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Росія, ймовірно, скасувала військові навчання "Запад", які раніше відпрацьовували напад на НАТО
Росія, ймовірно, скасувала військові навчання "Запад - 23", припускає Міністерство оборони Великої Британії. Причина - нестача військ та обладнання.
Навчання "Запад", які раніше планувались на вересень, - основна подія військових навчань РФ і є кульмінацією року військових навчань, йдеться у повідомленні британських аналітиків. Експерти додають, що з 2021 року пріоритет в навчаннях надавався протистоянню уявній загрозі від НАТО.
Погані результати російського війська в Україні, йдеться в повідомленні британського відомства, показали те, що російські стратегічні військові навчання мали обмежену цінність і в основному були показними.
Про те, що російські навчання "Запад" часто відпрацьовували вторгнення до НАТО, включаючи створення загрози ядерної атаки, нагадав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
На події Quo Vadis Europa раніше цього місяця Ландсбергіс окремо згадав російські навчання "Запад" 2009 року, коли Росія відпрацьовувала напад на країну НАТО, "яка виглядала як балтійська країна, і погрожували нападом на Варшаву, якщо Польща намагалась би зупинити просування".
Тому, підкреслив посадовець, європейські країни мають бути готовими відповісти на будь-яку ескалацію.
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Українські морпіхи повертаються з навчань НАТО
Майже тисяча українських морських піхотинців пройшли навчання НАТО, повідомляє пресслужба Альянсу.
Після завершення шестимісячного навчання українські морпіхи повертаються додому. Навчання проводили морські піхотинці Великої Британії, офіцери Сухопутних сил, а також інструктори морської піхоти Нідерландів та Норвегії, твітує пресслужба НАТО.
Курс підготовки включав тренування з використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів і безпілотників для розвідки, а також знищення перешкод, наприклад, “зубів дракона” за допомогою вибухівки, повідомили в британському Міноборони.
Серед іншого, українські морпіхи навчались проводити операції-амфібії в жорстких умовах. Про це у соцмедійному дописі повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
В серії твітів до Дня Незалежності України, Сунак повідомив, що з початку 2022 року більше 20 000 українських військових пройшли навчання у Великій Британії.
"Ми навчаємо ще 20 000 цього року", - додав він.
В Міноборони Великої Британії вказують, що у минулому українські курсанти мали різні професії: "Багато були цивільними, і прийшли добровольцями, не маючи попереднього військового досвіду, а інші — перейшли з інших підрозділів Збройних сил України. Деякі вже брали участь у бойових діях на передовій".
10 країн Європи, які називають себе нейтральними
Лише десять держав у Європі вважаються нейтральними, хоча вони засуджують Росію за розв'язання найбільшої війни на континенті з часів Другої Світової і підтримують Україну політично, гуманітарно, а також долучились до санкцій проти Москви.
Кількість історично нейтральних країн континенту зменшилася, коли навесні 2022 року від політики нейтралітету відмовилися Швеція та Фінляндія і подалися до НАТО.
Також заявку на вступ в НАТО 2002 року подала Україна, але Альянс заявив, що на членство українці можуть розраховувати лише згодом.
В декларації про державний суверенітет 1990 року Україна заявляла про намір бути «постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках…»
Здобувши незалежність, Україна проголосила політику «євроатлантичної інтеграції» в межах якої президент Віктор Ющенко 2008-2010 заявляв про наміри вступити в ЄС і в НАТО, проте його наступник Віктор Янукович 2010-2014 наголошував на «позаблоковості».
Після втечі Януковича в Росію і російського захоплення Криму та війни на сході Верховна Рада 2014 року офіційно затвердила відмову України від позаблоковості.
Швейцарія залишається найстарішою нейтральною і фактично єдиною позаблоковою державою Європи з тих, що мають повноцінну армію. Проте після відкритого російського вторгнення в Україну Швейцарія засудила Москву і, як і більшість країн континенту, долучилися до санкцій ЄС проти Росії.
Австрія вважається нейтральною відповідно до Декларації 1955 року, що була передумовою виведення з її території військ антигітлерівської коаліції після Другої Світової війни (Британії, США, СРСР і Франції). Але 1995 року Австрія вступила в ЄС, а отже тепер причетна до допомоги Україні, включно з військовою, хоча на двосторонньому рівні наголошує на виключно гуманітарній підтримці.
Андорра проголошувала себе нейтральною під час Другої Світової війни. Реальний суверенітет невелика країна з понад 70 тис. населення здобула набагато пізніше, схваливши свою першу конституцію 1993 року, і тоді ж вступила в ООН.
Ватикан, мікродержава в межах італійської столиці, дотримується постійного нейтралітету згідно з договором 1929 року, але Ватикан підкреслює, що не вважає себе нейтральним у засадничих моральних питаннях.
Ірландія дотримується політики військового нейтралітету з часів Другої Світової війни і після її завершення вирішила не вступати в НАТО. Ірландія не вважає себе політично нейтральною і зараз однозначно заявляє про підтримку України та засуджує Росію.
Як член ЄС з 1973 року Ірландія дотримується європейських санкцій проти Москви і подібно до Австрії на двосторонньому рівні обмежується лише гуманітарною допомогою Україні.
Мальта зафіксувала свою нейтральність і позаблоковість в конституції 1987 року, проте 2004 року вступила в ЄС, а отже робить внесок в допомогу Україні та дотримується санкцій щодо Росії.
Молдова записала положення про «постійну нейтральність» окремим положенням конституції 1994 року. З 2022 року Молдова - кандидат на членство в ЄС.
Ліхтенштейн, Монако і Сан Маріно - мікродержави з населенням понад 30 тисяч, які не мають збройних сил і історично вважають себе нейтральними.
Сербія проголосила себе військово нейтральною з 2007 року. З 2012 року Сербія має статус кандидата на вступ в ЄС, але на відміну від більшості інших країн кандидатів не долучилася до європейських санкцій щодо Росії.
Особливий випадок Угорщини у Європі полягає в тому, що приязний до Росії уряд Віктора Орбана заявляє про свою фактичну нейтральність і на державному рівні обмежуються лише гуманітарною допомогою Україні, хоча Угорщина не є позаблоковою. Вона стала чином НАТО 1999 року і є членом ЄС з 2004 року.
- Голос Америки
Україна перехопила ініціативу в Росії на фронті? Думки західних експертів
Минулої ночі Україна знищила чотири російські крилаті ракети, а загалом РФ завдала по Україні 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі, повідомляє в останньому зведенні Генштаб України.
При цьому за даними Києва сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах, й відбивають спроби наступу на Лиманському, Бахмутському і Мар'їнському напрямках.
Напередодні для Reuters неназваний український командир повідомив, що українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше.
Оглядачі американського Інституту дослідження війни (ISW) відзначають, що низка російських оборонних позицій, які зараз стоять перед українськими силами, ймовірно, складається з більш щільного масиву протитанкових ровів; протитанкових перешкод "зуби дракона" і додаткових мінних полів, але масштаби цих мінних полів невідомі, хоча вони можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам, які діють на північ від цих позицій, можливість відступити. В ISW вважають, що ця серія оборонних позицій РФ може бути менш захищеною.
ISW також повідомляє із посиланням на українське джерело, що російські війська передислокували частини відносно елітного формування з району Кремінної Луганської області до району Роботиного на заході Запорізької області. "Ця додаткова передислокація, якщо вона відповідає дійсності, ще більше підтверджує оцінку ISW про те, що відсутність значних оперативних резервів змусить російське командування проводити подальші передислокації в бік і приймати рішення про те, яким секторам фронту віддавати пріоритет", - йдеться у щоденному звіті експертів.
В інтерв'ю Радіо Свобода Джампаоло Ді Паола, колишній міністр оборони Італії днями сказав, що Україна перехопила ініціативу у російських сил. "Ми зараз перебуваємо у критичній фазі, тому що все, чого можна досягнуте, буде досягнуто протягом короткого літнього періоду, перед тим, як прийдуть болота та дощі. Темп повільний. Українці стверджують, що все йде за планом. Не знаю, чи це правда, чи ні. Було досягнуто те, що Україна перехопила ініціативу у ворога. Ми стали свідками довгоочікуваного контрнаступу, який нарешті відбувся", - сказав колишній італійський і натівський військовий посадовець.
Він додав: "Але українцям ще не вдалося відвоювати значні території у росіян, зробити значний прорив, використавши слабке місце в російській обороні. Але ми все ще перебуваємо у фазі невизначеності; нам знадобиться ще місяць або два, щоб визначити, на якому етапі війни перебуваємо, що було здобуто або втрачено".
При цьому, сказав Ді Паола, "це дуже важливий етап, бо що довше триватиме війна, то більша ймовірність того, що в деяких країнах, які підтримують Україну, побачимо втому від війни". "Отже, принцип "чого б це не коштувало, стільки, скільки буде потрібно" може бути поставлений під сумнів, якщо це "стільки, скільки буде потрібно" виявиться не дуже довгим", - пояснив він.
Експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд твітує про те, що ситуація на фронті для України за останні дні поліпшилась. "Навіть завжди похмурий американський генерал Міллі стверджує, що Україна прорвала першу лінію російської оборони в Роботиному на Західному Запоріжжі", - йдеться у його дописі у соцмережі Х.
Аслунд також додає, що успішні атаки по радарах РФ у Криму можуть дати Києву можливість далі атакувати окупований півострів безпілотниками.
"Зараз я чую від українців, що російські солдати дуже вразливі після прориву першої лінії оборони. Їхні довгі окопи легко очищаються гранатами, і росіяни не мають таких резервів, як українці, - пише експерт. - Перевірені українські військові стверджують, що третьої російської лінії оборони насправді не існує, бо росіяни піднялися на першу-другу лінію. Є надія на великий прорив на південь від Роботиного. Від Роботиного можна іти на південь у трьох напрямках: Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь. Кожна мета була би прекрасною".
"Українські захисники вбили клин в укріплення російсько-фашистських загарбників. Зараз він має 20 км в ширину в основі і 10 км у глибину на передньому краю, - твітує канадський оглядач Майкл Маккей. - Поки українці добираються до Токмака, російські фланги хитаються".
Раніше Голос Америки повідомляв, що попри успіхи ЗСУ на Запоріжжі, Росія може готуватися до наступу на півдні, щоб створити буферну зону навколо Луганської області.
- Голос Америки
США: Росія та Китай заважають зусиллям світу з нерозповсюдження ядерної зброї
Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд звинуватила Китай та Росію в тому, що вони прикривають програми Північної Кореї в ядерній сфері, які порушують резолюції РБ ООН.
На цьому посадовиця наголосила у своєму виступі 25 серпня під час засідання Ради Безпеки ООН присвяченому боротьбі проти розповсюдження ядерної зброї.
Томас-Грінфілд звернула увагу учасників засідання на Росію та Китай, які "намагаються захистити [правителя КНДР] Кім Чен Ина від критики" і радіють порушенням рішень РБ ООН.
Вони святкують - святкують - порушення резолюцій Ради Безпеки та продовжують блокувати дії РадиЛінда Томас-Грінфілд про Росію та Китай
"Минулого місяця високопосадовці Росії та Китаю підтримали Кім Чен Ина і святкували просування режиму в програмі балістичних ракет. Святкували, - підкреслила посадовиця. - Ядерна загроза з боку КНДР зростає, а Росія та Китай не виконують свої зобов'язання з підтримки міжнародного миру та безпеки. Натомість вони святкують - святкують - порушення резолюцій Ради Безпеки та продовжують блокувати дії Ради".
Посадовиця наголосила, що такий розкол всередині Ради Безпеки ООН є порівняно новим, а лише у 2017 всі члени РБ ООН засуджували дії КНДР.
"Ми були разом. Ми були єдині", - наголосила Томас-Грінфілд і закликала країни поновити єдність.
Пхеньян не визнає резолюції РБ ООН, підкреслював раніше представник КНДР Кім Сон, а представники Китаю та Росії на засіданні в п'ятницю своєю чергою виступили із критикою США. Зокрема представник Росії звинуватив США та союзників в ескалації військової напруги в регіоні, а військові навчання США в регіоні назвав "провокацією".
Томас-Грінфілд відповіла, що проведення військових навчань відповідає міжнародному праву, на відміну від балістичної програми КНДР.
В статті використано матеріал АР
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