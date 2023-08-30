Індія просить розблокувати активи, які США пов'язують з російськими алмазами

НЬЮ-ДЕЛІ, 30 серпня (Reuters) – Індія попросила Сполучені Штати розблокувати 26 мільйонів доларів, що належать принаймні двом індійським алмазним компаніям.

США заморозили ці кошти через ймовірні торговельні зв’язки компаній з російською алмазною компанією Alrosa (ALRS.MM), яка потрапила під санкції, повідомили три індійські джерела Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, що відповідає за санкції, заморозило кошти на початку цього року, повідомили два джерела. Обидва є урядовцями Індії, але відмовилися назвати себе чи компанії, посилаючись на делікатність питання.

Блокування з боку OFAC є першим відомим заходом покарання проти будь-якого індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року та подальших санкцій Заходу проти російських компаній.

OFAC заморозив кошти, коли базовані в ОАЕ підрозділи невстановлених індійських компаній спробували перевести їх для купівлі необроблених алмазів. Reuters не зміг визначити, чи перераховувалися гроші «Алросі» чи іншій стороні.

"Уряд знає про дії OFAC і розпочав діалог з цього про це", - повідомило одне з джерел в індійському уряді.

«Проблему становили підозри в торгових зв'язках з «Алросою». За словами джерела, ці індійські фірми повідомили уряду, що виплати призначалися або російським організаціям, які не потрапили під санкції, або замовленням, виконаним до набрання чинності санкцій проти «Алроси» в квітні минулого року.

Державна російська компанія «Алроса» - найбільший у світі виробник необроблених алмазів, не відповіла на електронний лист із запитом на коментар.

Міністерство торгівлі та закордонних справ Індії та Міністерство фінансів США також не відповіли на запити.

Індія має найбільші у світі потужності з обробки алмазів і її експорт шліфованих алмазів перевищив 22 мільярди доларів минулого фінансового року, який закінчився 31 березня.

Галузь, що базується переважно в західному штаті Гуджарат, купує необроблені алмази у постачальників у таких країнах, як Об’єднані Арабські країни. Емірати, Бельгія та Росія.