте кілька влучань пошкодили «складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств» і спричинили пожежі.
Українське міністерство закордонних справ заявило, що під час російського бомбардувального рейду на Ізмаїл деякі російські дрони також впали на територію Румунії, хоча румунський уряд заперечив це.
Речник українського МЗС Олег Ніколенко у Фейсбуку оприлюднив фотографію, на якій видно велике полум’я, і написав, що «за інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії».
«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», - написав посадовець і закликав партнерів України «прискорити забезпечення України додатковими сучасними прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав».
Але румунське міністерство оборони оприлюднило заяву з категоричним запереченням українського твердження.
В Бухаресті «твердо засудили напади на українські об’єкти і цивільну інфраструктуру», але при цьому заявили: «Напади дронів, здійснені Російською Федерацією, не становили жодних прямих військових загроз для нашої національної території чи румунських територіальних вод».
Агенція Reuters зранку 4 вересня зауважувала, що не може підтвердити факту падіння російських дронів на румунську територію.
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Ізраїль надіслав США запит на закупівлю 25-ти винищувачів F-35 – ЗМІ
Міністр оборони Йоав Галант у неділю надіслав офіційний лист-запит до США та компанії Lockheed Martin щодо закупівлі третьої ескадрильї з 25-ти літаків F-35. Це доведе загальну кількість літаків Ізраїлю до 75 одиниць. Про це пише видання The Jerusalem Post.
У міністерстві зазначають, що з 2027 року Ізраїль почне отримувати по три літаки на рік.
За даними видання, попередні оцінки були більш оптимістичними, передбачаючи поставки протягом 2026-2027 років.
F-35 має стелс-технологію, яка робить його більш здатним вражати цілі на Близькому Сході, а його можливості спостереження та розвідки значно перевершують старіші ізраїльські літаки F-16 і F-15.
Видання вказує на те, що F-35 здатний легко обійти іранську систему протиповітряної оборони С-300, і, можливо, С-400, тоді як інші ізраїльські літаки мають з цим великі труднощі.
- Голос Америки
Румунія і Молдова засудили чергові російські обстріли українських портів
Румунія і Молдова засудили нічну російську атаку 3 вересня, здійснену на портову інфраструктуру Дунаю в Одеській області.
"Я рішуче засуджую брутальний напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має відповідати за кожний зруйнований об’єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть з Україною", - заявила у своєму дописі в мережі Х президентка Молдови Мая Санду.
Внаслідок атаки, здійсненої за допомогою безпілотників Shahed-136/131 принаймні двоє людей постраждали. 22 з 25 безпілотників були збиті, але також відбулися влучання у портові об’єкти.
Міністерство оборони Румунії, заяву якого цитує британське видання The Guardian, зазначило, що напади були "невиправданими та глибоко суперечили нормам міжнародного гуманітарного права".
Також румунське Міністерство оборони зауважило, що удар російських безпілотників не створив загрози національній території чи територіальним водам Румунії.
Як повідомляв раніше Голос Америки, напад стався напередодні зустрічі турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Путіним, запланованої на понеділок, 4 вересня. Як очікують, на зустрічі буде обговорено відновлення Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла України експортувати своє збіжжя морським шляхом, і з якої Росія вийшла у липні 2023 року. Туреччина відігравала активну роль в укладенні угоди у липні 2022 року і послідовно виступає за її відновлення.
- Голос Америки
Путін зміцнює політичні позиції після смерті Пригожина - експерти
Путін зміцнив свої позиції всередині країни після загибелі в Росії очільника групи "Вагнер" Євгена Пригожина, заявив колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс в ефірі радіо WABC 770 AM.
За його словами, якщо бунт Пригожина наприкінці червня ослабив позиції господаря Кремля, то смерть керівника "Вагнера" знову зміцнила Путіна.
“Це зміцнює Путіна, який був ослаблений цим повстанням. Тепер він набирає трохи, вибачте за каламбур, швидкості польоту. … Путін зараз готовий повернути всю свою увагу до України. І це погана новина”, — пише про інтерв'ю зі Ставрідісом у програмі Cats Roundtable в неділю, 3 вересня, видання The Hill.
Наслідки загибелі Пригожина для Кремля в ефірі Al Jazeera прокоментував також колишній помічник держсекретаря США зі зв'язків з громадськістю Пі Джей Кроулі.
“Якщо він (Путін - ред.) був ослаблений ще два місяці тому, зараз він утверджується як авторитарний лідер, який дає зрозуміти оточенню: якщо вони підуть всупереч царю, то будуть наслідки”, - зазначив Пі Джей Кроулі.
Своєю чергою Самюель Рамані, дослідник RUSI, британського королівського аналітичного центру, який займається оборонними дослідженнями, вважає, що зміцнення позицій Путіна короткотривале. На думку експерта, Кремль все ще може мати проблеми всередині країни з ультранаціоналістичними групами, які незадоволені російськими військовими невдачами в Україні.
“Я думаю, що в короткостроковій перспективі це придушить будь-які ультранаціоналістичні заворушення”, — коментує Самюель Рамані смерть Пригожина виданню NBC News. - “Однак заглядаючи наперед, немає впевненості, що ультранаціоналістичний рух знову не мобілізується, особливо, якщо вибори мають відбутися в березні 2024 року”.
Слабкістю Путіна росіяни можуть вважати успіхи українського контрнаступу, вважає експерт Рамані. Ще одним ризиком для президента Росії є також внутрішня боротьба всередині збройних сил РФ: “Іншим ризиком є розрив, що триває між рядовим і начальницьким складом військових — призовниками, молодшими офіцерами та їхніми старшими офіцерами - в усіх питаннях, починаючи від жорсткості командної структури до браку харчів та військової форми”, — сказав він.
Аналітик з питань оборони у британському Університеті міста Бат Патрік Бері в ефірі Al Jazeera висловив думку, що смерть Пригожина не сприятиме політичній стабільності в Росії. “Це ще не кінець політичної нестабільності”,- сказав він.
Хоча в оточенні Путіна може виникнути невдоволення, російський лідер не допустить повторення загрози, яку становив для нього Пригожин і його група "Вагнер", - заявив у коментарі NBC News Кейр Джайлз, експерт з російської військової трансформації, старший консультант з питань Росії та Євразії в лондонському Chatham House.
“На відміну від будь-кого з найближчого оточення Путіна, "Вагнер" був руйнівним елементом поза пірамідою влади. Будь-хто інший, хто збирається кинути виклик Путіну, навряд чи опиниться в такому ж становищі, тому що ніхто інший поза внутрішніми силовими структурами не має доступу до ресурсів, які мав Пригожин”, — аналізує Джайлз.
За словами експерта, потенційні опоненти Путіна зацікавлені в збереженні своїх статків та безпеки: “Ті, хто міг розглядати можливість виступити проти Москви, швидко переоцінять свої розрахунки ризиків, побачивши, що сталося з Пригожиним”.
- Голос Америки
Посли G7 привітали прогрес України щодо електронного декларування статків чиновників
Посли G7 оприлюднили заяву, в якій привітали прогрес України щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів.
"Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема, щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", - мовиться у заяві групи послів G7 з підтримки реформ в Україні, яку вони оприолюднили у мережі Х (у минулому Twitter).
28 серпня під час зустрічі із головою Верховної Ради України посли G7 "підтвердили важливість своєчасного відновлення системи декларування активів задля забезпечення максимальної прозорості, зміцнення антикорупційних установ, таких як САП та НАБУ, та покращення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до вказівок ОЕСР ".
Обов’язкове декларування для чиновників тимчасово зупинили в Україні після повномасштабного російського вторгнення в Україну. У вересні 2022-го року в парламенті зареєстрували законопроект щодо відновлення е-декларування.
У липні 2023 року Верховна Рада підтримала цей законопроект в першому читанні.
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