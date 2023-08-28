Росія, ймовірно, скасувала військові навчання "Запад", які раніше відпрацьовували напад на НАТО

Лише десять держав у Європі вважаються нейтральними, хоча вони засуджують Росію за розв'язання найбільшої війни на континенті з часів Другої Світової і підтримують Україну політично, гуманітарно, а також долучились до санкцій проти Москви.

Кількість історично нейтральних країн континенту зменшилася, коли навесні 2022 року від політики нейтралітету відмовилися Швеція та Фінляндія і подалися до НАТО.

Також заявку на вступ в НАТО 2002 року подала Україна, але Альянс заявив, що на членство українці можуть розраховувати лише згодом.

В декларації про державний суверенітет 1990 року Україна заявляла про намір бути «постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках…»

Здобувши незалежність, Україна проголосила політику «євроатлантичної інтеграції» в межах якої президент Віктор Ющенко 2008-2010 заявляв про наміри вступити в ЄС і в НАТО, проте його наступник Віктор Янукович 2010-2014 наголошував на «позаблоковості».

Після втечі Януковича в Росію і російського захоплення Криму та війни на сході Верховна Рада 2014 року офіційно затвердила відмову України від позаблоковості.

Швейцарія залишається найстарішою нейтральною і фактично єдиною позаблоковою державою Європи з тих, що мають повноцінну армію. Проте після відкритого російського вторгнення в Україну Швейцарія засудила Москву і, як і більшість країн континенту, долучилися до санкцій ЄС проти Росії.

Австрія вважається нейтральною відповідно до Декларації 1955 року, що була передумовою виведення з її території військ антигітлерівської коаліції після Другої Світової війни (Британії, США, СРСР і Франції). Але 1995 року Австрія вступила в ЄС, а отже тепер причетна до допомоги Україні, включно з військовою, хоча на двосторонньому рівні наголошує на виключно гуманітарній підтримці.

Андорра проголошувала себе нейтральною під час Другої Світової війни. Реальний суверенітет невелика країна з понад 70 тис. населення здобула набагато пізніше, схваливши свою першу конституцію 1993 року, і тоді ж вступила в ООН.

Ватикан, мікродержава в межах італійської столиці, дотримується постійного нейтралітету згідно з договором 1929 року, але Ватикан підкреслює, що не вважає себе нейтральним у засадничих моральних питаннях.

Ірландія дотримується політики військового нейтралітету з часів Другої Світової війни і після її завершення вирішила не вступати в НАТО. Ірландія не вважає себе політично нейтральною і зараз однозначно заявляє про підтримку України та засуджує Росію.

Як член ЄС з 1973 року Ірландія дотримується європейських санкцій проти Москви і подібно до Австрії на двосторонньому рівні обмежується лише гуманітарною допомогою Україні.

Мальта зафіксувала свою нейтральність і позаблоковість в конституції 1987 року, проте 2004 року вступила в ЄС, а отже робить внесок в допомогу Україні та дотримується санкцій щодо Росії.

Молдова записала положення про «постійну нейтральність» окремим положенням конституції 1994 року. З 2022 року Молдова - кандидат на членство в ЄС.

Ліхтенштейн, Монако і Сан Маріно - мікродержави з населенням понад 30 тисяч, які не мають збройних сил і історично вважають себе нейтральними.

Сербія проголосила себе військово нейтральною з 2007 року. З 2012 року Сербія має статус кандидата на вступ в ЄС, але на відміну від більшості інших країн кандидатів не долучилася до європейських санкцій щодо Росії.

Особливий випадок Угорщини у Європі полягає в тому, що приязний до Росії уряд Віктора Орбана заявляє про свою фактичну нейтральність і на державному рівні обмежуються лише гуманітарною допомогою Україні, хоча Угорщина не є позаблоковою. Вона стала чином НАТО 1999 року і є членом ЄС з 2004 року.