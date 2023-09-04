Ердоган їде говорити про збіжжя до Путіна, який бомбардує українські порти

В російському місті Сочі 4 вересня запланована зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським керівником Владіміром Путіним провідною темою якої називають намагання відновити можливості для експорту українського збіжжя через Чорне море в умовах російської війни.

Росія у липні вийшла з угоди укладеної за посередництва ООН і Туреччини, що гарантувала безпеку кораблів з українським збіжжям і відтоді Москва посилено бомбардує українські порти та погрожує транспортним суднам в Чорному морі.

Президент Ердоган неодноразово закликав відновити так звану чорноморську зернову ініціативу, щоб допомогти уникнути продовольчої кризи на Близькому Сході, в регіонах Африки та Азії, які залежать від імпорту зерна.

В офіційному повідомленні Анкари про візит сказано, що Ердогана запросив Путін.

Туреччина - член НАТО, але Ердоган не згорнув зв'язки з Путіним, як це зробили більшість західних лідерів, і турецький уряд не долучився до міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на напад на Україну.

Збільшивши за час війни торгівлю з Росією, Туреччина також засудила російську агресію проти України і продає українцям зброю.

У Москві заявляють, що домагаються покращення умов для свого експорту продовольства та мінеральних добрив, враженого, як стверджують росіяни, санкціями.

ЄС і США підкреслюють, що санкцій, стосовно російського продовольства нема.

Україна, а також Росія є провідними експортерами пшениці, ячменю, соняшникової олії та інших продовольчих товарів.

Бомбардування напередодні зустрічі

В ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила чергове бомбардування українського порту Ізмаїл в гирлі Дунаю.

Голова Військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що хоч більшість російських безпілотних літальних апаратів були знищені, проте кілька влучань пошкодили «складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств» і спричинили пожежі.

Українське міністерство закордонних справ заявило, що під час російського бомбардувального рейду на Ізмаїл деякі російські дрони також впали на територію Румунії, хоча румунський уряд заперечив це.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко у Фейсбуку оприлюднив фотографію, на якій видно велике полум’я, і написав, що «за інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії».

«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», - написав посадовець і закликав партнерів України «прискорити забезпечення України додатковими сучасними прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав».

Але румунське міністерство оборони оприлюднило заяву з категоричним запереченням українського твердження.

В Бухаресті «твердо засудили напади на українські об’єкти і цивільну інфраструктуру», але при цьому заявили: «Напади дронів, здійснені Російською Федерацією, не становили жодних прямих військових загроз для нашої національної території чи румунських територіальних вод».

Агенція Reuters зранку 4 вересня зауважувала, що не може підтвердити факту падіння російських дронів на румунську територію.