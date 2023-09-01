Визволення Криму - умова для миру, повторює Зеленський

Український президент Володимир Зеленський повторив, що припинення російської окупації всіх українських територій, включно з захопленим Росією ще 2014 року Кримом, є умовою для тривкого миру і заявив, що Україна готується визволяти півострів військовою силою, якщо Росія не захоче вивести свої війська добровільно.

Зеленський сказав 1 вересня на конференції італійського аналітичного центру Європейський дім - Амбросетті, що Росія мілітаризувала й ізолювала Кримський півострів і підкреслив, що найкраще було б, якби російські війська повернулися назад в Росію добровільно.

«Це може бути вирішено дипломатичним або військовим шляхом. Ми за те, щоб російські війська пішли з півострова без нашого тиску, бо це означало б менше жертв, менше втрат. Ми дбаємо за своїх людей. Хай Путін дбає за своїх людей», - сказав український президент, відповідаючи на запитання.

Москва називає всі захоплені українські землі своїми «новими територіями» і російські лідери заявляють про бажання розширювати завоювання.

Росія дуже покладається на кримський міст і на пороми через протоку.

Тим часом західні військові фахівці вчергове вказали на важливість окупованого Кримського півострова для підтримки російської війни на півдні України.

Британське міністерство оборони присвятило повідомлення 1 вересня про російську війну проти України роз’ясненню ролі кримського мосту та інших шляхів з Росії через півострів для постачання російських військ на захоплених українських територіях, де зараз відбуваються запеклі бої.

«Керченська протока є вузьким місцем для військового постачання на підтримку російських сил в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Росія дуже покладається на Кримський міст і на пороми через протоку», - кажуть британці.

З часу лютневого вторгнення 2022 року Кримський міст зазнав низки ударів, а тепер згідно з британським даними Росія створила комплекс оборонних засобів, серед яких системи протиповітряного захисту і так звані пасивні методи такі як димові генератори, приманки й перешкоди.

«Починаючи з 29 серпня 2023 р. знімки підтверджують, що Росія створила підводні перешкоди, затопивши судна, а також ряди плавучих бар'єрів, щоб заважати застосуванню морських дронів для ударів по мосту. У південній частині мосту це включає зокрема кілька суден на відстані 160 метрів одне від одного. Вони розташовані на тому місці, де 17 липня 2023 р. міст зазнав ударів українськими дронами Sea Babу», - йдеться в повідомленні.

Нещодавно українські посадовці, включно з президентом Зеленським, визнали, що українським військовим нелегко долати споруджені російськими окупантами бойові позиції та мінні поля в Херсонській та Запорізькій області.

Але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з колегами країн ЄС в Іспанії 31 серпня гостро відгукнувся про тих, хто за його словами критикує повільні темпи українського контрнаступу.

«Критика повільних темпів контрнаступу рівнозначна плюванню в обличчя українського воїна, який щодня жертвує своїм життям, рухаючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за одним. Я б радив усім критикам замовкнути, приїхати в Україну і спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр», - заявив український міністр.